MobiFone đã có hồ sơ trình Thủ tướng để thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Ngày 15/4/2025, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone về kết quả tiếp nhận, triển khai hoạt động của Tổng Công ty, theo thông tin từ cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

Báo cáo tại buổi làm việc, MobiFone cho biết, sau khi về Bộ Công an, Tổng Công ty đã trình Bộ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động; có hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tổng Công ty là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Hiện nay, Tổng Công ty đang phối hợp với các đơn vị để sửa đổi Quy chế quản lý tài chính; đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát toàn bộ quy trình, quy chế nội bộ trong Tổng Công ty để bảo đảm phù hợp với Điều lệ mới, Quy chế tài chính mới và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Về chiến lược phát triển, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng Công ty đã có phương án để xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến 2045, bảo đảm đánh giá toàn diện, chính xác năng lực, cơ hội, thách thức và định hình chiến lược, các định hướng của MobiFone trong giai đoạn mới.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng Công ty đang xây dựng Đề án tái cơ cấu tổ chức theo hướng bỏ cấp trung gian, hình thành các đơn vị kinh doanh theo địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực về Tổng Công ty làm việc nhằm đáp ứng hiệu qủa nhiệm vụ của Tổng Công ty trong thời gian tới.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới, đồng thời,

Các đề xuất giải pháp đẩy mạnh sự phát triển của Tổng Công ty, tạo điều kiện hỗ trợ để MobiFone mở rộng hợp tác, phát triển đối tác cả trong nước và quốc tế để khai thác các cơ hội kinh doanh; tiếp cận công nghệ, nâng cao trình độ và mức độ làm chủ công nghệ của MobiFone; tạo điều kiện để MobiFone có thể tối ưu nguồn lực cán bộ, hạ tầng để tìm và đột phá những không gian phát triển mới… cũng được nêu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, việc chuyển giao Tổng Công ty về Bộ Công an là khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước để phát triển MobiFone nhằm góp phần phát triển công nghiệp an ninh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Công an theo đúng tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bộ trưởng đề nghị Tổng Công ty MobiFone tập trung nghiên cứu các thế mạnh của MobiFone để cho ra được những sản phẩm viễn thông, công nghệ phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển doanh nghiệp và lợi ích quốc gia.

“Tổng Công ty phải chú ý xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo cho sự hoạt động của Tổng Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ những rào cản, vướng mắc để MobiFone có điều kiện phát triển vững mạnh, đặc biệt khi MobiFone trở thành doanh nghiệp an ninh”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 27/2/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký văn bản số 223/TTg-ĐMDN về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.