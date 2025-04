Lừa đảo hàng tỷ đồng "chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt" qua các cổng thanh toán điện tử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh, Lê Thị Kim Hòa cùng đồng phạm thực hiện, xảy ra tại số 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình TP.HCM theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 5/1/2023.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định, tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh H.V.L (là người yêu Oanh) đứng tên thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Quốc tế P&L (Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset (văn phòng tại số 361 Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0317387500 ngày 18/7/2022. Theo đó, H.V.L đứng tên làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế Công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.

Tháng 10/2022, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình do H.V.L đứng tên thuê văn phòng, tuy nhiên chưa đăng ký hoạt động chi nhánh. Tại đây, Oanh và Hòa đã tổ chức tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng Visa, Master với hình thức thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau.

Thủ đoạn của nhóm này là gọi điện cho chủ thẻ tín dụng, xưng là nhân viên ngân hàng (nơi cấp thẻ), cho biết đang có chính sách khách hàng được miễn phí đổi 75% hạn mức trong thẻ sang rút tiền mặt; chuyển số tiền này thành các khoản trả góp 3, 6, 9 và 12 tháng lãi suất thấp. Theo đó, mức phí rút tiền mặt thông thường đối với thẻ tín dụng rất cao nên khi nhân viên của Oanh thông báo nội dung trên, nhiều chủ thẻ đã đồng ý "chính sách của ngân hàng".

Thực tế, nhiều chủ thể đã tin tưởng, cung cấp thông tin thẻ, mã OTP để Hòa, Oanh và đồng phạm thực hiện thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ không có thật trên mạng Internet; Đồng thời, thực hiện chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử (Alepay, Vimo) vào tài khoản của bọn lừa đảo. Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.

Trước đó, chiều 28/12/2022, hơn trăm cảnh sát cơ động, hình sự Công an TP. Hồ Chí Minh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 3 văn phòng trong các toà nhà ở quận Tân Bình, tạm giữ Oanh, Hòa và hơn 80 người. Cảnh sát thu 109 máy tính để bàn, 67 laptop, máy in, 118 điện thoại di động, 2 ôtô, 46 xe máy, 27 thẻ ngân hàng các loại...

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/10/2022 đến 28/12/2022, các đối tượng đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7.213.657.399 đồng. Sau đó, chúng chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5.376.214.966 đồng và tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là 1.837.442.434 đồng.

Đến nay, đã có 76 bị hại liên hệ làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra và có các yêu cầu đối với vụ án. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng và còn nhiều người chưa liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc. Vì vậy, các bị hại có liên quan đến vụ án hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị chiếm đoạt tiền.