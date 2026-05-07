Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị: Khởi tố bị can 61 đối tượng lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng

Đỗ Như

07/05/2026, 15:34

Các đối tượng thu thập trái phép thông tin cá nhân, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo nhằm chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị.

Ngày 07/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Camphuchia. Các đối tượng đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Từ đó tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận rồi dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền nhằm chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có 01 bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 08 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Hiện vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

