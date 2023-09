Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá

Chiều 14/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào Khamchen Vongphosy, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam, cùng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng tin tưởng rằng chuyến thăm đạt nhiều kết quả tích cực và thực chất, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai Ủy ban hợp tác hai nước, ngành kế hoạch và đầu tư hai nước, qua đó ngày càng củng cố, vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực.

Thủ tướng cũng tin tưởng dù tình hình thế giới, khu vực hiện nay diễn biến rất phức tạp và khó lường hơn trước, thách thức nhiều hơn cơ hội, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ Lào, đất nước Lào anh em sẽ triển khai thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra.

Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào, coi đó là tài sản vô giá, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào". Ảnh:VGP.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban hợp tác hai nước phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan của hai nước tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, phát huy ngày càng hiệu quả hơn các cơ chế hợp tác chặt chẽ đã có, thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế Ủy ban hợp tác hai nước, chuẩn bị tốt cho kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào lần thứ 46, hoàn thành tốt thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào năm 2023, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao với sản phẩm, kết quả cụ thể và tạo đột phá mới.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh kết nối kinh tế giữa 2 nước, nhất là kết nối giao thông giữa hai nước như hệ thống đường cao tốc, nghiên cứu triển khai đường sắt Vientiane-Vũng Áng; tháo gỡ, xử lý nốt các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm và khởi động, triển khai các dự án hợp tác mới; thúc đẩy các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước với các cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp; phát huy các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau về thị trường và nguyên liệu; triển khai các biện pháp nâng cao tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước… để hỗ trợ nhau vượt qua các khó khăn, thách thức, góp phần giúp mỗi nước xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, toàn diện.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ chính trị, ngoại giao và tiếp xúc ở các bộ ngành và địa phương; thúc đẩy trụ cột hợp tác về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Khamchen Vongphosy cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; chúc mừng những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước thời gian qua và kết quả hội nhập, đối ngoại quan trọng gần đây của Việt Nam; gửi lời thăm hỏi và lời chào của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng thông báo kết quả hội nghị giữa kỳ của Ủy ban hợp tác giữa hai nước; đề nghị phía Việt Nam tiếp tục tích cực hỗ trợ Lào trong tổ chức Năm Chủ tịch ASEAN 2024.

Bộ trưởng nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam và cá nhân ông sẽ tiếp tục tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, cụ thể hóa các thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có những nội dung mà Thủ tướng đã có ý kiến, không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn kề vai sát cánh, hết sức hỗ trợ Lào theo khả năng, trong đó có việc ủng hộ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2024.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Khamchen Vongphosy, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi và lời chào đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.