Long An đẩy nhanh xác định giá đất

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, trong quý 2/2024, đơn vị sẽ hoàn thành tham mưu UBND tỉnh Long An để ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024; ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất do Nhà nước quản lý…; tiếp tục rà soát, báo cáo danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở pháp lý cho công tác thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đặc biệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất để doanh nghiệp kịp thời thực hiện nghĩa vụ tài chính; đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo quỹ đất sạch và sớm tiến hành thực hiện các thủ tục đấu giá đối với các dự án đã được giao…

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2024, địa phương sẽ tiếp tục chấn chỉnh lại công tác định giá đất theo hướng có quy trình thống nhất và rút ngắn thời gian xác định giá đất; định giá đất đảm bảo theo giá thị trường của loại đất được công nhận, không theo quy hoạch, không để xảy ra tình trạng thu thập thông tin giá đất theo giá "ảo" của các đối tượng đầu cơ đất đai; công tác thẩm định giá phải tính trên mặt bằng chung của điều kiện phát triển kinh tế xã hội và tiếp nhận đầu tư của tỉnh.

Thời gian qua, Long An cũng như nhiều địa phương khác gặp khó khăn trong việc định giá đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách nhà nước từ đất.

Trước thực tế này, ngày 05/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP (Nghị định 12) về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP (ngày 15/5/2014) quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP (ngày 03/4/2023) về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định có hiệu lực ngay khi ban hành và được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn đang tồn tại.

Nghị định 12 có 06 điểm bổ sung và sửa đổi, có 09 điều bổ sung thêm và những quy định xử lý chuyển tiếp. Một số điểm mới đáng chú ý là có 04 phương pháp định giá đất để địa phương áp dụng thay vì 05 như trước; quy định cụ thể điều kiện áp dụng các phương pháp; mở rộng đối tượng định giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá (không phải thuê tư vấn); giao thẩm quyền định giá đất của hộ gia đình, cá nhân cho UBND cấp huyện…

Kết thúc quý 1/2024, tỉnh Long An đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 180,12 ha, trong đó, dự án đầu tư công 25,5 ha; dự án đầu tư ngoài ngân sách 154,5 ha. Cụ thể, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại TP. Tân An là 2,08 ha; huyện Bến Lức là 111 ha, huyện Đức Hoà là 48,6 ha, huyện Cần Giuộc là 12,9 ha, huyện Cần Đước là 5,4 ha.

Trong năm 2024, tỉnh Long An sẽ thực hiện thu hồi đất với diện tích 1.500 ha. Để thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất 06 mục tiêu.

Thứ nhất, các dự án đầu tư công (đường Vành đai 3, ĐT 823D, ĐT 830E, ĐT 822B) và các dự án công trình trọng điểm của đại hội đảng bộ cấp huyện), chuẩn bị các thủ tục để tiến hành bồi thường dự án đường vành đai 4, ĐT 827E; tập trung chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc.

Thứ hai, các dự án ngoài ngân sách: tập trung bồi thường cho các dự án khu công nghiệp (KCN): Nam Tân Tập; Thủ Thừa; Thế Kỷ, Lộc Giang; cụm công nghiệp Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4, và cụm công nghiệp Tân Tập.

Thứ ba, tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với những dự án tồn đọng kéo dài: KCN Hựu Thạnh, KCN Hạnh Phúc; KCN Long Hậu 3; KCN Nhựt Chánh II; khu dân cư Trung tâm thị trấn Bến Lức, khu dân cư Gò Đen 2.

Thứ tư, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng 02 dự án tạo quỹ đất sạch gồm: dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E và phát triển Khu đô thị; dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D (đoạn từ Vành đai 4 đến Rạch Dừa), để phát triển đô thị trên địa bàn xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc; phấn đấu trong năm 2024 hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 dự án trên.

Thứ năm, hoàn thành các thủ tục để bồi thường các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư: dự án Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa, diện tích khoảng 197,2 ha tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa; dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6, TP. Tân An, diện tích khoảng 137 ha tại phường 4 và phường 6, TP. Tân An; dự án Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch diện tích 220 ha tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, dự án Khu dân cư Thanh Phú – Tân Bửu, diện tích khoảng 143,79 ha tại xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, và Khu đô thị mới Tân Mỹ.