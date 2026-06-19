Môi trường và không khí làm việc ở một tập thể đoàn kết, sáng tạo, luôn nhiệt tình, năng động, tâm huyết và đầy trách nhiệm với từng tác phẩm báo chí đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến “lửa” nghề vẫn cháy trong tôi.

Thấm thoắt đã hơn chục năm tôi gắn bó với tập thể Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam), với tư cách một người cầm bút. Mừng là nghỉ hưu rồi mà vẫn không phải buông bút, vẫn được làm nghề, đúng cái nghề mà mình đam mê và phụng sự cả đời – nghề báo. Tôi vẫn nghĩ đó là sự may mắn đối với một nhà báo đã “hết hạn sử dụng” như tôi.

“CÒN DUYÊN”

Là một nhà báo chuyên nghiệp, gắn bó cả đời nghề với Thông tấn xã Việt Nam, trưởng thành từ một biên dịch viên, một phóng viên, biên tập viên,… rồi được giao giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của cơ quan thông tấn quốc gia, tôi không ngờ lại có lúc, sau khi đã nghỉ hưu, được gắn bó với Thời báo Kinh tế Việt Nam và tiếp đó là Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình có được sự may mắn “hữu duyên” với cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam – một tổ chức xã hội nghề nghiệp chuyên nghiên cứu những vấn đề kinh tế mang tính học thuật hàn lâm, gắn với thực tiễn, mà tôi là kẻ “ngoại đạo”.

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Cái “duyên” ấy bắt đầu từ một buổi sáng đầu Xuân năm 2016. Sáng hôm đó, tôi đang đọc báo thì có tiếng chuông gọi cửa. Tôi vội chạy ra. Trước mặt tôi là Giáo sư Đào Nguyên Cát, Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam, người mà khi đó, do tuổi tác, được coi là một “cổ thụ” của làng báo nước ta.

Thời còn công tác ở Thông tấn xã Việt Nam, tôi đã có một vài lần được gặp Giáo sư Đào Nguyên Cát, thậm chí đã chụp ảnh chung với ông, vào các dịp Thủ tướng Chính phủ gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhưng chỉ thế thôi, chưa bao giờ giao tiếp trực diện với ông. Vì thế, việc Giáo sư Đào Nguyên Cát đến nhà tôi sáng hôm đó đã gây bất ngờ cho tôi.

Vừa ngồi xuống ghế, không đợi tôi pha trà, Giáo sư hỏi luôn: Từ ngày nghỉ hưu, anh vẫn chưa làm cho báo nào chứ? Tôi đáp lời ông: Thưa bác, em chỉ thi thoảng viết bình luận quốc tế cho tờ An ninh Thế giới theo “đơn đặt hàng” của Hữu Ước (Nguyễn Hữu Ước, Tổng biên tập báo Công An Nhân dân hồi trước tháng 7/2013), nhưng vài năm nay đã “giã từ vũ khí” rồi bác ạ, mà em không muốn buông bút.

Giáo sư Đào Nguyên Cát sôi nổi hẳn lên: Thế thì hay rồi, làm với chúng tôi đi. Tôi đến để chính thức mời anh làm việc với Thời báo Kinh tế Việt Nam, anh lo giúp tôi mấy ấn phẩm tiếng Anh để phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

Ông chỉ nói như vậy, không đặt ra điều kiện gì và cũng không hứa hẹn gì với tôi, kể cả chức danh và các chế độ đãi ngộ.

Phần vì nể vị “Trưởng lão” làng báo, phần vì không muốn buông bút khi “bút lực” chưa cạn và nhất là “lửa” nghề chưa tắt, tôi nhận lời làm việc cho Thời báo Kinh tế Việt Nam từ đầu năm 2016 trong bối cảnh như thế.

MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP MỚI

Tôi bắt đầu làm việc cho Thời báo Kinh tế Việt Nam từ đó, với nhiệm vụ duyệt nội dung các ấn phẩm thông tin đối ngoại bằng tiếng Anh trước khi xuất bản, gồm hai tờ: Vietnam Economic Times (VET) và The Guide (ra hàng tháng), cùng một bản tin điện tử (VETonline). Ngoài ra, khi có yêu cầu thì viết bài cho các ấn phẩm của cơ quan, cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Công việc không quá vất vả, vì tôi chỉ phải lo bảo đảm không sai về nội dung các bài báo, nhất là không sai về định hướng thông tin, theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), còn ngữ (tiếng Anh) đã có ông John Harding, một chuyên gia báo chí giỏi người Australia, hiệu đính.

Khi tôi bắt tay vào việc, hai tờ Vietnam Economic Times và The Guide đã trải qua chặng đường phát triển hơn 20 năm có lẻ, chỉ có bản điện tử VETonline là đang chập chững những bước đi đầu đời trên không gian mạng.

Vietnam Economic Times (VET) ra số đầu tiên ngày 15/3/1994, gần ba tháng sau, The Guide ra mắt bạn đọc; còn bản điện tử VETonline, ngày 11/11/2014 mới “lên sóng”.

VET và VETonline là những ấn phẩm thông tin tiếng Anh chuyên sâu về mọi mặt của đời sống kinh tế Việt Nam, giúp bạn đọc, chủ yếu là người nước ngoài, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách kinh tế của Việt Nam, cùng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất nhập khẩu và các vấn đề liên quan đến dân sinh, diễn ra trên phạm vi cả nước.

The Guide tập trung giới thiệu đất nước, con người Việt Nam để phục vụ nhu cầu thông tin của khách du lịch quốc tế.

Cuối năm 2020, theo chủ trương chung, Thời báo Kinh tế Việt Nam chuyển thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Tổng biên tập Chử Văn Lâm và Tổng Thư ký tòa soạn Đào Quang Bính, các ấn phẩm trước đây của Thời báo Kinh tế Việt Nam được cấu trúc lại cho phù hợp với yêu cầu của một tạp chí. The Guide chấm dứt hoạt động từ đó, nhưng VET và VETonline (từ năm 2020 là phiên bản tiếng Anh của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy), cùng hai ấn phẩm tiếng Việt là Tạp chí Kinh tế Việt Nam (bản in ra hằng tuần) và VnEconomy (bản điện tử) tiếp tục cung cấp thông tin kinh tế phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước.

Trước yêu cầu cần cung cấp nhanh hơn và nhiều hơn cho độc giả nước ngoài các bài viết mang tính phân tích, bình luận, nhận định, phản biện và dự báo về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, nhất là mảng thông tin cập nhật phản ứng chính sách trong lĩnh vực kinh tế ở tầm vĩ mô, từ tháng 5/2024, Ban lãnh đạo Tạp chí Kinh tế Việt Nam quyết định VET ra hàng tuần (thay vì ra hàng tháng) mà không tăng thêm nhân sự. Cũng từ đó, ông John Harding được phân công chuyên hiệu đính tiếng Anh cho VET (bản in), còn tôi không duyệt nội dung VET (bản in) nữa mà chỉ tập trung vào phiên bản tiếng Anh của VnEconomy, kể cả hiệu đính ngữ cho bản điện tử này.

Hơn chục năm làm việc trong môi trường mới ở Tạp chí Kinh tế Việt Nam, tôi ngộ ra được nhiều điều. Xét về quy mô tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, số lượng ấn phẩm và số lượng nhân sự, Tạp chí Kinh tế Việt Nam nhỏ gọn hơn nhiều cơ quan báo chí khác ở nước ta, nhưng hiệu quả thông tin tuyên truyền, nếu tính theo đầu người lao động và chi phí đầu vào, thì không nhỏ chút nào, dẫu hiệu quả này rất khó đo đếm.

Chúng tôi có lúc nói vui: Đối với Tạp chí Kinh tế Việt Nam, Đảng và Nhà nước “lãi” to. Đây là cơ quan báo chí tự chủ tài chính 100%, nghĩa là không nhận một đồng nào từ ngân sách nhà nước và cơ quan chủ quản. Không những thế, hằng năm, Tạp chí còn nộp vào ngân sách nhà nước một lượng tiền thuế cả chục tỷ đồng, trong khi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp rất hiệu quả vào các kênh thông tin tuyên truyền cả đối nội và đối ngoại của đất nước, với tư cách là một nguồn thông tin kinh tế tin cậy, nhanh nhạy, chính xác ở tầm quốc gia và khu vực.

“BÉ HẠT TIÊU”

Tạp chí kinh tế Việt Nam cung cấp thông tin đối ngoại và đối nội không chỉ bằng sản phẩm thông tin thể hiện qua các ấn phẩm, mà còn đa dạng hóa các loại hình truyền thông, trong đó hiệu quả nổi bật là các sự kiện.

Chương trình Rồng Vàng thường niên, do Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2001 để vinh danh các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đã trở thành cầu nối với doanh nghiệp FDI theo tiêu chí “báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp”. Qua 25 năm, Chương trình Rồng Vàng đã vinh danh và trao giải thưởng cho hàng nghìn lượt doanh nghiệp FDI được VET bình chọn; do vậy, VET trở thành nguồn thông tin kinh tế tin cậy và quen thuộc của cộng đồng các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Ngoài Rồng Vàng, các sự kiện thường niên khác như Chương trình Thương hiệu mạnh, Chương trình Tin dùng (để vinh danh các doanh nghiệp trong nước và sản phẩm tiêu dùng có chất lượng), hoặc các diễn đàn thường niên: Kịch bản Kinh tế Việt Nam, Tăng trưởng Kinh tế Việt Nam, Nhịp cầu Phát triển Việt Nam,… các hội thảo, tọa đàm, do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan khác tổ chức, được livestream trên vneconomy.vn và các nền tảng mạng xã hội của VnEconomy, đã trở thành địa chỉ có thương hiệu để kết nối, giao lưu, trao đổi thông tin giữa các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kênh truyền thông qua các sự kiện được tổ chức thường xuyên như vậy đã có hiệu ứng lan tỏa cộng hưởng rất rộng.

Một cơ quan báo chí có quy mô nhỏ như Tạp chí Kinh tế Việt Nam, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính hoàn toàn, mà làm được như thế, thì tầm vóc và hiệu quả thông tin tuyên truyền của nó không nhỏ chút nào. Đúng là “bé hạt tiêu”.

Riêng với cá nhân tôi, tôi học thêm được nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây, nhất là kiến thức kinh tế, nghiệp vụ báo chí kinh tế, cả tiếng Việt và tiếng Anh, cùng công nghệ làm báo thời AI mà Tạp chí Kinh tế Việt Nam luôn dồn mọi nguồn lực để đầu tư phát triển.

Quan trọng hơn, môi trường và không khí làm việc ở một tập thể đoàn kết, sáng tạo, luôn nhiệt tình, năng động, tâm huyết và đầy trách nhiệm với từng tác phẩm báo chí đã truyền cảm hứng cho tôi, khiến “lửa” nghề vẫn cháy trong tôi – một nhà báo già “ngoại hạng” đã ở tuổi áp chót U80.

Xin cảm ơn tất cả.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 23 + 24-2026 phát hành ngày 15/06/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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