Loạt thương hiệu xa xỉ tung ra các công cụ AI cá nhân hóa

Bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ ai cũng có thể tạo ra giày thể thao Reebok ảo của riêng mình bằng cách sử dụng AI tạo sinh. Đó là phần “giá trị gia tăng” mà thương hiệu sử dụng để trao quyền thiết kế vào tay khách hàng. Cụ thể, thông qua tài khoản Instagram mới, @ReebokImpact, người dùng được mời gửi hình ảnh đến chatbot để xem chúng biến thành họa tiết trên giày thể thao, ví dụ như các mẫu Reebok Pump, Classic hoặc Club C.

Sau đó, họ có thể điều chỉnh thiết kế với hình ảnh gốc được in trên đế. Mọi khách hàng có thể chọn mua giày thể thao kỹ thuật số với giá 8 USD để mang trong nhiều trò chơi (bao gồm Fortnite và Roblox). Khách hàng cũng được nhận các tệp 3D động với phần mềm Unreal Engine có thể được điều chỉnh kỹ thuật số trên hình ảnh của chính mình hoặc trên hình đại diện kỹ thuật số. Ngoài ra, bất kỳ ai mua phiên bản giày ảo cũng sẽ nhận được mã giảm giá (lên tới 50%) cho phiên bản giày vật lý cùng kiểu dáng.

Trải nghiệm của Reebok cho phép mỗi người dùng tạo bốn đôi giày kỹ thuật số miễn phí trước khi mua hàng và sau khi mua một đôi, họ có thể bắt đầu lại một quy trình thiết kế mới. Thương hiệu cho biết, công cụ này có thể truy cập được thông qua tin nhắn trực tiếp trên Instagram, thường là một chatbot AI được thiết kế đặc biệt, để kích hoạt một quy trình tương tác tự nhiên và dễ tiếp cận.

Reebok cũng đang tổ chức một cuộc thi sản xuất ít nhất 30 đôi giày thực tế độc nhất lấy cảm hứng từ các thiết kế kỹ thuật số hàng đầu, tuy nhiên họ đang xem xét các thách thức về việc mở rộng quy mô sản xuất thực tế.

Một mẫu giày thể thao được tạo ra bởi AI của Nike.

Trọng tâm của chiến dịch là khuyến khích khách hàng cá nhân hóa sản phẩm bằng cách tạo ra thứ gì đó không thể thực hiện được về mặt vật lý — chẳng hạn như các mẫu và màu sắc độc đáo theo yêu cầu — nhờ vào AI. Dự án là sự hợp tác giữa metaverse và studio Web3 Futureverse. Shara Senderoff, người đồng sáng lập Futureverse cho biết: “Cuộc sống thực rõ ràng có một số giới hạn nhất định đối với sự sáng tạo, nhưng metaverse có thể mang lại cơ hội tưởng tượng vô hạn”.

Tương tự, tuần trước, thương hiệu đồ lót Adore Me đã mở rộng chương trình thí điểm cho phép khách hàng thiết kế bộ đồ bơi của riêng mình. Được gọi là “AM By You”, khách hàng có thể nhập lời mô tả bằng văn bản để tạo mẫu theo một trong ba phong cách nghệ thuật của thương hiệu.

Khi họ hài lòng với thiết kế của mình, họ có thể mua phiên bản vật lý với giá 55 USD. “Đây là lời hứa thực sự về việc AI tạo sinh sẽ trở thành hiện thực, bởi dù không có bất kỳ tài năng nào về thiết kế thời trang, mỗi người thực sự có thể tưởng tượng và tạo ra chính xác những gì họ mong muốn,” Ranjan Roy, SVP chiến lược tại Adore Me cho biết.

Trong những tháng gần đây, Nike cũng đã làm việc với 13 vận động viên để cùng tạo ra các thiết kế giày thể thao với sự trợ giúp của AI. Dự án có tên “A.I.R.”, biến các hình ảnh được tạo thành các thiết kế giày dép thực tế thông qua phác thảo vẽ tay, phác thảo 3D và thiết kế tính toán, sau đó in 3D các sản phẩm cuối cùng.

Dự án này được thực hiện mục tiêu giới thiệu khái niệm cá nhân hóa sản phẩm bằng AI tới người tiêu dùng “trong tương lai gần”, Giám đốc phụ trách người tiêu dùng, sản phẩm và thương hiệu của Nike, Heidi O'Neill, nói với tạp chí Vogue Business.

Adore Me đã mở rộng chương trình thí điểm cho phép khách hàng thiết kế bộ đồ bơi của riêng mình.

Những thương hiệu xa xỉ khác như Versace, Loewe, Gucci và Balmain cũng không nằm ngoài cuộc đua thử nghiệm thiết kế AI dựa trên nguồn tài nguyên cộng đồng. AI tạo sinh đang làm mưa làm gió trong ngành thời trang và tiếp thị, nhờ khả năng giúp mọi người dễ dàng và nhanh chóng tạo ra hình ảnh, video nghệ thuật và chuyên nghiệp chỉ từ vài dòng văn bản.

Đối với các thương hiệu, AI tạo sinh không chỉ là công cụ cá nhân hóa sản phẩm mà còn có thể triển khai các mong muốn của người tiêu dùng một cách nhanh chóng và linh hoạt. Đặc biệt, khi người tiêu dùng được trao quyền thiết kế, các thương hiệu có thể thu thập thông tin về xu hướng được ưa chuộng nhanh chóng và trực tiếp.

Becky Owen, CMO của công ty truyền thông Billion Dollar Boy kiêm người đứng đầu của đơn vị sáng tạo Muse chuyên về các thí nghiệm AI, đã chỉ ra rằng: “Chúng ta thường nói về tương lai xa 5 năm hay 10 năm với công nghệ mới, nhưng lại bỏ qua những ứng dụng thực tế ngay bây giờ”. Muse chịu trách nhiệm việc thử nghiệm AI cho Versace và Loewe, mời những người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội thiết kế sản phẩm hoặc làm video với AI. Đây cũng là một cách để tận dụng sự tò mò của công chúng về AI trong khi củng cố phong cách phổ biến của thương hiệu hoặc tiếp thị các sản phẩm mới.

Versace nhận thấy tỷ lệ phát các video do AI tạo ra trên mạng xã hội đã tăng lên 1.460% so với nội dung tiêu chuẩn của hãng. Một cuộc khảo sát gần đây do Billion Dollar Boy, gồm những người sáng tạo có trụ sở tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, thực hiện cũng cho thấy 81% người sáng tạo cho biết mức độ tương tác của người tiêu dùng đối với nội dung AI tạo sinh của họ cao hơn so với nội dung truyền thống trước đây.

Hợp tác với Billion Dollar Boy, Joann Studio đã tạo ra tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời này cho Versace bằng cách sử dụng AI tạo sinh.

Đương nhiên, vẫn có những lo ngại khác, từ cả thương hiệu và người tiêu dùng, về tính minh bạch và bảo mật thông tin nhằm tránh các cáo buộc lừa đảo hoặc rò rỉ nội dung. Hiện tại, các nền tảng công nghệ bao gồm TikTok, YouTube và Meta đã đặt ra các yêu cầu về nguồn gốc thông tin và Billion Dollar Boy khuyên tất cả khách hàng của thương hiệu nên minh bạch về những phần nội dung nào được tạo ra bằng AI.

Chương trình thí điểm như của Reebok chỉ là bước khởi đầu và nó báo hiệu mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa con người và AI, thay vì xem AI như một thế lực cạnh tranh. Shara Senderoff, đồng sáng lập Futureverse, bày tỏ: “Chúng tôi muốn mọi người trải nghiệm AI. Nhiều người vẫn còn mơ hồ về AI, tự hỏi liệu nó có hạn chế hay thúc đẩy sự sáng tạo của họ, và làm thế nào để tiếp cận nó. Chúng tôi tin vào sức mạnh của sự hợp tác, vì phong cách thời trang trên vũ trụ ảo của mỗi người có thể truyền cảm hứng cho phong cách của họ ngoài đời thực và ngược lại, những sản phẩm vật chất cũng có thể truyền cảm hứng cho thế giới kỹ thuật số”.