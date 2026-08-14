Đưa đặc sản phố cổ Thủ đô vươn xa trên nền tảng số

Ngày 14/8/2026, tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công Thương) phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam, NAPAS và Công ty Beat Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 11 với chủ đề “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi”.
Trong không khí chuẩn bị đón Rằm tháng Tám, chương trình có dự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm đến giới thiệu các sản phẩm đặc trưng gắn với ẩm thực, văn hóa và đời sống phố cổ, như ô mai Hồng Lam của Công ty Cổ phần Hồng Lam; bánh Chả Hà Nội của Hộ kinh doanh Quế Hương; bánh nướng thập cẩm, bánh dẻo của Hộ kinh doanh Phương Soát; bánh nướng nhân cốm Công ty Cổ phần Gia Trịnh Bakery; chả cốm Tân Việt Hương cùng cốm xào, chả cốm và các sản phẩm ẩm thực truyền thống của Nhà hàng Ánh Tuyết.
Đáng chú ý, Nhà hàng Ánh Tuyết mang đến những sản phẩm gắn với tên tuổi của Nghệ nhân Nhân dân ẩm thực đầu tiên của Việt Nam. Các món ăn truyền thống được giới thiệu tại chương trình góp phần tái hiện nét văn hóa ẩm thực Hà Nội, từ lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, cách bài trí món ăn. Cà phê Giảng giới thiệu cà phê trứng hòa tan –dấu ấn của văn hóa cà phê phố cổ đến gần hơn với người tiêu dùng bằng hình thức tiện lợi.
Không khí Rằm tháng Tám còn được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm thủ công và đồ chơi truyền thống, như tò he của Nghệ nhân Đặng Văn Hậu cùng đèn ông sao, đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống và nhiều sản phẩm trang trí Trung thu của Bích Decor tạo nên một không gian giàu màu sắc ngay giữa phố Tràng Tiền.
Tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết Hoàn Kiếm là địa bàn giàu bản sắc, nơi hội tụ những giá trị đặc trưng của Hà Nội về văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống và hoạt động kinh doanh. “Sức sống hàng Việt” tạo kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng theo mô hình đa kênh, kết hợp giữa không gian mua sắm trực tiếp và nền tảng số.
“Mục tiêu của chương trình là tạo thêm kênh kết nối sản phẩm với người tiêu dùng và thị trường. Khi kết hợp trải nghiệm trực tiếp với nền tảng số, các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Hà Nội không chỉ được giới thiệu tại chỗ mà còn có cơ hội mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng hơn”, ông Linh nhấn mạnh.
Đánh giá về chương trình, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, cho rằng “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” là hoạt động có ý nghĩa trong việc giới thiệu những giá trị đặc trưng của phường đến người dân và du khách, đồng thời tạo thêm cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân quảng bá sản phẩm.
Theo bà Trang, Hoàn Kiếm là địa bàn hội tụ nhiều giá trị đặc trưng của Thăng Long – Hà Nội, từ di sản, không gian phố nghề đến văn hóa ẩm thực và các hoạt động thương mại truyền thống. Mỗi sản phẩm được giới thiệu tại chương trình không chỉ có giá trị hàng hóa mà còn gắn với câu chuyện về nghề, về người làm nghề và đời sống đô thị của khu vực phố cổ.
Không dừng ở không gian mua sắm trực tiếp, “Sức sống hàng Việt” số 11 mở rộng kết nối với người tiêu dùng qua nền tảng số, đưa các sản phẩm đặc trưng của Hoàn Kiếm đến gần hơn với khách hàng ngoài không gian phố cổ.
Theo đó, tối 14/8/2026, từ 19h đến 22h, phiên livestream “Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi” sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, với sự tham gia của lãnh đạo Cục, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hoa hậu Hương Giang và người dẫn chương trình Quỳnh Trang.
Từ không gian 62 Tràng Tiền, những sản phẩm gắn với ẩm thực, văn hóa và đời sống phố cổ sẽ được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng ở nhiều địa phương. Qua đó, chương trình mở thêm một kênh tiếp cận khách hàng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân, đồng thời đưa những sản phẩm vốn gắn với một địa bàn cụ thể lên không gian thị trường rộng hơn.
Theo ông Linh, việc đưa hoạt động livestream vào chương trình cũng phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng dịch chuyển lên môi trường số. Người tiêu dùng có thể tìm hiểu, trải nghiệm và lựa chọn sản phẩm tại sự kiện, đồng thời tiếp cận và mua sắm trực tuyến, qua đó mở rộng phạm vi kết nối giữa sản phẩm địa phương với thị trường.
“Chúng tôi mong muốn những giá trị đặc trưng của Hoàn Kiếm không chỉ được gìn giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, được người dân và du khách biết đến thông qua những cách tiếp cận mới. Việc kết hợp không gian trải nghiệm trực tiếp với các nền tảng số cũng mở thêm cơ hội để doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nghệ nhân trên địa bàn giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường", bà Trang chia sẻ; đồng thời cam kết chính quyền phường sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để các chủ thể trên địa bàn phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại.
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