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Nhiều thủ đoạn tinh vi mạo danh nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo

Nhật Dương

10/06/2026, 10:09

Các đối tượng giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội, liên hệ với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, hướng dẫn truy cập website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, xác thực giao dịch sau đó chiếm đoạt tài sản...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thời gian gần đây nhận được phản ánh của người dân về việc họ nhận được cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là nhân viên chi trả bảo hiểm xã hội.

Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý để lừa đảo, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn. Đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào một website có dấu hiệu giả mạo: baohiemxahoivn.com.

Sau đó, đối tượng kết bạn Zalo và tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước như: Cung cấp thông tin cá nhân (ngân hàng, số tài khoản); gửi mã QR bên cạnh có biểu tượng và chữ "Bảo hiểm xã hội"; yêu cầu vào ứng dụng ngân hàng, quét mã QR và thực hiện chuyển tiền (có yêu cầu che thông tin căn cước công dân).

Khi người dân nghi ngờ và dừng lại, đối tượng gọi điện thúc giục làm tiếp. Sau đó còn yêu cầu xác nhận giao dịch bằng nhận diện khuôn mặt với lý do số tiền lớn.

Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân đã kịp thời dừng lại và chặn liên lạc. Đối tượng còn đe dọa nếu không làm theo sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của người thân trong gia đình.

Qua nội dung phản ánh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đối tượng đã sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội, liên hệ qua điện thoại và mạng xã hội, hướng dẫn truy cập website giả mạo, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng và thực hiện các thao tác xác thực giao dịch. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của người dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chuyển tới các đơn vị chức năng để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định. 

Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các giao dịch tài chính theo hướng dẫn của các cuộc gọi, tin nhắn hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền để giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Người dân khi có nhu cầu tra cứu, thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội cần sử dụng các kênh thông tin chính thức của cơ quan Bảo hiểm xã hội, và liên hệ cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo.

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Từ khóa:

bảo hiểm xã hội giả mạo nhân viên bảo hiểm lừa đảo mã OTP tài khoản ngân hàng website giả mạo

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