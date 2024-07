Mất hơn 1,4 tỷ đồng vì tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán giả mạo

Ngày 11/7, Công an TP. Hà Nội cho biết, tiếp tục có nạn nhân tham gia đầu tư chứng khoán vào ứng dụng Abinvest bị chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. Từ vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Nếu muốn đầu tư hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản, để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư.

Qua mạng xã hội Zalo, bà Q được một đối tượng giới thiệu là nhân viên của công ty ABInvest, hướng dẫn mở tài khoản đầu tư tại ABInvest qua website: https://dow.abinvest.top/ để được sử dụng tài khoản “Bernstein”. Đối tượng cho biết đây là tài khoản của các tổ chức, “đội lái” sử dụng và khớp lệnh trực tiếp với sở giao dịch HNX, HOSE mà không cần thông qua công ty chứng khoán. Vì vậy, người đầu tư không lo mất phí và được hướng dẫn đầu tư chắc chắn có lãi.

Trước những lời mời chào hấp dẫn do các đối tượng “vẽ” ra, được lên sẵn kịch bản để lấy lòng tin của những người chưa nắm rõ về đầu tư chứng khoán, bà Q đã tin tưởng rồi cài đặt ứng dụng ABINVEST, mở tài khoản nạp tiền theo hướng dẫn để đầu tư.

Nạn nhân sau đó đã thực hiện các lệnh mua/bán theo hướng dẫn của đối tượng, với lời cam kết chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Tổng số tiền, bà Q đã nạp tiền bằng cách chuyển tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng đến số tài khoản do đối tượng đưa là 1,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi bà Q muốn rút số tiền đã đầu tư, các đối tượng thông báo bà vi phạm nguyên tắc mua/bán và yêu cầu đóng phí 400 triệu đồng thì tài khoản mới hoạt động lại bình thường và có thể rút tiền về tài khoản. Lúc này, bà Q mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an TP. Hà Nội, hiện nay, trên mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc Telegram… xuất hiện nhiều hội, nhóm mời chào tham gia đầu tư các sàn chứng khoán, thương mại điện tử quốc tế giả mạo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều người dân do chủ quan, mất cảnh giác đã mắc bẫy các đối tượng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Hà Nội) đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Nếu muốn đầu tư hãy đến trực tiếp các cơ quan quản lý để thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản, để đảm bảo tính xác thực của việc đầu tư.

“Người dân cũng cần cảnh giác với những yêu cầu gửi tiền, đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo.