Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp, tinh nhuệ, hiện đại hơn đang hình thành

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định báo chí đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành...

Ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng công nghệ có thể thay đổi cách làm báo nhưng không thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra chiều 19/6/2026 tại Hải Phòng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ông Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng cho biết, xu thế hiện nay công nghệ có thể thay đổi cách làm báo nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

CÔNG NGHỆ KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC SỨ MỆNH VÀ LÝ TƯỞNG CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Quán triệt tư tưởng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hơn một thế kỷ qua, báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước.

Thời gian qua, báo chí đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và thành phố Hải Phòng thăm gian trưng bày Tạp chí Kinh tế Việt Nam tại Hội báo toàn quốc năm 2026.

Hội Báo với chủ đề “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá đã nói trúng yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến.

Theo ông, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, có một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, là động lực thúc đẩy xã hội phát triển, những người làm báo phải giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng.

Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BÁO CHÍ

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng đội ngũ báo chí phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau.

Báo chí phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ hiện đại, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng để dẫn dắt, giữ vai trò chủ lực trong định hướng dư luận trên nền tảng số.

Đội ngũ những người làm báo phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện. Nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo.

Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”. Mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của báo chí cách mạng.

Báo chí phải làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng - dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng.

Đồng thời, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước ngày càng phát triển.

Báo chí phải đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư và chăm lo đời sống đội ngũ để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.