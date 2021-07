Miền Nam dư thừa nhiều loại nông sản

Báo cáo của Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong điều kiện dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ Công tác 970) vào tối 25/7/2021, cho biết đối với sản phẩm chăn nuôi, nguồn cung rất dồi dào.

Riêng đối với nhóm mặt hàng rau củ, sản xuất ở Đồng bằng sông Cửu Long mỗi tháng lên đến 433 nghìn tấn, không chỉ đủ cung ứng cho 28 triệu dân trong khu vực và TP. HCM, vẫn mà còn dư khoảng 100.000 tấn/tháng...

NGUỒN CUNG RẤT LỚN

Riêng vựa heo của tỉnh Đồng Nai mỗi ngày xuất ra thị trường gần 10.000 con, trong đó tiêu thụ nội tỉnh chỉ trên 1.300 con (15%), còn lại xuất ra thị trường các tỉnh và TP.HCM (85%). Lượng gà thịt của Đồng Nai xuất ra thị trường mỗi ngày khoảng 100.000 con, tiêu thụ nội tỉnh chỉ 5%, phần 95% cung cấp cho TP.HCM và các tỉnh.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, đến ngày 25/7, lượng thịt gia súc, gia cầm cung cấp cho TP.HCM tương đối ổn định. Tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ có giảm so với trước thời gian thực hiện giãn cách.

Sản lượng rau màu toàn miền Nam dự kiến từ nay đến cuối năm là 5,7 triệu tấn, tính tổng cộng 19 tỉnh mỗi tháng cung cấp bình quân cho thị trường 560 - 600 ngàn tấn rau.

Riêng Đồng bằng sông Cửu Long mỗi tháng cung cấp cho thị trường 433 nghìn tấn rau củ, chủ yếu cho tiêu thụ nội địa với khoảng 18 triệu người vùng Đồng bằng sông Cửu Long và 10 triệu người ở TP.HCM.

Trong khi nhu cầu tiêu dùng rau củ của cả Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM bình quân mỗi tháng là 333 nghìn tấn/tháng, do vậy nguồn cung vượt 100 ngàn tấn/tháng so với nhu cầu.

Tỷ lệ % số đầu mối cung ứng nông sản theo ngành hàng

Tổng sản lượng thủy sản cả năm của 19 tỉnh thành Nam bộ đạt khoảng 5,09 triệu tấn. Ước 6 tháng cuối năm sản lượng thủy sản của các tỉnh Nam bộ đạt 2,9 triệu tấn, trung bình mỗi tháng toàn vùng sản xuất được khoảng 483 ngàn tấn. Trong bối cảnh dịch Covid-19, nhu cầu tiêu dùng thủy sản giảm (vì chủ yếu dùng cho nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể…).

SẼ MỞ MỘT SỐ ĐIỂM TẬP KẾT, TRUNG CHUYỂN NÔNG SẢN

Theo Tổ Công tác 970, tính đến hết ngày 25/7, các hoạt động vận chuyển tôm giống, thức ăn thủy sản tại các tỉnh Nam bộ cơ bản đã thông suốt. Một số chợ truyền thống ở TP.HCM đã mở trở lại, việc lưu thông dần ổn định.

Tuy nhiên, tại 19 tỉnh, đã có một số nhà máy, cơ sở chế biến và giết mổ đang tạm dừng sản xuất do không đáp ứng yêu cầu 3 tại chỗ hoặc không đủ công nhân do phong tỏa. Có nơi thương lái rất khó khăn trong đi lại thu mua nông sản. Hiện vẫn có dấu hiệu thiếu hàng hóa cục bộ trong hệ thống các chuỗi siêu thị tại một số tỉnh do đứt gãy vận chuyển từ các kho tổng.

Phản ánh của nhiều hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, đã có dấu hiệu tăng giá thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và phân bón; có dấu hiệu khan hiếm các vật tư phục vụ sản xuất như: Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Hậu Giang.

Những ngày vừa qua, Tổ Công tác 970 đã tham gia hỗ trợ xử lý một số tình huống liên quan đến xe chở hàng khó khăn khi qua các chốt kiểm dịch; hỗ trợ các tổ hợp tác và hợp tác xã hoàn thành các chứng nhận pháp lý để giao dịch với doanh nghiệp; thành lập các nhóm hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản kịp giao cho doanh nghiệp.

UBND TP.HCM đã phối hợp với Tổ Công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có chuyến khảo sát thực địa tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn.

Từ đó, xem xét, cân nhắc trong khi các chợ đầu mối chưa mở cửa trở lại có thể tính đến các phương án mở một số điểm tập kết nông sản, trạm trung chuyển nông sản tạm thời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt đáp ứng các yêu cầu phòng dịch Covid-19.

388 ĐẦU MỐI CUNG ỨNG NÔNG SẢN

Chỉ sau 1 tuần Tổ công tác này hoạt động, tính đến hết ngày 25/7/2021 đã có 388 đầu mối cung ứng nông sản đăng ký qua kênh của Tổ 970, góp phần ổn định cung - cầu nông sản cho các tỉnh phía Nam.

Cụ thể, về cung ứng rau củ đã có 85 đầu mối đăng ký; trái cây có 102 đầu mối; thủy hải sản có 157 đầu mối; lĩnh vực lương thực 24 đầu mối đăng ký; các mặt hàng khác có 20 đầu mối.

Qua các đầu mối đăng ký cho thấy tổng nguồn cung nông sản rất dồi dào và đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.

Trong đó, nhóm rau củ tăng đột biến: sản lượng khoai lang tím và khóm (dứa), dưa leo có dấu hiệu cung vượt cầu. Nhóm trái cây có số lượng đăng kí tăng cao nhất là nhãn, lượng cung các đầu mối trên 700 tấn/ngày. Nhãn và chuối đang có dấu hiệu khó khăn trong tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do các doanh nghiệp thu mua không thể tiếp cận hết các địa bàn.

Dự báo những ngày sắp tới, các mặt hàng dưa leo, nhãn xuồng, nhãn Idor, khóm, chanh, chuối, khoai lang, gà lông trắng, cua và tôm nước mặn sẽ cung vượt cầu.

Thủy sản ghi nhận sản lượng tăng nhanh của tôm, cua, cá nước mặn. Số đầu mối sản phẩm chăn nuôi cung cấp ít nhưng có dấu hiệu dư thừa của thịt gà lông trắng, chim bồ câu ở khu vực các tỉnh miền Đông.

Tổ Công tác 970 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản; phản ánh, giúp tỉnh gỡ khó trong lưu thông hàng hóa, vật tư nông nghiệp, thu mua, thu hoạch nông sản, thủy sản.

Qua đó nắm bắt và thông báo ngay các vấn đề phát sinh đến ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh để giải quyết kịp thời, triệt để. Đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm động viên và hỗ trợ các nhà máy chế biến, đóng gói, cơ sở giết mổ đang gặp khó khăn duy trì sản xuất; thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn cung nông sản; ưu tiên tiêm vacxin và tổ chức test nhanh tại các cơ sở chế biến, giết mổ, đầu mối thu gom nông sản, thủy sản, doanh nghiệp, thương lái thu mua sản phẩm cho bà con và công nhân đi làm ở các nhà máy, cơ sở chế biến, giết mổ, sơ chế, đóng gói, bốc xếp, tạo thuận lợi cho sản xuất và lưu thông hàng hóa.