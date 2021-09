Mango và động thái ủng hộ thời trang ngoại cỡ

Theo số liệu của nhóm nghiên cứu thị trường NPD trong năm 2016, thời trang dành cho người ngoại cỡ đạt con số tăng trưởng từ 6% tới 21.4 tỉ USD. Con số này được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ qua từng năm. Từ đó đến nay, một làn sóng tiếng nói của phụ nữ trên các nền tảng mạng xã hội đã cho thấy, bất kể là phụ nữ size 4 hay size 14 đều cần được lắng nghe.

Sự lão hóa và quá trình sinh nở là lý do bất khả kháng khiến hầu hết phụ nữ bị tích trữ mỡ thừa, dẫn đến phải dùng thời trang ngoại cỡ. Vì thế mỡ thừa cũng là một người bạn, người đồng hành chứng kiến sự trưởng thành của phụ nữ. Thời trang nên có một khoảng không trang trọng để mỡ thừa và đường cong phì nhiêu cất lên tiếng nói.

Hai năm trở lại đây, thời trang dành cho người ngoại cỡ đã được nhiều sự quan tâm hơn để trở thành một phần của thị trường thời trang cao cấp. Thực tế từ doanh số bán hàng cho thấy, nếu các nhà thiết kế và thương hiệu có thể cung cấp đa dạng kích cỡ hơn – đặc biệt là các thiết kế mang kích thước lớn thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho các buổi truyền bá hình ảnh với người mẫu hay người nổi tiếng ngoại cỡ, và sàn diễn thời trang cũng sẽ tiếp cận gần hơn tới các khách hàng tiềm năng.

Trước sự thay đổi của quan điểm về cái đẹp, nhiều thương hiệu thời trang đã mở rộng kích cỡ sản phẩm của mình.

Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà bán lẻ cũng vì thế mà sẵn sàng đón nhận các sản phẩm ngoại cỡ tại cửa hàng và các trang bán hàng của họ. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phái đẹp “ngoại cỡ” sẽ được tận hưởng nhiều hơn niềm vui khi đến với thế giới thời trang.

Trước sự thay đổi của quan điểm về cái đẹp, nhiều thương hiệu thời trang đã mở rộng kích cỡ sản phẩm của mình, không chỉ giới hạn trong những kích thước truyền thống (từ XS đến XL). Điển hình là Mango, với việc sáp nhập dòng thời trang ngoại cỡ Violeta by Mango vào dòng sản phẩm chính

Thương hiệu phụ Violeta by Mango được khai sinh năm 2014. Các thiết kế được thực hiện riêng cho vóc dáng quá khổ, với kích cỡ lên đến con số 54 / size 4XL. Tuy nhiên, năm 2021, Mango quyết định sẽ loại bỏ thương hiệu Violeta by Mango, để tránh làm tổn thương khách hàng vóc dáng mũm mĩm. Các thiết kế cỡ lớn sẽ chỉ đơn giản được gọi là sản phẩm dành riêng cho khách hàng ngoại cỡ (plus size exclusive). Ngoài ra, Mango cũng sẽ mở rộng kích cỡ của các sản phẩm thời trang nữ thuộc dòng chính.

Theo nguồn tin của Mango nói với Efe, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm nay và kéo dài đến tháng 1/2022, nhằm mục đích tăng doanh số bán hàng trong lĩnh vực quy mô lớn của tập đoàn, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn trang phục hơn khi chỉ cần tìm kiếm size trong dòng sản phẩm chính của hãng.

Thương hiệu Tây Ban Nha tự tin rằng mình sẽ đạt doanh thu một tỉ đô la Mỹ từ riêng kênh bán hàng online cho năm 2021.

Với sự tích hợp này, 80% sẽ vẫn là các mẫu Violeta - mặc dù chúng sẽ có nhãn Mango - và 20% sẽ là một phần của dòng sản phẩm mới. Vào đầu năm 2022, với bộ sưu tập xuân hè, toàn bộ bộ sưu tập sẽ được thống nhất trong dòng Mango Woman. Do các sản phẩm ngoại cỡ được sáp nhập vào dòng thời trang chính, thương hiêu Tây Ban Nha cho biết giá thành của chúng cũng sẽ trở nên rẻ hơn, khi được sản xuất với số lượng lớn hơn. Trên mạng xã hội, nhiều khách hàng nhiệt liệt khen ngợi quyết định của Mango.

Tuy nhiên, một số khách hàng lại cho rằng loại bỏ dòng Violeta by Mango khiến mình khó tìm kiếm sản phẩm thời trang ngoại cỡ trên website. “Thực sự khó sử dụng ứng dụng bộ lọc của web,” một số người dùng để lại ý kiến. Mango trả lời rằng những thay đổi sẽ bắt đầu áp dụng từ mùa Thu Đông 2021, nên bộ sưu tập bây giờ còn thiếu sót về kích cỡ.

Mango cho biết, quyết định này đến từ những số liệu kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2021. Doanh số đã quay trở về mức độ tương đương với năm 2019 trước khi đại dịch toàn cầu hoành hành. Hai tháng 5 và tháng 6/2021 thậm chí còn vượt doanh số cùng kỳ năm 2019. Dù doanh thu từ các cửa hàng vật lý vẫn còn ảm đạm, thương hiệu Tây Ban Nha tự tin rằng mình sẽ đạt doanh thu một tỉ đô la Mỹ từ riêng kênh bán hàng online cho năm 2021.