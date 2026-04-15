Theo một nghiên cứu mới công bố trên Journal of the American Heart Association, những người trung niên và lớn tuổi có xu hướng hoạt động nhiều vào buổi tối có thể có sức khỏe tim mạch kém hơn so với những người không quá tập trung hoạt động vào buổi sáng hay buổi tối...
Nghiên cứu mối liên quan giữa giấc ngủ và sức khỏe tim mạch đã phân tích dữ liệu từ hơn 322.000 người trưởng thành đến từ Anh Quốc, Scotland và xứ Wales. Những người tham gia tự xác định “chronotype” - tức nhịp sinh học tự nhiên liên quan đến thời gian ngủ – thức - và được phân loại thành nhóm hoạt động buổi sáng, tầm trung hoặc buổi tối. Việc phân loại hoàn toàn dựa trên tự đánh giá của người tham gia.
“Chronotype phản ánh xu hướng tự nhiên của mỗi người về thời điểm ngủ và nhịp sinh hoạt hằng ngày,” Sina Kianersi, tác giả chính của nghiên cứu, đồng thời là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Brigham and Women’s Hospital và Harvard Medical School, cho biết. Điều này bao gồm những người “dậy sớm”, “cú đêm” hoặc ở giữa hai nhóm.
Theo ông, những người thuộc nhóm chủ yếu hoạt động buổi tối - và thậm chí cả một số người dậy sớm - có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn khi đồng hồ sinh học bên trong không đồng bộ với lịch làm việc và các yếu tố bên ngoài khác.
Nhiều nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào một yếu tố nguy cơ riêng lẻ như hút thuốc hay huyết áp, nhưng nghiên cứu mới này sử dụng bộ tiêu chí Life’s Essential 8 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ - bao gồm 8 khuyến nghị nhằm cải thiện và duy trì sức khỏe tim mạch.
Các khuyến nghị này gồm: ăn uống lành mạnh, duy trì vận động, không hút thuốc, đảm bảo chất lượng giấc ngủ, cùng việc kiểm soát cân nặng, cholesterol, đường huyết và huyết áp. Mỗi yếu tố được chấm điểm từ 0 đến 100, điểm càng cao cho thấy sức khỏe tim mạch càng tốt, sau đó được tổng hợp thành một chỉ số chung cho từng cá nhân.
Ông Sina Kianersi cho biết, điều đáng chú ý nhất là mối liên hệ rõ rệt giữa việc là “cú đêm” và tình trạng sức khỏe tim mạch tổng thể kém. Những người hoạt động về đêm có xu hướng dễ duy trì các thói quen không lành mạnh hoặc yếu tố nguy cơ như chế độ ăn kém, ít vận động hoặc hút thuốc - và mối liên hệ này thậm chí còn mạnh hơn ở phụ nữ.
So với nhóm trung gian, “những người thuộc nhóm hoạt động buổi tối có khả năng cao hơn khoảng 79% rơi vào tình trạng sức khỏe tim mạch kém, đồng thời cũng đối mặt với nguy cơ cao bị đau tim hoặc đột quỵ,” ông cho biết.
THÓI QUEN SINH HOẠT CŨNG ĐÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG
“Việc thuộc nhóm hoạt động buổi tối thường đi kèm với nhiều yếu tố làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch, chẳng hạn như thời gian ngủ, ăn uống và tiếp xúc ánh sáng không ổn định,” Sabra Abbott, Phó giáo sư thần kinh học tại Northwestern University Feinberg School of Medicine, nhận định. Bà không tham gia vào nghiên cứu này.
Theo kết quả nghiên cứu, những “cú đêm” có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ cao hơn 16% so với nhóm trung gian, trong thời gian theo dõi kéo dài gần 14 năm.
Trong khi đó, những người tự nhận là “chim sớm” (ngủ sớm, dậy sớm) có khả năng thấp hơn 5% rơi vào tình trạng sức khỏe tim mạch kém và duy trì các thói quen không lành mạnh so với nhóm trung gian.
Theo Kristen Knutson, Phó giáo sư thần kinh học tại Trung tâm Nhịp sinh học và Y học giấc ngủ thuộc Northwestern University Feinberg School of Medicine, vẫn có những tín hiệu tích cực dành cho những người có thói quen sinh hoạt về đêm.
Bà nhấn mạnh rằng bệnh tim mạch “không phải là điều tất yếu hay không thể tránh khỏi đối với những ‘cú đêm’”, đồng thời khuyến nghị mọi người nên ưu tiên giấc ngủ và tránh hút thuốc.
Nghiên cứu cũng cho thấy, các biện pháp can thiệp vào những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi - như cải thiện chất lượng giấc ngủ, từ bỏ thuốc lá và duy trì lối sống lành mạnh - có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch ở nhóm đối tượng này.
Bà Sabra Abbott cũng đồng tình rằng những “cú đêm” không cần cố gắng thay đổi nhịp sinh học tự nhiên, mà nên tập trung vào các yếu tố có thể kiểm soát được.
Lời khuyên từ ông Sina Kianersi là: “Hãy bắt đầu từ những điều cơ bản: ngủ đủ giấc, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định nhất có thể, đồng thời cố gắng tiếp xúc với ánh sáng vào buổi sáng,” ông chia sẻ.
“Việc duy trì hoạt động thể chất thường xuyên cũng rất quan trọng, bên cạnh việc theo dõi định kỳ các chỉ số như huyết áp, cholesterol và đường huyết. Và nếu có hút thuốc, việc bỏ thuốc vẫn là một trong những bước hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài”.
Tương tự, một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí EClinicalMedicine đã phân tích dữ liệu sức khỏe của gần 60.000 người trưởng thành, với thời gian theo dõi trung bình 8 năm. Kết quả chỉ ra rằng khi ba yếu tố “ngủ – vận động – ăn uống” được duy trì ở mức tối ưu, lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ là rất rõ rệt.
Cụ thể, một lối sống lý tưởng bao gồm: ngủ đủ từ 7 – 8 giờ mỗi ngày, vận động ít nhất 42 phút với cường độ trung bình trở lên, đồng thời duy trì chế độ ăn lành mạnh với điểm số dinh dưỡng dao động từ 57,5 – 72,5.
Điểm đáng chú ý là mô hình này không đặt ra yêu cầu quá khắt khe hay khó thực hiện. Ngược lại, nghiên cứu nhấn mạnh rằng ngay cả những thay đổi rất nhỏ cũng có thể mang lại lợi ích đáng kể. Chỉ cần mỗi ngày ngủ thêm 5 phút, vận động thêm khoảng 1,9 phút và bổ sung thêm nửa khẩu phần rau, tuổi thọ kỳ vọng đã có thể tăng thêm khoảng 1 năm.
Điều này mở ra một hướng tiếp cận thực tế hơn trong chăm sóc sức khỏe: thay vì cố gắng thay đổi toàn diện trong thời gian ngắn, mỗi người có thể bắt đầu từ những điều chỉnh nhỏ nhưng duy trì lâu dài. Không chỉ dừng lại ở tuổi thọ, lối sống này còn mang lại lợi ích rõ rệt đối với hệ tim mạch.
Một nghiên cứu khác đăng trên European Journal of Preventive Cardiology cho thấy, khi áp dụng các thói quen tương tự “công thức trường thọ”, nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim và đột quỵ có thể giảm tới 57%.
Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò then chốt của lối sống trong phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm – nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu hiện nay.
08:32, 11/04/2026
14:39, 10/04/2026
Nghị quyết số 72/NQ-TW và Luật Phòng bệnh mới đã đặt ra cho ngành y tế một yêu cầu cao hơn: Chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời. Điều này đòi hỏi người dân phải chuyển dịch tư duy: Từ tiêm chủng cho trẻ nhỏ sang "tiêm chủng trọn đời"...
So với trẻ em, thủy đậu ở người lớn thường có diễn tiến nặng hơn với sốt cao, đau cơ dữ dội và nguy cơ biến chứng cao như viêm phổi ARDS, viêm não hay nhiễm trùng huyết. Điều nguy hiểm là nhiều người vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng đây chỉ là bệnh ngoài da thông thường...
Những tư duy dung nạp "maxxing" (tối đa hóa) các dưỡng chất đang lan rộng trên mạng xã hội, khi các influencer trong lĩnh vực sức khỏe khẳng định rằng việc "nạp đầy" một số dưỡng chất nhất định chính là chìa khóa cho một hệ tiêu hóa được "lột xác"...
Các hoạt động tĩnh tại mang tính "thụ động về mặt tinh thần" có thể làm gia tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Ngược lại, các tương tác xã hội từ lâu đã được chứng minh có liên quan đến sức khỏe nhận thức tốt hơn...
Hệ miễn dịch có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể, song do nhiều nguyên nhân, hệ thống mất phương hướng quay sang tấn công tế bào khỏe mạnh gây bệnh tự miễn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: