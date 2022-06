Mặc sức ép từ “bão” tăng lãi suất toàn cầu, VN-Index vẫn được dự báo sẽ thăng hoa trong 2022

Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 6 và những tháng cuối năm 2022 vừa công bố, Chứng khoán ACBS cho rằng, các nền tảng cơ bản của cả nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán đều có vị thế tốt để tăng trưởng mạnh trong dài hạn bất chấp những biến động ngắn hạn.

THỊ TRƯỜNG HẤP DẪN CẢ TRONG NGẮN VÀ DÀI HẠN

Việc gia nhập vào thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng nhiều, đặc biệt là từ các nhà đầu tư cá nhân, báo hiệu tốt cho sự phát triển liên tục của thị trường với sự hỗ trợ bởi các nhà đầu tư trong nước.

Trong khi dòng vốn ngoại tính từ đầu năm vẫn âm, sẽ không có sự thay đổi cơ cấu thị trường nào có thể khiến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn quá lâu do triển vọng trong dài hạn của thị trường Việt Nam quá hấp dẫn để bỏ qua.

Làn sóng thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước và niêm yết mới sẽ bắt đầu trong bối cảnh điều kiện thị trường chứng khoán đang tốt như hiện nay, mang đến những cơ hội đầu tư mới cho các nhà đầu tư. Nền tảng giao dịch mới của HOSE dự kiến sẽ được áp dụng vào quý 2 năm 2022 được kỳ vọng sẽ có các chức năng mới như giao dịch trong ngày T+0, giao dịch trái phiếu, Đối tác thanh toán bù trừ trung tâm (CCP) và các sản phẩm khác góp phần vào sự phát triển của thị trường.

Mặc dù thanh khoản của chỉ số Vn-Index tiếp tục giảm, tâm lý thị trường đang được cải thiện và các yếu tố cơ bản của kinh tế vĩ mô nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường vẫn vững chắc và được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường chống lại đợt suy thoái kéo dài.

Với những đợt điều chỉnh gần đây trên thị trường và lợi nhuận quý I tăng mạnh 32%, chỉ số VN-Index đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Các hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục được cải thiện trong nửa cuối năm 2022 được thúc đẩy bởi việc mở cửa trở lại biên giới Việt Nam đối với du lịch quốc tế từ ngày 15/3 dự kiến sẽ tăng lên trong nửa cuối năm do khách du lịch đã có thời gian lên kế hoạch cho các chuyến đi, các thủ tục đi lại liên quan đến COVID ngày càng đơn giản hơn và việc nới lỏng các hạn chế COVID ở Trung Quốc sẽ là nhân tố tích cực cho các hoạt động sản xuất và thương mại của Việt Nam.

Hiện tại, quyết định tăng lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương khác đang tác động đến thị trường chứng khoán trên toàn thế giới trong ngắn hạn do nhà đầu tư có thể chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn hấp dẫn khác như trái phiếu và đô la Mỹ.

Một trong những rủi ro lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt hiện nay là việc Trung Quốc phong tỏa do COVID-19 với nhiều hạn chế có thể làm chậm quá trình phục hồi sản xuất công nghiệp và thách thức mục tiêu của Việt Nam là kiềm chế lạm phát dưới 4% vào năm 2022. Mặc dù lệnh phong tỏa đã được nới lỏng từ ngày 29/5, nhưng Trung Quốc vẫn áp dụng Chính sách zero-COVID gây ảnh hưởng đến cả thương mại trực tiếp với Việt Nam (Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam) và các tác động cấp 2 do sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục gây đau đầu trên toàn thế giới

TỆ NHẤT CHỈ SỐ CÓ THỂ ĐẠT 1.450 VÀ LẠC QUAN NHẤT 1.900 ĐIỂM

Trong thời gian sắp tới, ACBS cập nhật dự báo tăng trưởng của thu nhập của thị trường Việt Nam đạt 21,2% so với năm ngoái nhờ vào các lĩnh vực ngân hàng, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, dầu khí, cũng như sự phục hồi của tiêu dùng nội địa sau đại dịch. Dựa trên P/E trung bình 3 năm gần nhất là 15.8 lần và kỳ vọng thu nhập, ACBS ước tính chỉ số này sẽ kết thúc năm ở mức gần 1.660, tương đương với mức F.P/E là ~ 12,3 lần vào cuối tháng 5/2022. Đây là kịch bản trung tính.

Còn ở kịch bản lạc quan dựa trên việc nối lại các chuyến bay quốc tế trên toàn thế giới kết hợp với tác động tích cực từ gói tài khóa và tiền tệ của Chính phủ Việt Nam và khi đó thu nhập doanh nghiệp sẽ vượt quá kỳ vọng. Dựa trên kịch bản đó, kỳ vọng thu nhập sẽ tăng và giả định rằng bội số thu nhập sẽ quay trở lại ở mức 16,2 lần và chỉ số sẽ đạt mức 1.800-1.900 điểm, tương ứng với F.P/E 2022 là 11,3 lần vào cuối tháng 5/2022.

Cuối cùng, trong kịch bản bi quan, sự bất ổn và sợ hãi tiếp tục bao trùm các thị trường toàn cầu với lo ngại gia tăng về lạm phát, các ngân hàng trung ương sẽ phản ứng nhanh và mạnh trước áp lực lạm phát bằng cách tăng lãi suất và việc tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này có thể dẫn đến thu nhập giảm so với kỳ vọng và định giá thị trường giảm do sự thờ ơ của nhà đầu tư mới vốn đã ủng hộ thị trường trong thời gian gần đây.

Trong kịch bản này, chúng ta có thể thấy chỉ số nỗ lực để đạt được tăng trưởng trong năm và giao dịch quanh mức 1.450 điểm, tương đương F.P/E là 12,7 lần vào cuối tháng 4/2022.

Về mặt định giá so với các thị trường khác, ROE hiện tại của VN-Index khoảng 15,9%, nằm trong số các thị trường có tỷ suất sinh lợi cao nhất. Với mức tăng EPS dự kiến 21,2% cho năm 2022, tỷ suất sinh lợi kép dự kiến cho giai đoạn 2020-2022 của VN-Index sẽ đạt khoảng 18,2%, cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua cơn bão đại dịch rất tốt so với các nước cùng khu vực. Cùng với P/E kỳ vọng ở mức 12,3, thị trường Việt Nam hiện tương đối hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn so với các thị trường ngang hàng.