Một quan chức Fed phát tín hiệu muốn giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới

Vào ngày 3/9, một quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết ông nghiêng về ủng hộ giữ nguyên lãi suất.
Phát biểu này một lần nữa cho thấy sự thiếu đồng nhất quan điểm giữa các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới trước thềm cuộc họp vào giữa tháng 9.
Thống đốc Fed Christopher Waller nhận định những dấu hiệu gần đây cho thấy lạm phát ở Mỹ đang dần được kiểm soát. Trên cơ sở này, ông Waller cho biết ông “nghiêng về ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức hiện tại" là 3,5-3,75% nếu các dữ liệu lạm phát tiếp tục cho thấy sự tiến triển tích cực trong những tuần tới.
Quan điểm trên của ông Waller được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams - người đồng thời là Phó chủ tịch Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bộ phận chịu trách nhiệm ấn định lãi suất trong Fed - ghi nhận những tiến triển gần đây trong việc kiềm chế lạm phát.
Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào hôm 2/9, ông Williams nói: “Dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy bước tiến đáng khích lệ về mục tiêu 2%. Nhưng chúng ta không chỉ nhìn vào số liệu của 1 hay 2 tháng”.
Những ý kiến này của hai vị quan chức Fed dường như trái ngược với nhận định cách đây chưa lâu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại một hội nghị thường niên ở Jackson Hole. Phát biểu khi đó, ông Warsh nói rằng lạm phát ở Mỹ còn cao và Fed “còn việc phải làm” để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Dù thừa nhận lạm phát “còn cao hơn đáng kể” so với mục tiêu 2% của Fed, ông Waller lưu ý rằng xu hướng gần đây “cuối cùng đã cho thấy một vài tín hiệu giảm lạm phát”. “Nếu xu hướng này tiếp tục trong các số liệu được công bố trong 2 tuần tới, tôi sẽ nghiêng về ủng hộ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức hiện tại”, ông Waller nói với hãng tin Reuters.
Sau phát biểu ngày 3/9 của ông Waller, các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Thị trường hiện ước tính xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới là khoảng 50%, so với mức gần 70% trước đó hai ngày.
Sự chia rẽ quan điểm trong nội bộ FOMC trước thềm cuộc bỏ phiếu về lãi suất ngày 16/9 đang ngày càng lộ rõ. Trong cuộc họp tháng 7, có 3 trong số 12 thành viên có quyền bỏ phiếu tại FOMC đã ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đi ngược với quyết định giữ nguyên lãi suất của các thành viên còn lại.
Đến hiện tại, các thành viên có lập trường cứng rắn này - gồm Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari, và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan - vẫn giữ quan điểm của mình. Ngoài ra, một số quan chức Fed khác cũng đã phát tín hiệu ủng hộ tăng lãi suất trong thời gian gần đây.
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần - thước đo lạm phát chính của Fed - tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, đã vượt mục tiêu lạm phát 2% của Fed trong suốt 5 năm rưỡi qua.
Dù vậy, mức tăng PCE tháng 7 là yếu hơn so với dự báo, dẫn tới việc ông Waller đi đến kết luận rằng "tình hình lạm phát toàn phần đang khả quan hơn so với những gì các con số lạm phát lõi phản ánh".
Ngoài ra, ông Waller lưu ý rằng tốc độ lạm phát tính theo chu kỳ ba tháng dựa trên chỉ số PCE đã giảm từ mức 4,76% vào tháng 2 xuống còn 3,05% ở thời điểm hiện tại. "Đó là một sự cải thiện đáng kể, và tốc độ giảm này là một tín hiệu khả quan", ông nói.
Trong tuần tới, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố các số liệu lạm phát quan trọng khác, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8.
Ông Waller thừa nhận rằng quyết định của ông trong cuộc bỏ phiếu lãi suất tháng 9 "sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ những thông tin thu thập được về tình hình lạm phát tháng 8". "Nếu tiến trình hướng tới mục tiêu lạm phát 2% tiếp tục diễn ra thuận lợi, tôi sẵn sàng ủng hộ việc duy trì lãi suất chính sách ở mức hiện tại. Tuy nhiên, nếu lạm phát tăng mạnh, tôi sẽ cân nhắc việc tăng lãi suất”, ông nói.
Vị Thống đốc Fed nhận định rằng chính sách hiện tại chỉ đang kìm hãm nhẹ tổng cầu, và “chỉ cần lạm phát tăng tốc đôi chút cũng có thể khiến tôi chuyển sang ủng hộ một chính sách thắt chặt hơn.
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