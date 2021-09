Túi xách siêu sang: Một thị trường đấu giá rộng mở

Vung tiền mua một chiếc túi xách hàng hiệu thoạt có vẻ là một kiểu ham mê xa xỉ của những người lắm tiền nhiều của. Nhưng theo Chỉ số Đầu tư Sang Trọng Knight Frank (KFLII), đó có thể là một cách khôn ngoan để đa dạng hóa các khoản đầu tư cá nhân.

Trong một thông cáo báo chí, Knight Frank cho biết sự hiện diện cố định trên sàn đấu giá trực tuyến và nhu cầu mua sắm sang trọng ở mức tương đối trong thời kỳ đại dịch, đặc biệt là ở châu Á, nơi có nhiều nhà sưu tập túi xách, đã giúp loại tài sản này giữ được vị thế dẫn đầu.

Trong những năm gần đây, những sản phẩm túi xách bắt mắt, có giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trở thành món đồ sưu tập được đánh giá cao, với giá trị tỷ lệ thuận với thời gian, và nhà đấu giá cũng nhận được những món hời lớn từ các phiên đấu giá. Điển hình, ba phiên đấu giá gần nhất của Christie’s tại Hồng Kông và London đã cán mốc doanh thu 11,4 triệu USD với nhiều món hàng vượt con số 20.000 bảng Anh.

Birkin là dòng túi xách nổi tiếng được làm thủ công hoàn toàn, và chiếc Hermes Himalaya Birkin đấu giá vào năm 2017 được làm từ da cá sấu trắng và phần trong bằng vàng 18ct có đính kim cương 10,23ct. Chiếc túi được Christie’s bán vào năm 2017 với giá 293.000 bảng Anh tại Hồng Kông, phá vỡ kỷ lục thế giới năm 2016 của nhà đấu giá (208.175 bảng Anh, cũng thuộc dòng Himalaya Birkin chế tác từ da cá sấu trắng và kim cương).

Năm 2021, khi dịch Covid-19 hoành hành, các kinh đô thời trang trên thế giới đều "đóng băng" nhưng nhà đầu giá Christie's vẫn thu được 1,67 triệu USD từ việc đấu giá túi xách. Trong đó, chiếc túi da cá sấu Himalaya Birkin được bán với giá 156.000 USD, cao gấp đối mức giá dự tính.

Giới sưu tầm thường sẵn sàng trả gấp 2 đến 3 lần giá bán lẻ của một chiếc túi tại các sàn đấu giá.

Theo Giám đốc điều hành Jeffrey Berk của đại lý bán lẻ xa xỉ phẩm Privé Porter, giá bán những chiếc Hermès Berkin hiện đang cao hơn từ 50 - 100% so với giá bán lẻ chính thức. Một số phiên bản sưu tập, giá cũng có thể cao gấp 10 lần giá bán lẻ. Những chiếc túi Birkin có giá bán lẻ dao động từ 9.000 - 500.000 USD. Mỗi năm, Hermès chỉ sản xuất một số lượng rất hạn chế những chiếc túi này.

Trong Báo cáo về túi xách sang trọng năm 2020, AMR cho biết, trong khi những chiếc túi Hermes được yêu thích vì sự khéo léo trong chế tạo, thì những thương hiệu khác như Chanel và Louis Vuitton lại nổi tiếng hơn vì sự nhận diện thương hiệu. Chỉ số AMR của túi xách Chanel cho thấy giá trị trung bình đã tăng 132% trong 10 năm tính đến năm 2019, cao hơn cả chỉ số Hermes Birkin và Kelly trong cùng quãng thời gian.

Sở dĩ, những chiếc túi xách xa xỉ có thể trở thành một khoản đầu tư "hời" bởi chúng được sản xuất với số lượng rất hạn chế, không phải đối tượng nào cũng có thể mua được. Một người muốn sở hữu những chiếc túi như Birkin hay Kelly của Hermes sẽ phải đặt hàng trước 2 - 5 năm với những điều kiện ngặt nghèo. Bởi vậy, giới sưu tầm thường sẵn sàng trả gấp 2 đến 3 lần giá bán lẻ của một chiếc túi tại các sàn đấu giá.

Một nhà sưu tầm trung bình có bao nhiêu chiếc túi? Con số 20 đến 30 là bình thường vì một số lượng lớn các nhà sưu tầm thường sở hữu từ 50 đến 70 chiếc, một số ít sở hữu từ 70 đến 100, và những nhà sưu tầm lớn có hơn 100 chiếc túi xách. Đây cũng là dấu hiệu tích cực cho những hãng đấu giá nổi tiếng như Christie’s.

Bà Sash Skoda, phụ trách mảng kinh doanh thời trang nữ của The RealReal, nói: “Điều ngược đời là trong một năm mà hầu hết mọi người phải ở trong nhà, nhu cầu đối với những chiếc túi xách đắt đỏ lại cao đến mức khó tin”. Theo bà Skoda, doanh số các sản phẩm Hermès tại The RealReal năm 2020 đã tăng hơn 1/3 so với năm trước đó, và túi Birkin là một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất, đặc biệt là đối với những khách hàng thuộc thế hệ Millennial.

Bà Skoda cho rằng nhu cầu túi Birkin trong năm 2021 vẫn cao và giá bán lại tiếp tục có sự chênh lệch lớn so với giá bán lẻ chính thức của hãng. Từ đầu năm đến nay, giá bán lại của túi Hermès đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó dẫn đầu là túi Birkin, với giá bán lại bình quân tăng 4.000 USD so với cùng kỳ năm ngoái.