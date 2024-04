Lỗ đã giảm nhưng kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, QBS sẽ bị huỷ niêm yết trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu QBS của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS-HOSE).

Cụ thể, ngày 02/4/2024, HOSE cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của QBS. Theo đó, tổ chức kiểm toán năm 2023 của QBS là Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHPI Kiểm toán và Tư vấn UHY đã từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính kiềm toán năm 2023 của Công ty.

Do đó, căn cứ điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: "Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp; ”.

HOSE thông báo về việc sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu QBS của CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình theo quy định nêu trên.

Năm 2023, QBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2023 lỗ 41,04 tỷ đồng, giảm 97,67 tỷ so với cùng kỳ năm ngoài (lỗ 138,7 tỷ đồng). Tuy nhiên so với báo tự lập thì số lỗ tăng gấp đôi từ lỗ hơn 22 tỷ lên lỗ hơn 41 tỷ đồng. QBS cho biết nguyên nhân là do công ty đã đánh giá lại các khoản nợ đã quá hạn thanh toán nên công ty đã trích lập bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi với tổng số tiền là gần 19 tỷ đồng.

Còn trên BCTC năm 2023, bên kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến là tại thời điểm ngày 31/12/2023, bên kiểm toán không thể tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho cũng như không thực hiện được thủ tục thay thế.



Theo đó, bên kiểm không đánh giá được tính hiện hữu và tính giá trị của hàng tồn kho với giá trị là 55.308.044.791 đồng và bên kiểm toán cũng không đánh giá được giá trị dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập (nếu có).

Cũng tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, bên kiểm toán cũng chưa nhận được thư xác nhận số dư của các khoản công nợ như phải thu ngắn hạn của khách hàng, Trả trước cho người bán ngăn hạn và Phải trả ngăn hạn khác tại ngày 31/12/2023 với số tiền lần lượt khoảng 404,52 tỷ đồng; 43,08 tỷ đồng và 0,74 tỷ đồng.