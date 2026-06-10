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Sửa Luật Đấu giá tài sản: Kiến nghị kiểm soát chặt năng lực của nhà đầu tư

Đỗ Như

10/06/2026, 09:45

Có những dự án được chuyển nhượng qua nhiều vòng, thậm chí từ 5 - 7 lần, làm giá trị dự án bị đẩy lên rất cao nhưng trên thực tế lại không được đưa vào khai thác, sử dụng. Do đó, cần nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá các dự án có quy mô lớn...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MOJ.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MOJ.

Ngày 9/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Lê Văn Tuấn, nhấn mạnh việc sửa đổi Luật Đấu giá tài sản lần này nhằm khắc phục những bất cập, khoảng trống pháp lý phát sinh trong thực tiễn.

Đồng thời tăng cường các giải pháp phòng, chống thông đồng, dìm giá, bỏ cọc; tạo lập môi trường pháp lý thông thoáng, minh bạch để phát triển nghề đấu giá tài sản theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Tổng Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt Đỗ Thị Hồng Hạnh, đồng tình với đề xuất kéo dài thời gian chuẩn bị hồ sơ từ 30 ngày lên 45 ngày trong dự thảo luật.

Từ thực tiễn tại Hà Nội, thời gian qua đã xuất hiện nhiều bất cập trong đấu giá các dự án lớn, đặc biệt là tình trạng thông đồng, bỏ cọc và đẩy giá của một số nhóm chuyên tham gia đấu giá.

Bên cạnh đó, quy định hiện hành về thời gian chuẩn bị hồ sơ là quá ngắn. Trong tổng thời gian 30 ngày thì khoảng 15 ngày đầu vừa thực hiện việc bán hồ sơ vừa tiếp nhận hồ sơ, dẫn đến việc các nhà đầu tư không nắm được thông tin từ sớm, gần như không đủ thời gian để hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Để tham gia đấu giá một dự án lớn, doanh nghiệp phải chuẩn bị rất nhiều loại giấy tờ và xác nhận khác nhau như xác nhận không vi phạm pháp luật đất đai, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hoặc hồ sơ bảo lãnh ngân hàng đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài khoản tiền đặt trước. Đây đều là những thủ tục phức tạp và phụ thuộc vào nhiều cơ quan quản lý nhà nước.

Vì vậy, việc kéo dài thời gian lên 45 ngày, trong đó có khoảng 30 ngày thực chất để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, là rất cần thiết nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh.

Một vấn đề khác mà bà Hạnh nêu ra là việc kiểm soát năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá các dự án lớn.

Thực tế hiện nay cho thấy có tình trạng sau khi thông báo đấu giá được công bố thì chỉ vài ngày sau đã xuất hiện các doanh nghiệp mới thành lập để tham gia đấu giá. Mục tiêu của một số trường hợp không phải để trực tiếp đầu tư, triển khai dự án mà nhằm mục đích chuyển nhượng dự án sau khi trúng đấu giá.

Có những dự án được chuyển nhượng qua nhiều vòng, thậm chí từ 5 - 7 lần, làm giá trị dự án bị đẩy lên rất cao nhưng trên thực tế lại không được đưa vào khai thác, sử dụng. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn lực xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi lừa đảo hoặc giao dịch khi chưa đủ điều kiện pháp lý.

Do đó, bà Hạnh đề nghị nghiên cứu quy định chặt chẽ hơn về năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư tham gia đấu giá các dự án có quy mô lớn.

Chẳng hạn, nhà đầu tư cần chứng minh đã từng thực hiện các dự án tương tự hoặc có quy mô tương đương khoảng 50% đến 70% giá trị dự án đang đấu giá. Đồng thời, nên trao quyền cho địa phương xem xét, quyết định các tiêu chí cụ thể trên cơ sở đặc điểm của từng loại tài sản và yêu cầu quản lý tại địa phương.

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Từ khóa:

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