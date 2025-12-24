Thứ Tư, 24/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Lừa đảo thu tiền trái luật của người lao động muốn đi nước ngoài làm việc

Nhật Dương

24/12/2025, 10:32

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi, người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) cho biết nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước cũng thuộc Bộ này về việc một số đối tượng mạo danh Trung tâm lao động ngoài nước để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Để tránh bị các đối tượng lừa đảo, trục lợi từ người lao động, Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình do Trung tâm Lao động ngoài nước được Bộ Nội vụ giao thực hiện, cần liên hệ trực tiếp với đơn vị này, hoặc cơ quan Nội vụ địa phương nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, người lao động trực tiếp nộp các chi phí theo quy định sau khi ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (không nộp qua bất kỳ các tổ chức, cá nhân nào khác).

Đồng thời, khi nộp tiền, người lao động cầu yêu cầu Trung tâm Lao động ngoài nước cung cấp phiếu thu tiền hoặc hóa đơn có các nội dung: tên đầy đủ của Trung tâm Lao động ngoài nước, ngày lập chứng từ, tên người nộp tiền, số tiền và nội dung nộp, tên kế toán, tên thủ quỹ và đóng dấu của Trung tâm Lao động ngoài nước (ghi rõ họ tên, chức danh và ký nhận).

Trong trường hợp vì lý do khách quan, người lao động không thể nộp tiền trực tiếp tại Trung tâm Lao động ngoài nước, mà nộp bằng hình thức chuyển khoản, người lao động cần kiểm tra kỹ thông tin để đảm bảo số tài khoản nhận tiền, tên tài khoản đúng của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Khi có vấn đề phát sinh liên quan đến các đối tượng mạo Trung tâm Lao động ngoài nước, người lao động cần phản ánh tới cơ quan Công an khu vực, hoặc cơ quan chức năng (cơ quan Nội vụ, Cục Quản lý lao động ngoài nước,...) để được hướng dẫn và xử lý.

Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

09:50, 10/12/2025

Mạo danh, làm giả văn bản, con dấu Bộ Nội vụ để lừa đảo lao động muốn đi Hàn Quốc

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

14:56, 28/11/2025

Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc tuyển dụng hàng ngàn lao động dịp cuối năm

Hàn Quốc: Miễn xử phạt người lao động cư trú trái phép tự nguyện về nước

22:33, 02/12/2025

Hàn Quốc: Miễn xử phạt người lao động cư trú trái phép tự nguyện về nước

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, Đài Loan (Trung Quốc) tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế của người lao động...

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Người hưởng trợ cấp hằng tháng không phải tự đóng bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ mức đóng để họ được đảm bảo quyền lợi khi đi khám, chữa bệnh...

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An được giảm án, chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An được giảm án, chấp hành hình phạt 7 năm 6 tháng tù

Sáng 24/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Trong đó, bị cáo Nguyễn Duy Hưng được giảm 3 năm tù, phải chấp hành hình phạt tù là 7 năm 6 tháng tù.

Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số

Xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng ngày 23/12, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu Tư tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bảo vệ an ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số”, tập trung thảo luận các giải pháp then chốt nhằm củng cố hệ thống phòng thủ số, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững và hội nhập toàn cầu…

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ thuê “núp bóng” doanh nghiệp mua bán nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát điều tra) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 đối tượng, trong đó có đối tượng Hồ Thành Được (sinh năm 1991; hiện ở tại phường Thới An) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

1

BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế trụ cột của Petrovietnam

Thị trường

2

Lao động Việt Nam tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2026

Dân sinh

3

Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng được nhà nước đóng bảo hiểm y tế

Dân sinh

4

100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai về cơ sở dữ liệu quốc gia

Bất động sản

5

Giá đồng cao kỷ lục vì mối lo thuế quan Mỹ

Thế giới

