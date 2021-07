MSB báo lãi 3.100 tỷ đồng trước thuế, hoàn thành 95% kế hoạch năm

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với kết quả kinh doanh tương đối tích cực.

Cụ thể, tổng thu nhập thuần của MSB lũy kế 6 tháng đạt hơn 5.300 tỷ đồng, tăng hơn 77% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần 6 tháng (NII) đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm trước với biên lãi thuần (NIM) đạt 3,73% lũy kế 4 quý gần nhất (so với mức 2,96% cùng kỳ). Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của MSB đạt gần 2.400 tỷ đồng.

Thu nhập từ lãi tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng với nhu cầu tín dụng trong 6 tháng đầu năm duy trì ổn định. Tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng 15% so với đầu năm đạt hơn 91.000 tỷ đồng, dòng vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ít chịu tác động của dịch bệnh như y tế, giáo dục, năng lượng tái tạo để đảm bảo được nguồn tăng trưởng dài hạn và kiểm soát tốt được nợ xấu. Tại thời điểm 30/6/2021, tỷ lệ nợ xấu của MSB được kiểm soát ở mức 1,6%.

Được biết, MSB cũng đã kịp thời đưa ra những giải pháp tài chính phù hợp để hỗ trợ cho khách hàng vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như gói tín dụng gần 20.000 tỷ với lãi suất giảm từ 1% - 3% cho khách hàng; thúc đẩy chi tiêu qua thẻ, ngân hàng điện tử (mobile banking, internet banking) đem lại sự thuận tiện và nhiều ưu đãi cho người dùng khi chi tiêu không dùng tiền mặt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Nhờ các chính sách trên kênh thanh toán điện tử, MSB có lượng tiền gửi không kỳ hạn trên 24.000 tỷ, tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi và ký quỹ khá cao ở mức 28,3% trong quý 2/2021.

Chi phí được kiểm soát tốt với chỉ số CIR ở mức 33,5%, giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu tốt hơn nhiều so với mức tăng của chi phí hoạt động.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt ở hầu hết các mảng chính, kết thúc quý 2/2021, lũy kế MSB đạt được hơn 3.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp hơn 3 lần với cùng kỳ, hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 183.000 tỷ, tăng 3,6% so với đầu năm, hoàn thành 96% kế hoạch năm. Chỉ số ROAA và ROAE đều khả quan, tương ứng đạt 2,14% và 20,68%.

Hiện tại, sau khi hoàn thành sớm cả 3 trụ cột Basel 2, MSB đã bắt đầu triển khai Basel 3 trong quản trị rủi ro hoạt động, thị trường và thanh khoản. Nhờ đó, ngân hàng duy trì tốt các chỉ số rủi ro và hệ số an toàn ở mức thận trọng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 6 tháng đầu năm theo Thông tư 41 ở mức 11,64%.

MSB cũng đang hướng tới việc chuyển đổi số toàn diện vào năm 2024 và đang trong lộ trình triển khai các dự án chiến lược như thay mới Core-banking và xây dựng “Nhà máy số” để số hóa hành trình trải nghiệm khách hàng. Riêng dự án "Nhà máy số" được kỳ vọng đem lại nguồn thu 500 tỷ đồng/năm cho ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, sau thời gian điều chỉnh, cổ phiếu MSB đang trong quá trình hồi phục. Thị giá trong phiên sáng ngày 30/7 quanh vùng 29.400 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 34.310 tỷ đồng.