MSB lãi hơn 4.100 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt kế hoạch cả năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (MSB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong quý 3 với lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt hơn 4.100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, gấp hơn 2,5 lần với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng thu nhập thuần của MSB lũy kế 9 tháng đạt hơn 7.556 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần (NII) đạt hơn 4.445 tỷ đồng, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 2.445, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ, đóng góp chính vẫn là nguồn thu từ hoạt động Bancas.

Ngoài ra, nhờ dịch vụ ngân hàng điện tử được đẩy mạnh trong giai đoạn dịch bệnh, kết hợp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và hầu hết đều miễn phí nên CASA của MSB tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2021 với 29.254 nghìn tỷ, chiếm tỷ lệ 31,09% trên tổng tiền gửi và ký quỹ.

Tính đến hết 30/9/2021, tổng tài sản của riêng MSB đạt hơn 195.000 tỷ, tăng hơn 10,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch 190.000 tỷ đồng tổng tài sản hợp nhất của cả năm 2021. Trong đó, tăng trưởng cho vay khách hàng đạt hơn 23%, ở mức 97.860 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, tỷ lệ nợ xấu của MSB vẫn duy trì ở mức thấp 1,31%, giảm so với quý 2 (1,6%). Ngân hàng đã trích lập dự phòng 1.152 tỷ đồng cho các khoản vay khách hàng tính đến hết quý 3, tăng 8,6% so với cuối quý 2.

Vừa qua, ngân hàng cũng vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 15.275 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 30%. Hệ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của MSB được kiểm soát ở mức 10,8%.

Đồng thời, MSB cũng đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2020 vào ngày 8/10/2021 và dự kiến cổ phiếu phát hành thêm sẽ được giao dịch trên HSX trong quý 4/2021.

Diễn biến cổ phiếu MSB trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB đang trong giai đoạn điều chỉnh. Mới đây, Chủ tịch MSB là ông Trần Anh Tuấn dự kiến sẽ mua vào 10 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 25/10 đến 24/11/2021 bằng hình thức khớp lệnh trên sàn. Hiện chốt phiên ngày 20/10, thị giá MSB dừng ở mức 22.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, ông Tuấn sẽ phải bỏ ra 220 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.