Lừa đảo đổi tiền mới không mất phí để chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Như Phương (SN 1988, ở quận Ba Đình, Hà Nội) mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do nợ nần, cần tiền để tiêu xài và trả nợ cá nhân, Phương đưa ra các thông tin gian dối, giới thiệu bố mẹ và người nhà của Phương hiện đang làm việc tại Nhà máy in tiền Quốc gia, có quan hệ với cán bộ của Nhà máy in tiền, có thể đổi được các loại tiền mới, không mất phí để các bị hại tin tưởng, chuyển tiền cho Phương.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Phương chỉ sử dụng một phần để đổi tiền mới, trả cho những người bị hại nhằm tạo sự tin tưởng, để họ chuyển thêm tiền cho Phương, rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, bị cáo cũng mời chào nhiều người khác cùng tham gia kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới. Phương hứa hẹn trả lãi từ 7-10% (khoảng 3.000 đồng/triệu/ngày) cho một giao dịch trong thời gian 7-10 ngày.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 9/9/2020 đến tháng 1/2022, Phương đã gây ra 7 vụ chiếm đoạt của các bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,7 tỷ đồng.

Trong các nạn nhân có chị Đỗ Thị Th. (ở Hà Nội). Phương và chị Th. vốn là bạn học phổ thông, chơi thân với nhau. Phương nói có khách đổi tiền mới, Phương không có tiền vốn nên rủ bạn góp vốn làm ăn, trả lãi 3.000 đồng/triệu/ngày trong vòng 1 tuần và chị Th. đã đồng ý.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, chị Th. đã chuyển cho Phương hàng chục tỉ đồng để rồi bị Phương chiếm đoạt tổng số hơn 8,4 tỷ đồng.

Với chiêu thức tương tự, Phương lừa thêm một người bạn thân nữa là anh Nguyễn Tiến T. Hai người là bạn học cùng phổ thông, chơi thân với nhau.

Trong thời gian từ ngày 19/9/2020 đến ngày 10/9/2021, anh T. đã chuyển cho Phương tổng số hơn 38,7 tỷ đồng. Sau đó, Phương đã chuyển lại cho anh T. tổng số hơn 35,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bố mẹ Phương còn trực tiếp đưa cho anh T. số tiền 1 tỷ đồng để trả thay cho con gái. Quá trình điều tra, xác định số tiền Phương chiếm đoạt của anh T là gần 2 tỷ đồng.

Ngoài lừa bạn thân, Phương còn lừa cả đồng nghiệp là chị H. Chị này còn giới thiệu thêm 2 người khác cùng nhờ Phương đổi tiền mới.

Ngoài ra, Phương còn rủ chị H .đầu tư kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới lấy lãi. Do tưởng Phương kinh doanh dịch vụ đổi tiền mới thật nên chị H. đã chuyển gần 800 triệu đồng cho Phương. Thực tế, sau khi nhận tiền, Phương không kinh doanh như đã hứa mà sử dụng vào việc trả nợ cá nhân.

Quá trình điều tra, xác định số tiền .Hoàng Như Phương chiếm đoạt của chị H là hơn 870 triệu đồng. Chị H. yêu cầu Phương bồi thường số tiền trên.