4 tháng, người Việt chi hơn 10 nghìn tỷ để mua sắm đồ điện tử online

Đồ gia dụng nhà bếp tạo doanh thu lớn nhất với khoảng 3.500 tỷ đồng, tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ đạt gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, thị trường điện tử - điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với tổng doanh số đạt khoảng 10,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng 31,7 triệu sản phẩm được tiêu thụ từ gần 580.000 nhà bán hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, theo số liệu từ vừa được nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn
Shopee tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường khi ghi nhận doanh số khoảng 6.200 tỷ đồng, chiếm 60% tổng doanh thu toàn ngành. Trong khi đó, TikTok Shop nổi lên là nền tảng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, đạt doanh số khoảng 3.800 tỷ đồng, tương đương 37% thị phần, tăng từ mức 21% trong cùng kỳ năm trước.
Giá bán trung bình của sản phẩm điện tử - điện gia dụng trên các sàn thương mại điện tử đạt 323.500 đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Về cơ cấu doanh thu, nhóm sản phẩm dưới 350.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21% doanh số.
Tuy nhiên, các sản phẩm thuộc phân khúc từ 1,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng cũng đóng góp tỷ trọng đáng kể, phản ánh nhu cầu đối với các thiết bị gia dụng cỡ lớn như điều hòa, máy giặt và các sản phẩm điện gia dụng cao cấp.
Xét theo nhóm ngành hàng, đồ gia dụng nhà bếp tạo doanh thu lớn nhất với khoảng 3.500 tỷ đồng, tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ đạt gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng.
Metric nhận định mặc dù các thiết bị gia dụng lớn có tiềm năng tăng trưởng nhờ uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm, nhưng những hạn chế về vận chuyển, lắp đặt và bảo hành vẫn là rào cản khiến nhóm hàng này chưa chiếm tỷ trọng doanh thu tương xứng trên các sàn thương mại điện tử.
Ở từng phân khúc, nhóm đồ gia dụng nhà bếp có giá bán trung bình khoảng 449.100 đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc giá từ 2-3,5 triệu đồng tạo ra doanh số lớn nhất, đạt 471,8 tỷ đồng.
Đồ gia dụng nhà bếp tạo doanh thu lớn nhất với khoảng 3.500 tỷ đồng, tiếp theo là thiết bị gia dụng nhỏ đạt gần 3.300 tỷ đồng và thiết bị gia dụng lớn khoảng 1.600 tỷ đồng.
Đối với thiết bị gia dụng nhỏ, giá bán trung bình đạt khoảng 400.000 đồng/sản phẩm. Nhóm sản phẩm có mức giá từ 350.000-500.000 đồng là phân khúc bán chạy nhất, mang về doanh thu khoảng 357 tỷ đồng.
Trong khi đó, thiết bị gia dụng lớn có giá bán trung bình khoảng 538.000 đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm sản phẩm có giá từ 5-7,5 triệu đồng dẫn đầu về doanh số với khoảng 229 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu ổn định đối với các thiết bị có giá trị cao.
Bên cạnh yếu tố giá, tiêu chí tiết kiệm điện đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng khi lựa chọn thiết bị điện tử và điện gia dụng. Theo Metric, các từ khóa liên quan đến khả năng tiết kiệm điện xuất hiện với tần suất ngày càng cao ở nhiều nhóm sản phẩm như bếp, đèn, tủ lạnh, quạt hay điều hòa.
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