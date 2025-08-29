Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày Quốc khánh 2/9

Thanh Thủy

29/08/2025, 15:35

Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn 100% giá vé trong ngày 2/9 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh…

Bên trong một nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.
Bên trong một nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết tất cả hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được miễn 100% giá vé tàu nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo đó, hành khách đi tàu sử dụng thẻ Căn cước hoặc Căn cước công dân gắn chip để quét tại cổng soát vé; hoặc sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC, đồng thời tải ứng dụng và chọn chức năng “QR Độc lập” để tạo vé và thực hiện quét mã QR.

HURC1 cũng lưu ý trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ sử dụng thẻ Căn cước, Căn cước công dân gắn chip hoặc mã “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC để quét trực tiếp tại cổng soát vé. Trường hợp hành khách vẫn mua vé để đi tàu, hệ thống sẽ vẫn tính phí và Công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Chức năng “QR Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ bắt đầu xuất hiện trên ứng dụng từ ngày 2/9/2025 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Bên cạnh đó, HURC1 cho biết khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên hiện nay có nhiều cách mua vé và thanh toán, như: mua tại máy bán vé tự động (TVM) và thanh toán tiền mặt, sau đó nhận thẻ để quét qua cổng.

Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn 100% giá vé trong ngày 2/9. 
Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn 100% giá vé trong ngày 2/9. 

Khách cũng có thể thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ thanh toán Mastercard, Visa, Napas; dùng thiết bị di động có liên kết thẻ ngân hàng để thanh toán trực tiếp tại cổng soát. Ngoài ra còn các hình thức khác như dùng thẻ căn cước, mua vé tại quầy, kiosk bán vé tự động, ví điện tử, app HCMC Metro HURC.

Để thuận tiện cho khách, từ ngày 29/8, HURC1 đã đưa vào vận hành 44 Kiosk bán vé giấy tự động tại tất cả các nhà ga trên tuyến metro. Đồng thời, khách cũng có thể mua vé lượt, vé ngày (1 ngày, 3 ngày), vé tháng... trên ứng dụng MoMo để đi tàu.

Cùng với miễn vé cho khách, trong dịp lễ metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ kéo dài thời gian hoạt động từ 5h đến 23h và tăng số chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại. Trong đó, ngày 1 và 2/9 metro sẽ chạy 264 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 30 chuyến so với bình thường.

Từ khóa:

80 năm Quốc khánh 2/9 Bến Thành - Suối Tiên HURC1 Metro số 1 miễn phí vé Vneconomy

