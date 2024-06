Mùa du lịch sinh thái, Côn Đảo kỳ vọng thu hút thêm du khách

Trải nghiệm thả rùa con về biển là một hoạt động đặc biệt, riêng có tại Côn Đảo. Tour du lịch sinh thái này thường được Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo tổ chức tại Hòn Bảy Cạnh vào lúc bình minh. Để tham gia tour, du khách sẽ di chuyển bằng cano từ đảo Côn Sơn, sau khoảng 20 phút sẽ tới hòn Bảy Cạnh. Sau khi tham quan hồ ấp trứng rùa, mỗi nhóm khách được phân bố một số giỏ đựng sẵn rùa con bên trong. Sau đó, họ sẽ được hướng dẫn di chuyển ra bãi cát lớn và được nhân viên trạm kiểm lâm Bảy Cạnh phổ biến cách thức thả rùa con về biển an toàn…

Trong năm 2023, tổng số khách sử dụng dịch vụ du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Côn Đảo như tour trọn gói tham quan rừng, biển, các đảo nhỏ; bơi lặn ngắm san hô; xem rùa đẻ trứng, thả rùa con về biển… là 8.270 lượt. Tuy nhiên, tháng 5 vừa qua, một số công ty lữ hành khai thác tuyến Côn Đảo cho hay lượng khách đến đảo giảm đáng kể.

Từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm, Côn Đảo “tất bật” đón hàng trăm cá thể rùa biển từ khắp nơi về đẻ trứng.

Khách đi máy bay của công ty Du lịch Việt giảm hơn 40% so với trung bình các tháng 1 - 4, do tháng 5 vào đầu hè, nhu cầu du lịch của khách chưa cao. Công ty này cũng triển khai một số tour Côn Đảo bằng tàu cao tốc từ TP.HCM cho khách lẻ, khách gia đình đi theo lịch định kỳ hàng tuần trong tháng 5. Tuy nhiên, lượng khách thấp, khách lẻ khoảng 25 - 30 người mỗi đoàn, khách công ty khoảng 70 - 90 người. Lượng khách mua tour Côn Đảo bằng đường bay của công ty lữ hành Best Price trong tháng 5 cũng giảm tới 80% so với các tháng trước đó, do các chuyến bay đến đảo hiện hạn chế, giá cao.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, một hãng hàng không nội địa đang có kế hoạch mở lại đường bay Hà Nội - Côn Đảo. Dự kiến, đường bay sẽ được mở lại từ đầu tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu thăm Côn Đảo của du khách phía Bắc. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh giá, đây là thông tin tích cực cho ngành du lịch của tỉnh. “Hãng bay cũng dự kiến sẽ mở thêm một số đường bay khác từ một số sân bay phía Bắc tới Côn Đảo trong thời gian tới”, ông Hàng cho biết.

Trước đây, đường bay từ Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc đến Côn Đảo do hãng bay Bamboo Airways khai thác với tần suất 8 chuyến/ngày. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay hãng này đã dừng các đường bay nói trên do cơ cấu lại đội bay. Sau khi Bamboo Airways dừng khai thác, hành khách phía Bắc muốn tới Côn Đảo đã không còn bay trực tiếp mà phải bay nối chuyến tại các sân bay TP.HCM hay Cần Thơ.

Bamboo Airways dừng khai thác đường bay Hà Nội - Côn Đảo từ tháng 4 đến nay.

Trong khi đó, ông Vũ Văn Khương, Tổng giám đốc Phú Quốc Express - đơn vị vận hành tàu cao tốc tuyến TP.HCM - Côn Đảo, cho biết sau khoảng 2 tuần hoạt động, lượng khách đi tàu không đạt kỳ vọng. Ban đầu, đơn vị hy vọng sẽ đón lượng khách đạt 80% công suất vào ngày thường và 100% vào ngày cuối tuần. Tuy nhiên, lượng khách trung bình ước đạt chưa đến 50% công suất tàu, thấp hơn nhiều so với tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo với sức chứa tương đương.

Về nguyên nhân lượng khách chưa đạt kỳ vọng, chủ đầu tư cho rằng lượng khách trải đều ra hai đầu bến là Vũng Tàu và TP HCM. Do đó, đầu cảng ở TP HCM khó đạt công suất tối đa. Ngoài ra, đơn vị cũng gặp khó khăn trong việc trung chuyển khách từ trung tâm thành phố ra cảng Hiệp Phước. Khoảng cách xa khiến nhiều khách e ngại. Đại diện Phú Quốc Express nhận định vào dịp hè, chuyến Sài Gòn - Côn Đảo có thể tăng nhiều nhất 20 - 30% lượng khách, đón trung bình 500 khách vào ngày thường, khoảng 600 - 700 khách vào cuối tuần.

Đối với việc đón khách quốc tế, mới đây, trên hải trình Đông Nam Á, tàu biển cao cấp Resorts World One đưa hơn 2.000 du khách quốc tế tới Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 2/6. Đoàn đã tham quan các điểm du lịch sinh thái và tâm linh như Bảo tàng Côn Đảo - Trại tù Phú Tường - Trại tù Phú Sơn - Nhà chúa đảo - chợ Côn Đảo; Vườn Quốc gia Côn Đảo - trekking khám phá rừng nguyên sinh; đi ca nô ra Hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau tham quan Khu ấp trứng rùa Côn Đảo - Khu rừng ngập mặn và lặn ngắm san hô, chèo thuyền Kayak, thuyền Sup.

Tàu tiếp tục hải trình đến Redang (Malaysia) ngày 3/6 và trở về Singapore vào ngày 4/6. Ông Michael Goh - Chủ tịch tập đoàn Resorts World Cruises chia sẻ lý do chọn Côn Đảo làm điểm đến mới trong hành trình của Resorts World One vì muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và cơ hội khám phá những điểm đến hoang sơ.

“Côn Đảo không chỉ một trong những điểm đến hiếm hoi còn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên nên thơ, mà còn là điểm đến giàu ý nghĩa với các bảo tàng, di tích lịch sử. Đồng thời, tham quan Côn Đảo bằng đường tàu biển cũng là cách thuận tiện nhất để ghé thăm hòn đảo này”, ông nói.

Tàu biển cao cấp Resorts World One đưa hơn 2.000 du khách quốc tế tới Côn Đảo vào ngày 2/6.

Chia sẻ tại lễ đón tàu, ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, sau 25 năm (tính từ năm 1999), Lữ hành Saigontourist mới trở lại Côn Đảo với chuyến tàu quốc tế Resorts World One, đánh dấu sự nối lại điểm đến Côn Đảo cho thị trường du khách tàu biển.

Thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Côn Đảo cho biết trong hơn 5 tháng đầu năm 2024, huyện Côn Đảo đã đón 396.350 lượt khách du lịch trong đó có 14.760 lượt khách quốc tế, đạt 67,6% kế hoạch năm. Tàu Resorts World One cũng là tàu khách quốc tế thứ 2 đưa du khách đến tham quan Côn Đảo kể từ đầu năm đến nay. Điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của huyện Côn Đảo nói riêng và của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung trong việc đón khách quốc tế bằng tàu biển.

Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, ngành du lịch Côn Đảo cho rằng phải có những hành động thiết thực từ các thành phần tác động trực tiếp đến Côn Đảo như: khách du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại… nhằm tạo nên đột phá xanh, nâng cao trách nhiệm gìn giữ màu xanh Côn Đảo vững bền. Đây là lý do Ban quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo phối hợp với WWF-Việt Nam phát động cuộc thi Thử thách Dấu tay xanh.

“Thử thách Dấu tay xanh là những kỷ niệm đẹp, việc làm thể hiện dấu ấn xanh trong hành trình du lịch, sinh sống, làm việc tại Côn Đảo”, bà Võ Thị Vân, Giám đốc Ban Quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo chia sẻ. "Cuộc thi nhằm hiện thực hóa lộ trình truyền thông giảm nhựa tại Côn Đảo".