Tổng giám đốc Daikin Việt Nam: Đầu tư vào môi trường làm việc cũng là đầu tư vào con người

Trong nền kinh tế tri thức, khái niệm “nơi làm việc” đang được nhìn nhận rộng. Bên cạnh lương thưởng, phúc lợi hay văn hóa doanh nghiệp, chất lượng không gian công sở ngày càng trở thành một phần trong chiến lược thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Một nghiên cứu công bố năm 2022 cho thấy nhiệt độ trong nhà, độ ẩm và sự dễ chịu của vi khí hậu ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lao động. Trong đó, mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ được ghi nhận ở 88,2%, còn độ ẩm là 73,8%. Khi môi trường xung quanh tác động đến thể trạng, tinh thần và khả năng sáng tạo của nhân viên, việc chăm chút nơi làm việc không còn đơn thuần là bài toán cơ sở vật chất.

TỪ PHÚC LỢI TRUYỀN THỐNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Triết lý Quản trị lấy con người làm trung tâm của Daikin nhìn nhận tiềm năng mỗi cá nhân cần được nuôi dưỡng trong suốt quá trình làm việc và phát triển tại doanh nghiệp.

Thay vì chỉ đặt câu hỏi “văn phòng vận hành hiệu quả đến đâu?”, Daikin quan tâm thêm: “Những người bên trong sẽ cảm nhận và làm việc như thế nào?”. Kiến trúc, không khí, tiện nghi và công nghệ tại Daikin Air Tower được thiết kế xoay quanh người sử dụng.

Ông Takashi Mori, Tổng giám đốc Daikin Việt Nam.

Ông Takashi Mori, Tổng giám đốc Daikin Việt Nam, chia sẻ: “Daikin Air Tower được thiết kế để trở thành một nơi làm việc mà nhân viên có thể tự hào, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển thành một doanh nghiệp tư duy toàn cầu nhưng vẫn linh hoạt thích ứng trước những thay đổi. Việc công trình đạt đồng thời ba chứng nhận WELL, LEED và LOTUS cấp độ Bạch kim thể hiện cam kết mạnh mẽ của Daikin với mục tiêu giảm phát thải carbon song hành cùng triết lý quản trị lấy con người làm trung tâm”.

CÔNG NGHỆ PHÍA SAU, TRẢI NGHIỆM CON NGƯỜI PHÍA TRƯỚC

Là công trình đầu tiên tại Việt Nam đạt đồng thời WELL, LEED và LOTUS cấp độ Bạch kim, Daikin Air Tower đáp ứng các tiêu chí từ hiệu quả năng lượng đến sức khỏe và trải nghiệm người sử dụng.

Tư duy đó hiện diện trong trải nghiệm hằng ngày: Ánh sáng tự nhiên được khai thác qua hệ kính chuyên dụng giúp giảm bức xạ nhiệt; nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và độ sạch không khí được kiểm soát đồng bộ nhằm duy trì vi khí hậu ổn định.

Tầng 6 tập trung các tiện ích cho nhân viên với nhà ăn, phòng nghỉ trưa và phòng tập thể thao. Khu văn phòng được trang bị nội thất công thái học từ Okamura (Nhật Bản).

Vị trí tại số 10 Công Trường Quốc Tế, trung tâm TP.HCM, cũng giúp nhân viên thuận tiện kết nối với các khu vực kinh tế, thương mại và dịch vụ. Từ không gian, công nghệ, tiện ích đến vị trí, các yếu tố được kết nối trong một tổng thể nhằm hỗ trợ con người làm việc, nghỉ ngơi, giao tiếp và phát triển tốt hơn mỗi ngày.

TỪ NƠI LÀM VIỆC ĐẾN KHÔNG GIAN KẾT NỐI VÀ ĐỒNG SÁNG TẠO

Tầm nhìn của Daikin không dừng ở việc tạo ra một môi trường tốt hơn cho nhân viên. Daikin Air Tower còn được định hướng như một trung tâm mở, kết nối doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và cộng đồng, qua đó mở rộng triết lý lấy con người làm trung tâm ra bên ngoài không gian làm việc.

Tại khu trải nghiệm Fūha, khách hàng và đối tác có thể trực tiếp cảm nhận các giải pháp không khí và giúp Daikin lắng nghe nhu cầu cũng như tư vấn sát hơn cho từng trường hợp.

Khu vực đào tạo và chuyển giao chuyên môn cho phép đối tác, kỹ thuật viên thực hành trên thiết bị thực tế, qua đó chuẩn hóa năng lực tư vấn, lắp đặt, vận hành và bảo trì.

Ông Mori cho biết trụ sở mới tích hợp các chức năng đào tạo và hỗ trợ bán hàng, lắp đặt, dịch vụ hậu mãi, hướng đến một trung tâm mở cùng phát triển với cộng đồng địa phương. Thông qua hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý, Daikin kỳ vọng nơi đây trở thành không gian thúc đẩy trao đổi kiến thức và đổi mới sáng tạo.

TỪ CHI PHÍ VẬN HÀNH ĐẾN KHOẢN ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Trong nhiều năm, văn phòng thường được đánh giá bằng vị trí, diện tích hay chi phí vận hành. Nhưng khi nguồn nhân lực ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh, một thước đo khác cũng trở nên quan trọng: nơi làm việc tạo ra giá trị gì cho con người?

Một môi trường được đầu tư phù hợp có thể hỗ trợ sức khỏe, khả năng tập trung và sự gắn kết. Khi nhân viên có điều kiện phát huy năng lực, giá trị ấy có thể chuyển hóa thành chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Với Daikin, đầu tư vào nơi làm việc không đơn thuần là chi phí vận hành, mà trở thành một phần trong chiến lược đầu tư vào con người và năng lực cạnh tranh dài hạn.

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CHO CON NGƯỜI VÀ VIỆT NAM

Daikin Air Tower chính là yếu tố nối tiếp hành trình hiện diện lâu dài của Daikin tại Việt Nam.

Ông Takashi Mori nhấn mạnh: “Daikin Air Tower không chỉ đơn thuần là một văn phòng xanh mà còn là hiện thân của chiến lược tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Daikin không xem Việt Nam là một thị trường ngắn hạn; thay vào đó, chúng tôi lựa chọn xây dựng một nền tảng bền vững để cùng kiến tạo những giá trị có thể trường tồn qua nhiều thế hệ”.

Từ nhà máy Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 123 triệu USD đến mạng lưới 17 trung tâm và trạm dịch vụ trên toàn quốc, Daikin đang xây dựng nền tảng hoạt động từ sản xuất đến hậu mãi . Doanh nghiệp hiện tạo ra hơn 3.300 việc làm, duy trì 72 lớp đào tạo nội bộ mỗi năm và hợp tác với 46 trường nghề, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho ngành.

Từ nhà máy đến Daikin Air Tower, từ nhân viên đến khách hàng và cộng đồng, những nền tảng này cùng phản ánh một định hướng nhất quán: phát triển doanh nghiệp song hành với tạo ra giá trị cho con người. Sau hơn 30 năm tại Việt Nam, đây cũng là nền tảng để Daikin tiếp tục kiến tạo những môi trường nơi con người có thể sống, làm việc và phát triển tốt hơn.