Mirae Asset sàng lọc hàng loạt cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng cao

Việc đạt được lợi nhuận cao là mục tiêu chính của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, lợi nhuận cao không đồng nghĩa với một danh mục đầu tư tốt nếu rủi ro không được quản lý chặt chẽ. Cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro là yếu tố then chốt để đảm bảo sự ổn định và bền vững của danh mục đầu tư.

Sharpe Ratio là một chỉ số đo lường hiệu suất điều chỉnh rủi ro. Mặc dù, đây là một chỉ báo không phổ biến ở giai đoạn trước, nhưng giai đoạn gần đây chỉ báo này đang được nhắc nhiều trong nhờ chứng minh hiệu quả khi đầu tư.

Chỉ số Sharpe Ratio rất quan trọng, giúp nhà đầu tư đánh giá hiệu suất danh mục đầu tư dựa trên mức độ rủi ro mà nó phải đối mặt. Chỉ số này nhằm giúp nhà đầu tư không chỉ tập trung vào lợi nhuận mà còn xem xét mức độ rủi ro gắn liền với lợi nhuận đó. Sharpe Ratio giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn liệu danh mục của họ có đang tạo ra lợi nhuận xứng đáng với rủi ro mà nó mang lại hay không. Chỉ số này được tính toán dựa trên sự chênh lệch giữa lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư và lãi suất phi rủi ro, sau đó chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận (thể hiện mức biến động và rủi ro).

Ứng dụng chính của Sharpe Ratio là để so sánh hiệu suất giữa các khoản đầu tư khác nhau hoặc giữa danh mục đầu tư với thị trường chung. Chỉ số Sharpe Ratio dương (>0) được coi là tốt, đặc biệt chỉ số này càng cao và lớn hơn 1 thì càng tốt. Nếu tỷ lệ nàyâm có thể cho thấy mức rủi ro quá cao đã làm giảm hiệu quả đầu tư.

Chứng khoán Mirae Asset vừa sàng lọc hàng loạt cổ phiếu theo chỉ số Sharpe Ratio. Danh mục các cổ phiếu trước khi sàng lọc được xây dựng dựa trên kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với trọng tâm là các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

Các cổ phiếu trong danh mục được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau: Các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường trên 5.000 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trung bình cao hơn 100.000 cổ phiếu, đảm bảo tính thanh khoản.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của các cổ phiếu trong danh mục cao hơn ROE của chỉ số VN-Index, chứng tỏ khả năng sinh lời cao và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024 phải ghi nhận mức tăng trưởng dương, đảm bảo sự ổn định và sức khỏe tài chính tốt. Kiểm soát rủi ro: Sharpe Ratio của danh mục phải ở mức dương, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận tốt so với mức rủi ro phải chịu.

Kết quả sàng lọc cho thấy các cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, và viễn thông là các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao trong dài hạn. Ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục vì khả năng tạo lợi nhuận ổn định, tỷ lệ ROE cao và câu chuyện thực hiện tăng trưởng tín dụng nửa cuối năm với mục tiêu 15% ban đầu Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Bên cạnh đó, câu chuyện về việc FED hạ lãi suất và nâng hạng thị trường kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng chính cho thị trường chung trong trung và dài hạn.

Các cổ phiếu ngân hàng đáng chú ý như TCB, TPB, HDB, BID, ACB, CTG. Nhóm bất động sản có BCM, SIP, ICD; nhóm chứng khoán có MBS.

Kết quả sàng lọc theo Sharpe Ratio.

Trước đó, VN-Index phản ứng khá tích cực trong tháng 8 khi phục hồi sau đợt giảm mạnh từ tháng 7. Với những tín hiệu tích cực từ: Tín hiệu hạ lãi suất từ FED Áp lực tỷ giá hạ nhiệt; Kết quả kinh doanh quý 2 cải thiện và Đà bán ròng của khối ngoại hạ nhiệt.

Tính riêng tháng 8, VN-Index tăng 4,6% lên mức 1.283 điểm và tăng 13,4% so với đầu năm. Khối lượng giao dịch bình quân tháng 8 đạt 654 triệu cổ phiếu tăng nhẹ 2% so với tháng 7. Giá trị giao dịch bình quân tháng 8 đạt hơn 16,6 nghìn tỷ, ghi nhận giảm nhẹ hơn 2% so với tháng 7. Khối ngoại ghi nhận bán ròng hơn 3,6 tỷ đồng trong tháng 8 tuy nhiên áp lực bán ròng đã giảm đáng kể và ghi nhận mức giảm thấp nhất kể từ tháng 3/2024.

Trong tháng 8, nhóm các cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến thị trường có sự biến động mạnh, với các ngành như Dịch vụ tài chính, Bán lẻ, và Hóa chất dẫn đầu với mức tăng trưởng từ 8.8% đến 10.2%.