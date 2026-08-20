Masterise Homes tổ chức sự kiện trải nghiệm nghệ thuật tri ân khách hàng dự án Masteri Grand Coast

Ngày 15/8/2026, Masterise Homes tổ chức chương trình trải nghiệm nghệ thuật “Tự do trong từng nhịp sóng” dành riêng cho hơn 14.000 chủ nhân của dự án Masteri Grand Coast.

Sự kiện mở ra một hành trình thưởng lãm đầy cảm xúc, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ hòa cùng ngôn ngữ điện ảnh thực cảnh kể câu chuyện về tinh thần "Sống phong thái tự do" sống động.

HÀNH TRÌNH CẢM XÚC THĂNG HOA QUA TỪNG LỚP “SÓNG” NGHỆ THUẬT

Lấy cảm hứng từ những con sóng không ngừng vươn ra biển lớn, “Tự do trong từng nhịp sóng” mở ra một trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc, đưa khán giả hòa mình vào những chuyển động của đại dương và cảm nhận tự do theo cách riêng. Đây cũng là tinh thần “Sống phong thái tự do” được Masterise Homes gửi gắm tại Masteri Grand Coast – một miền sống đủ rộng mở để vươn xa, đủ an nhiên để trở về và đủ tự tại để mỗi chủ nhân làm chủ những lựa chọn của mình.

“Tự do trong từng nhịp sóng” kể câu chuyện về Phong thái sống tự do khác biệt tại Masteri Grand Coast.

Câu chuyện được dẫn dắt xuyên suốt ba chương nghệ thuật bằng ngôn ngữ điện ảnh thực cảnh. “The Rise” khởi đầu với những chuyển động của khát vọng tiên phong; “The Journey” nối tiếp bằng hành trình của trải nghiệm, kết nối và những bước chuyển mình; trước khi “The Freedom” đưa cảm xúc trở về bến bờ an yên – nơi mỗi người tìm thấy sự tự do trong những giá trị mình lựa chọn.

Mỗi lớp sóng mở ra một tầng cảm xúc, dẫn dắt khán giả chạm đến tinh thần “Sống phong thái tự do” tại Masteri Grand Coast.

Không chỉ kể câu chuyện về một phong cách sống, chương trình còn là dịp Masterise Homes dành riêng cho cộng đồng chủ nhân Masteri Grand Coast để tri ân sự tin tưởng, đồng thời tiếp nối hành trình đồng hành cùng khách hàng bằng những trải nghiệm được đầu tư chỉn chu.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Masterise Homes cho biết: “Với Masterise Homes, hành trình kiến tạo tại Ocean City không chỉ được ghi dấu bằng những không gian sống chuẩn quốc tế, mà còn được tiếp nối bằng cam kết đồng hành dài lâu và những giá trị sống được bền bỉ vun đắp cho khách hàng.

Tại Masteri Grand Coast - dự án cuối cùng hoàn thiện Bộ sưu tập Masteri tại thành phố biển hồ, chúng tôi mong muốn mang đến một phong thái sống tự do khác biệt. Sự kiện hôm nay chính là món quà nghệ thuật dành tặng những chủ nhân đã tin tưởng lựa chọn Masteri Grand Coast, đồng thời thể hiện cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm sống của Masterise Homes.”

Tham dự sự kiện, chị Nguyễn Bích Ngọc chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự chỉn chu mà Masterise Homes dành cho trải nghiệm của khách hàng tại sự kiện. Sân khấu đẹp, âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu, các nghệ sĩ biểu diễn cũng rất cuốn hút, nên tôi thực sự đã có một buổi tối thư giãn và tận hưởng. Tôi vốn đã kỳ vọng nhiều vào Masteri Grand Coast bởi vị trí và thiết kế của dự án, nhưng sau sự kiện hôm nay lại càng mong chờ đến ngày được trực tiếp trải nghiệm không gian sống và hệ tiện ích tại đây.”

MASTERI GRAND COAST - ĐỊNH HÌNH PHONG THÁI SỐNG TỰ DO KHÁC BIỆT GIỮA TÂM ĐIỂM OCEAN PARK 2

Bền bỉ hành trình kiến tạo chuẩn mực sống khác biệt giữa lòng Ocean City, Masterise Homes đã từng bước kiến tạo những phong cách sống riêng qua các dự án Masteri Waterfront, Masteri Lakeside, Masteri Trinity Square và Masteri Era Landmark. Masteri Grand Coast là “dấu ấn kết tinh” hoàn thiện hành trình ấy, kế thừa những giá trị đã được bồi đắp qua từng dự án để mở ra một miền sống mới mang tinh thần “Sống phong thái tự do”.

Tinh thần ấy trước hết được định hình từ một vị trí chiến lược. Tọa lạc tại trung tâm Ocean Park 2, Masteri Grand Coast hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang tiếp tục được mở rộng, với quy hoạch Metro số 8, số 14 cùng các công trình giao thông trọng điểm như cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Mễ Sở, Vành đai 3.5 và Vành đai 4.

Masteri Grand Coast ôm trọn mặt hồ Wonders Wave Park, mở ra nhịp sống tự do giữa tâm điểm Ocean City.

Điểm khác biệt của Masteri Grand Coast còn đến từ vị trí độc bản hiếm hoi, ôm trọn mặt hồ Wonders Wave Park, mở ra tầm nhìn rộng thoáng hướng về mặt nước. Sắc xanh của biển hồ kết hợp với bốn công viên nội khu, tạo nên những khoảng thiên nhiên đan xen trong nhịp sống thường nhật - đủ rộng mở cho những trải nghiệm hướng ngoại, cũng đủ riêng tư cho những phút giây trở về với chính mình.

Đặc biệt, trải nghiệm sống tại Masteri Grand Coast được ghi dấu với hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Masteri Collection, tích hợp hơn 180 tiện ích. Từ hệ bể bơi, khu vui chơi trẻ em và không gian thể thao ngoài trời đến business lounge thông tầng, thư viện hiện đại cùng chuỗi tiện ích trong nhà, mỗi không gian được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân.

Cộng hưởng với hệ sinh thái đã hiện hữu của Ocean City gồm trung tâm thương mại Mega Mall, hệ thống trường liên cấp, bệnh viện quốc tế…, dự án mở ra một nhịp sống tiện nghi và linh hoạt - nơi nhu cầu vận động, thư giãn, học tập, kết nối cộng đồng hay những khoảng thời gian dành riêng cho gia đình và bản thân đều được đáp ứng trong tầm tay.

Cùng với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp và chuẩn mực vận hành quốc tế từ Masterise Property Management, Masteri Grand Coast không chỉ hoàn thiện một chuẩn sống khác biệt cho những chủ nhân bản lĩnh, mà còn mở ra một miền sống nơi mỗi cư dân được tự do tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, giữa thiên nhiên, tiện nghi và một cộng đồng văn minh, giàu bản sắc.

Giữa nhịp phát triển của Ocean City, Masteri Grand Coast tiếp tục ghi dấu sự khác biệt với một biểu tượng phong cách sống mới - nơi tự do không còn là khát vọng, mà luôn hiện hữu trong không gian, kiến trúc và hệ trải nghiệm sống đa tầng.

Từ 1/8/2026 đến hết 30/09/2026, Masterise Homes triển khai chương trình “Đồng hành kiến tạo giá trị – Nâng tầm trải nghiệm sống bền vững” dành cho khách hàng Masteri Grand Coast, với mức lãi suất đảm bảo 7,5%/năm trong 24 tháng cùng quà tặng 03 chỉ vàng dành cho mỗi khách hàng, theo điều kiện và chính sách áp dụng của chương trình.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại website Masterise Homes hoặc liên hệ hotline (+84) 2839 159 159.