LOTTE MART ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành và kinh doanh
P.V
16/06/2026, 12:06
Ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn công nghệ mãn nhãn, AI còn đang góp phần giúp các doanh nghiệp bán lẻ duy trì sức cạnh tranh giữa bối cảnh thị trường liên tục biến động.
Trong cuộc đua chuyển đổi số ngành bán lẻ, việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp.
TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH
Vào năm 2023, LOTTE MART Việt Nam bắt đầu thử nghiệm quầy tự thanh toán tại siêu thị LOTTE MART West Lake và mở rộng đến LOTTE MART Nam Sài Gòn từ đầu năm 2026. Thay vì phải xếp hàng chờ đợi đến lượt thanh toán tại quầy thu ngân, giờ đây, khách hàng có thể tự chủ động quét mã, nhận diện sản phẩm và thanh toán giỏ hàng của mình chỉ trong vài thao tác đơn giản.
Việc triển khai các quầy tự thanh toán đã dần thay đổi thói quen mua sắm truyền thống, giúp khách hàng giảm thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân đến 30%, lượng khách hàng lựa chọn đến siêu thị mua sắm cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, dao động từ 20% đến 30%. Trong thời gian tới, LOTTE MART dự kiến sẽ nhân rộng mô hình quầy tự thanh toán này cho nhiều chi nhánh khác của siêu thị.
Song song với việc triển khai các giải pháp số hóa tại siêu thị, LOTTE MART sẽ ứng dụng thuật toán phân luồng đơn hàng tự động trên nền tảng trực tuyến. Theo đó, khách hàng chỉ cần hoàn tất quá trình mua sắm, hệ thống sẽ tự động chỉ định siêu thị phù hợp nhất để xử lý đơn hàng. Thuật toán này được xây dựng dựa trên các tiêu chí về vị trí địa lý, tồn kho, năng lực vận hành và thời gian giao hàng, giúp tối ưu nguồn lực toàn hệ thống, nâng cao tỷ lệ hoàn thành đơn hàng và rút ngắn thời gian giao đến tay khách hàng. Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng .
CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG
LOTTE MART Online là ứng dụng đi chợ trực tuyến của hệ thống siêu thị LOTTE MART, được chính thức ra mắt từ năm 2023, thay thế cho nền tảng mua sắm đã được sử dụng trong 5 năm trước đó. Kể từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, ứng dụng LOTTE MART Online thường xuyên cải tiến để mang đến những trải nghiệm mua sắm mang tính cá nhân hóa vượt trội cho người dùng trong thời đại kỷ nguyên số ngày nay.
Tính năng tìm kiếm là một trong những cải tiến nổi bật của ứng dụng này. Bên cạnh việc đề xuất chính xác nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của người dùng, ứng dụng còn đề xuất những từ khóa đang phổ biến nhằm giúp người dùng nắm bắt xu hướng mua sắm từ các khách hàng khác. Ngoài ra, dựa trên lịch sử mua hàng của người dùng, LOTTE MART Online còn đưa ra những gợi ý sản phẩm phù hợp theo nhu cầu tại từng thời điểm, và nhiều ưu đãi đặc biệt khi mua sắm qua nền tảng này.
Hơn nữa, trên ứng dụng đi chợ trực tuyến LOTTE MART, người dùng có thể áp dụng cùng lúc nhiều khuyến mãi cho một đơn hàng, bao gồm khuyến mãi trực tiếp trên sản phẩm và khuyến mãi cho từng mốc giá trị đơn hàng.
Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm trực tuyến, LOTTE MART Online còn giúp quá trình mua sắm tại siêu thị của khách hàng tiện lợi hơn. Theo đó, người dùng ứng dụng LOTTE MART có thể quét mã vạch và đọc thông tin về sản phẩm trên ứng dụng LOTTE MART Online trước khi đưa ra quyết định mua hàng.
Những nỗ lực này đã góp phần giúp LOTTE MART được ghi nhận với nhiều danh hiệu danh giá. Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình Rồng Vàng 2026 (lần thứ 25) – Golden Dragon Awards 2026 do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức lễ công bố, LOTTE MART được trao tặng danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp FDI Tiên phong Chuyển đổi xanh 2025 – 2026. Danh hiệu này ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp FDI có thành tích nổi bật trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng
“Chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng trong quá trình LOTTE MART thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Dữ liệu giúp chúng tôi dự báo nhu cầu tốt hơn, quản lý hàng hóa hiệu quả hơn và giảm lãng phí trong vận hành. Với ngành bán lẻ, một chuỗi cung ứng bền vững không chỉ là chuỗi cung ứng xanh hơn, mà còn phải linh hoạt hơn, minh bạch hơn và tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng”, ông Shin JuBack chia sẻ thêm.
Ứng dụng AI giờ đây đã trở thành một “xu hướng” của các doanh nghiệp bán lẻ trong kỷ nguyên số. Những nhà bán lẻ sớm làm chủ công nghệ sẽ càng có nhiều lợi thế cạnh tranh, cải thiện khả năng thấu hiểu khách hàng và giúp người mua mua đúng sản phẩm vào đúng thời điểm với mức chi phí tối ưu nhất.
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