Masan Beverage sắp nhận hơn 656 tỷ đồng cổ tức 2021 từ VinaCafé Biên Hòa

CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã VCF-HOSE) vừa thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, VCF sẽ chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 250% (1 cổ phiếu được nhận 25.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12 và ngày thanh toán dự kiến vào ngày 24/12.

Như vậy, với gần 26,6 triệu cổ phiếu đang niêm yết, VinaCafe Biên Hòa dự kiến phải chi khoảng 664,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông trong đợt này.

Hiện, Masan Beverage, công ty con của Tập đoàn Masan (MSN), là cổ đông lớn sở hữu 26.257.975 cổ phiếu, chiếm 98,97% vốn tại Vinacafé Biên Hoà, theo đó, công ty này sẽ nhận được hơn 656 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3, công ty ghi nhận doanh thu giảm 50% so với cùng kỳ còn 402,5 tỷ; lợi nhuận gộp giảm 64% còn gần 92 tỷ. VCF cho biết, doanh thu thuần giảm 50% so với cùng kỳ là do sản lượng bán giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp giảm; thu nhập thuần từ hoạt động tài chính đạt 15,4 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ là dòng tiền sử dụng cho hoạt động đầu tư thấp so với cùng kỳ. Kết quả, lãi sau thuế quý 3 giảm 65% từ 209 tỷ xuống còn hơn 72 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu của VCF đạt hơn 1.207 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm trước (1.952 tỷ) và lợi nhuận sau thuế giảm 51% từ 468 tỷ xuống còn gần 229 tỷ đồng.

Năm 2021, VCF đặt mục với doanh thu thuần đạt 2.900 - 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng từ 710-730 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, VCF mới chỉ hoàn thành 42% mục tiêu doanh thu và hơn 32% kỳ vọng lợi nhuận cả năm 2021.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/12, giá cổ phiếu VCF tăng 6,90% đạt 279.000 đồng/cổ phiếu và tăng 13,41% trong 5 phiên vừa qua.