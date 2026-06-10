Nở rộ website, fanpage, tài khoản giả mạo lừa đảo vé máy bay giá rẻ
Bạch Dương
10/06/2026, 09:29
Nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè đang tạo điều kiện cho các hình thức lừa đảo trên không gian mạng nở rộ. Các đối tượng liên tục dựng website, fanpage và tài khoản giả mạo để dụ dỗ người dân đặt vé, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân...
Trước nhu cầu du lịch, đi lại bằng đường hàng không tăng cao, kéo theo lượng tìm kiếm thông tin, đặt vé và giao dịch trực tuyến tăng cao đầu mùa cao điểm hè, các hình thức giả mạo doanh nghiệp, tổ chức uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cũng diễn biến phức tạp.
Các đối tượng thường tạo lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tương tự các kênh chính thức để quảng bá vé giá rẻ, chương trình ưu đãi hoặc dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc hoạt động dành cho trẻ em mang tên gọi gắn với hình ảnh hàng không như “Trại hè”, “Đào tạo tài năng”, “Hướng nghiệp phi công nhí”, “Cùng bé trải nghiệm”, “Hành trình yêu thương”... cũng bị lợi dụng để tiếp cận người dùng.
Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân hoặc truy cập các đường dẫn không xác thực nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu.
Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch trực tuyến liên quan đến du lịch, vận tải hàng không. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin từ các kênh chính thức của doanh nghiệp, xác minh nguồn gốc các chương trình ưu đãi trước khi chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân.
Hãng hàng không Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách chỉ mua vé qua website chính thức www.vietnamairlines.com, ứng dụng di động “Vietnam Airlines”, hệ thống phòng vé và các đại lý chính thức của Hãng. Khi mua vé, hành khách cần yêu cầu nơi bán cung cấp hóa đơn theo đúng quy định để đảm bảo quyền lợi. Để được hỗ trợ và xác thực thông tin vé, hành khách có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1900 1100, tài khoản Zalo, Fanpage Facebook chính thức của Vietnam Airlines.
Bên cạnh đó, Hãng cũng khuyến cáo khách hàng không chia sẻ mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào các đường dẫn không rõ nguồn gốc được gửi qua email, tin nhắn hay mạng xã hội.
Trong trường hợp phát hiện website, fanpage hoặc tài khoản có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines, khách hàng không nên thực hiện giao dịch và cần chủ động thông báo cho hãng hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.
Trước diễn biến phức tạp của các chiêu trò lừa đảo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Chúng tôi đang chủ động triển khai các giải pháp công nghệ, tăng cường nhận diện các kênh chính thức và phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng thương hiệu hàng không để lừa đảo khách hàng.
Đồng thời, Vietnam Airlines cũng thường xuyên cập nhật các khuyến nghị an toàn, giúp hành khách nhận diện rủi ro và yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ”.
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