Lừa đảo thu tiền trái luật của người lao động muốn đi nước ngoài làm việc

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi, người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ…

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước cũng thuộc Bộ này về việc một số đối tượng mạo danh Trung tâm lao động ngoài nước để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi từ người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, người lao động trực tiếp nộp các chi phí theo quy định sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (không nộp qua bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào khác).

Đồng thời, khi nộp tiền, người lao động cầu yêu cầu Trung tâm Lao động ngoài nước cung cấp phiếu thu tiền hoặc hóa đơn có các nội dung: tên đầy đủ của Trung tâm Lao động ngoài nước, ngày lập chứng từ, tên người nộp tiền, số tiền và nội dung nộp, tên kế toán, tên thủ quỹ và đóng dấu của Trung tâm Lao động ngoài nước (ghi rõ họ tên, chức danh và ký nhận).

Trong trường hợp vì lý do khách quan, người lao động không thể nộp tiền trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước, mà nộp bằng hình thức chuyển khoản, người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo số tài khoản nhận tiền, tên tài khoản đúng của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Khi có vấn đề phát sinh liên quan đến các đối tượng mạo Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động cần phản ánh tới cơ quan Công an khu vực, hoặc cơ quan chức năng (cơ quan Nội vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước,...) để được hướng dẫn và xử lý.