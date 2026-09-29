Phân bón Cà Mau dành 500 triệu đồng đồng hành cùng “Tiếp sức đến trường”

Ngày 29/9, tại Văn phòng đại diện Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – Phân bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Petrovietnam, Phân bón Cà Mau và Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình ký thỏa thuận và công bố tài trợ học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026.
Theo thỏa thuận, Phân bón Cà Mau dành 500 triệu đồng đồng hành cùng chương trình, góp thêm nguồn lực hỗ trợ các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường”.
“Tiếp sức đến trường” được Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2003, hướng đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua 24 mùa, chương trình đã hỗ trợ khoảng 27.000 tân sinh viên trên cả nước. Năm 2026, mỗi suất học bổng có giá trị 15 triệu đồng; các trường hợp đặc biệt được hỗ trợ 50 triệu đồng, tương ứng kinh phí cho 4 năm đại học.
Tham dự chương trình, về phía Phân bón Cà Mau có bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; ông Huỳnh Trần Anh Quang – Giám đốc Marketing; ông Lê Hoàng Kiệt – Giám đốc Sản phẩm mới và Giải pháp dịch vụ nông nghiệp; ông Đặng Hữu Thắng – Phó Giám đốc Ban Marketing cùng đại diện các đơn vị liên quan. Đại diện Báo Tuổi Trẻ có nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên – Phó Tổng Biên tập, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “Tiếp sức đến trường”, nhà báo Phan Đắc – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông số Tuổi Trẻ cùng đại diện các đơn vị liên quan.
Tại chương trình, đại diện hai bên đã ký biên bản xác nhận khoản tài trợ 500 triệu đồng và thống nhất kế hoạch triển khai nguồn học bổng trong thời gian tới.
Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền – Phó Tổng giám đốc PVCFC cho biết giáo dục là một trong những lĩnh vực được Phân bón Cà Mau ưu tiên trong hoạt động an sinh xã hội. Việc tham gia “Tiếp sức đến trường” tiếp nối các chương trình hỗ trợ giáo dục doanh nghiệp đã triển khai trong nhiều năm, đồng thời mở rộng kết nối để nguồn lực hỗ trợ đến với những sinh viên đang cần thêm điều kiện tiếp tục việc học.
Những năm qua, Phân bón Cà Mau triển khai các chương trình hỗ trợ giáo dục từ xây dựng trường học, phòng học, trang thiết bị đến đầu tư 11 phòng học STEM, tổ chức hoạt động hướng nghiệp, tham quan Nhà máy Đạm Cà Mau và trao học bổng cho học sinh, sinh viên.
Trong đó, học bổng “Hạt Ngọc Mùa Vàng” được duy trì từ năm 2013 đến nay. Riêng năm học 2026 – 2027, Phân bón Cà Mau dành gần 2 tỷ đồng triển khai chương trình, trong đó có 120 suất dành cho sinh viên tại các trường đại học.
“Chúng tôi mong nguồn hỗ trợ lần này sẽ góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn khi bắt đầu hành trình đại học, có thêm điều kiện yên tâm học tập và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu của mình”, bà Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.
Theo kế hoạch, nguồn học bổng 500 triệu đồng do Phân bón Cà Mau tài trợ sẽ được trao đến các tân sinh viên tại Vĩnh Long và Đồng Tháp trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2026. Dự kiến trong quí 4/2026, đại diện Phân bón Cà Mau và Báo Tuổi Trẻ sẽ trực tiếp tham gia trao học bổng tại hai địa phương.
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