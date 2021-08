Lợi nhuận “đế chế” dầu lửa vùng Vịnh tăng gấp 4 nhờ nhu cầu dầu tăng mạnh

Kết quả này cho thấy các hãng dầu lửa lớn hưởng lợi từ việc giá dầu tăng và sự phục hồi nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới.

Theo tin từ CNBC, lợi nhuận ròng quý 2/2021 của Aramco đạt 25,5 tỷ USD, tăng 288% so với mức 6,6 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái và vượt dự báo của giới phân tích.

“Kết quả kinh doanh quý 2 của chúng tôi phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ trong nhu cầu năng lượng toàn cầu. Chúng tôi bước vào nửa sau của năm 2021 trong một vị thế vững vàng và linh hoạt hơn, vì sự phục hồi toàn cầu được đẩy nhanh”, Chủ tịch kiêm CEO Amin Nasser của Aramco nói trong một tuyên bố.

Trong nửa đầu năm, lợi nhuận ròng của Aramco đạt 47,2 tỷ USD, tăng 103% so với mức 23,2 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết kết quả kinh doanh khả quan này có được là nhờ các hạn chế chống Covid-19 được nới lỏng trên toàn cầu, chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid, các biện pháp kích cầu, và hoạt động kinh tế tăng tốc tại các thị trường tiêu thụ dầu chủ chốt.

Với kết quả kinh doanh khả quan, Aramco tuyên bố chi 18,75 tỷ USD để trả cổ tức cho cổ đông. Aramco vốn dĩ đã là công ty trả cổ tức nhiều nhất thế giới, nhưng triển vọng kinh doanh khởi sắc khiến giới phân tích kêu gọi mức cổ tức lớn hơn nữa.

Aramco cho biết dòng tiền mặt tự do (free cash flow) đạt 22,6 tỷ USD trong quý 2 và đạt 40,9 tỷ USD trong nửa đầu năm, so với các con số tương ứng 6,1 tỷ USD và 21,1 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt dầu dòng tiền mặt tự do của Aramco vượt mức chi trả cổ tức.

“Tăng cổ tức là việc cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh. Giá dầu tăng và sản lượng của khối OPEC+ tăng sẽ đẩy dòng tiền mặt tự do của Saudi Aramco tiếp tục tăng trong 2 năm tới”, một báo cáo của Bank of America nhận định.

Chính phủ Saudi Arabia là cổ đông lớn nhất của Aramco, và công ty này là nguồn thu quan trọng của quốc khố vương quốc vùng Vịnh.

Năm nay, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 40%, đạt ngưỡng khoảng 70 USD/thùng. Một số hãng đối thủ của Aramco như BP, Chevron và Royal Dutch Shell cũng tăng cổ tức và triển khai các chương trình mua lại cổ phiếu.

“Dự báo của chúng tôi là sự phục hồi sẽ tiếp tục”, ông Nasser nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến thêm nhiều nền kinh tế mở cửa trở lại, và đến cuối năm, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu có thể đạt khoảng 99 triệu thùng/ngày. Sang năm, nhu cầu có thể đạt 100 triệu thùng/ngày… Tôi vẫn rất lạc quan về nửa cuối năm 2021 và sau đó”.