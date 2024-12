MHC bán thỏa thuận hơn 10 triệu cổ phiếu EVF, thu về gần 115 tỷ

Công ty Cổ phần MHC (mã MHC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chỉ định công ty quản lý quỹ bán cổ phiếu đã đầu tư.

Theo đó, MHC đã chỉ định HD Capital bán thỏa thuận toàn bộ 10,26 triệu cổ phiếu nắm giữ tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (mã EVF-HOSE), với giá tối đa 11.200 đồng/cp.

Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên ngày 06/12, có 10,26 triệu cổ phiếu EVF được bán thỏa thuận, bằng đúng lượng cổ phần MHC đã bán, giá trị gần 115 tỷ đồng, bình quân 11.200 đồng/cổ phiếu - cao hơn 7% so với giá đóng cửa phiên hôm đó (10.450 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, so với vùng đỉnh lịch sử 19.250 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 3, thì mã này đã mất hơn 45% giá trị.

Hết quý 3/2024, MHC ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3,1 tỷ (cùng kỳ là 117,82 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế lỗ 9,35 tỷ (cùng kỳ lãi gần 41 tỷ đồng). Theo MHC nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2024 giảm so với cùng kỳ năm trước (giảm tới 99,8%), đồng thời quý 3/2023 Công ty có chuyển nhượng tài sản (bất động sản) từ đó làm cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2023 tăng đột biến. Bên cạnh đó do sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 3/2024 phần lớn do tình hình tài chính trong nước cũng như quốc tế bị ảnh hưởng rất nhiều do chiến tranh ở khu vực Đông Âu và Trung Đông làm suy giảm hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Từ đó dẫn đến, hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản của công ty và các đơn vị thành viên bị giảm sút đáng kể.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, MHC lỗ hơn 3,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 50,6 tỷ đồng). qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 86,7 tỷ còn 83,5 tỷ đồng.

Cũng tại ngày 30/09/2024, cổ phiếu EVF là 1 trong 2 khoản đầu tư chứng khoán lớn nhất của MHC với quy mô gần 105 tỷ đồng (tính theo giá mua), giảm hơn 51 tỷ đồng so với đầu năm.