Lợi nhuận quý 3/2024 của Viettel đạt 14,6 nghìn tỷ, gấp gần 11 lần VNPT cộng MobiFone

Cụ thể, theo báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý Nhà nước quý 3/2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý 4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong lĩnh vực viễn thông, doanh thu quý 3/2024 của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt 47,5 nghìn tỷ, hoàn thành 107,9% kế hoạch quý, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế 14,6 nghìn tỷ, hoàn thành 123% kế hoạch quý, tăng trưởng xấp xỉ 10,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Quý 3, nộp ngân sách của Viettel đạt 10 nghìn tỷ, hoàn thành 109,8% kế hoạch quý, hoàn thành 83% so với kế hoạch năm.

Lĩnh vực viễn thông tập trung triển khai mạng 5G theo cam kết; triển khai tốt các chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông (chuyển đổi thuê bao sử dụng thiết bị 2G lên 4G; hỗ trợ máy Sumo 4G cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo và những hộ nghèo thuộc diện chính sách; chặn 103 triệu tin nhắn rác và 82 nghìn thuê bao phát tán tin nhắn rác…).

Mảng viễn thông nước ngoài duy trì ổn định kinh doanh trong điều kiện chính trị xã hội tiếp tục bất ổn tại một số quốc gia như Haiti, Myanmar, giữ vững tăng trưởng doanh thu trên 19%.

Đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), doanh thu hợp nhất tập đoàn 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.897 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ ước đạt 31.440 tỷ đồng, bằng 74,91% kế hoạch năm, bằng 100,94% so cùng kỳ; lợi nhuận hợp nhất trước thuế tập đoàn 9 tháng 2024 ước đạt 4.476 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 3.412 tỷ đồng, bằng 77,25% kế hoạch năm, bằng 109,93% so cùng kỳ.

Qua con số doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 của ba doanh nghiệp viễn thông lớn trên cho thấy mức độ chênh lệch khá lớn giữa các nhà mạng, trong đó doanh thu của Viettel trong quý 3/2024 gấp hơn 2,2 lần so với doanh thu của VNPT và MobiFone cộng lại, còn lợi nhuận thì Viettel gấp tới gần 11 lần tổng lợi nhuận của VNPT và MobiFone.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của VNPT ước tính đạt hơn 27,7 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 3,2 nghìn tỷ đồng. Doanh thu công ty mẹ ước đạt gần 20,64 nghìn tỷ đồng (tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2023), lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2,23 nghìn tỷ đồng (tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước).

Như vậy, quý 3/2024, doanh thu hợp nhất của VNPT đạt hơn 15,1 nghìn tỷ, và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh con số doanh thu, lợi nhuận, báo cáo cũng cho biết VNPT đã nghiên cứu phát triển và khai trương hệ sinh thái đa dạng các sản phẩm dịch vụ phục vụ doanh nghiệp với các sản phẩm dịch vụ dẫn dắt chủ đạo giúp doanh nghiệp có hạ tầng số hiện đại, số hoá mọi giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước, giao dịch với đối tác/khách hàng trên môi trường số và chuyển đổi số hoạt động quản trị doanh nghiệp (VNPT SmartCA, VNPT eContract, VNPT onBusiness, E-Invoice, VNPT BHXH…).

Tập đoàn cũng đã cung cấp các giải pháp y tế số cho gần 2.000 bệnh viện, hơn 6.600 cơ sở y tế, gần 14.000 nhà thuốc; 25 Sở y tế với gần 20 triệu hồ sơ sức khỏe; các giải pháp Giáo dục số cho trên 31.500 cơ sở giáo dục, với hơn 800.000 hồ sơ giáo viên và hơn 9 triệu hồ sơ học sinh; đồng thời triển khai xây dựng xã hội số, công dân số thông qua việc cung cấp bộ các giải pháp cho y tế, giáo dục, an sinh xã hội, app công dân, VNPT Money,....

Với nhà mạng lớn còn lại - Tổng công ty Viễn thông MobiFone, báo cáo cho biết doanh thu công ty mẹ quý 3/2024 đạt 6.072 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2024 đạt 24.747 tỷ đồng, đạt 95,2% cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế quý 3/2024 đạt 63 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2024 đạt 1.980 tỷ đồng, đạt 101,1% cùng kỳ năm 2023.

Nộp ngân sách nhà nước quý 3 của MobiFone đạt 238 tỷ đồng, dự kiến cả năm 2024 đạt 2.187 tỷ đồng, đạt 108% cùng kỳ năm 2023.

MobiFone đã tham gia đấu giá và trở thành nhà mạng giành được quyền sử dụng tần số vô tuyến điện với khối băng tần C3 (3.800 - 3.900 MHz). MobiFone đã hoàn thành xây dựng phương án tổng thể chuyển đổi nâng cấp công nghệ 5G bao gồm phương án kinh doanh – kỹ thuật – đầu tư – truyền thông – nhân sự và đạo tạo; Đang triển khai các thủ tục đầu tư để phát sóng hơn 3.100 trạm 5G đảm bảo vùng phủ sóng 5G tại các thị trường trọng điểm và đảm bảo cung cấp dịch vụ mạng 5G tại 63 tỉnh thành.

Để tăng cường hiệu quả triển khai 5G, MobiFone sẽ triển khai mô hình hợp tác chia sẻ hạ tầng với các nhà mạng có băng tần 5G phù hợp. Việc hợp tác này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực của các nhà mạng mà còn đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất với dịch vụ 5G.

“5G luôn là mối quan tâm hàng đầu của MobiFone bởi đây là nội dung trọng yếu trong hành trình phát triển và chiến lược đến năm 2035, với việc chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam”, báo cáo cho hay.

Bên cạnh các doanh nghiệp viễn thông Nhà nước, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thông tin về kết quả kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp viễn thông khác. Cụ thể như Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom (I-Telecom) với doanh thu quý 3/2024 ước đạt 182,3 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2023 (158,5 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 136,5% so với cùng kỳ năm 2023 (9,6 tỷ đồng); và nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm 2023 (3,9 tỷ đồng).

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT doanh thu quý 3/2024 ước đạt 4.491 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ 2023; lợi nhuận ước tính đạt 930 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2023; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 640 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023.

Hay Công ty Cổ phần NetNam với doanh thu quý 3/2024 ước đạt 114,6 tỷ đồng, tăng 6,69 % so với cùng kỳ năm 2023 (107,5 tỷ đồng); lợi nhuận ước đạt 22,05 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023 (28.35 tỷ đồng). Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile quý 3/2024 doanh thu ước đạt 408,920 tỷ đồng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023; nộp ngân sách nhà nước 6,423 tỷ đồng.

Công ty cổ phần viễn thông di động Toàn Cầu (Gtel Mobile) doanh thu trong quý qua ước đạt ước đạt 35,5 tỷ đồng tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023 (31.4 tỷ đồng). ước tính cả năm 128.02 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2023 (136.68 tỷ đồng); lợi nhuận quý 3/2024 ước đạt 2.13 tỷ đồng tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023 (1.4 tỷ đồng)…