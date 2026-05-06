Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên cả nước đạt khoảng 70%, trong đó nhiều điểm đến trọng điểm và khu vực ven biển ghi nhận mức trên 80%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch nội địa trong mùa cao điểm lễ.

DOANH THU DU LỊCH TĂNG CAO

Nổi bật nhất là Ninh Bình khi dẫn đầu cả nước với hơn 2,37 triệu lượt khách, trong đó có 231.189 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với khoảng 1,69 triệu lượt khách, bao gồm 190 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 8.700 tỷ đồng. Tại Khánh Hòa, lượng khách ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế lưu trú, mang lại doanh thu khoảng 2.638 tỷ đồng.

Du khách đến khu Phố cổ Hoa Lư rất đông. Ảnh: Chu Khôi.

Các trung tâm du lịch lớn khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đà Nẵng đón hơn 1,46 triệu lượt khách, với hơn 621.000 lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 5.727 tỷ đồng; Hải Phòng đạt 1,45 triệu lượt khách, doanh thu ước 1.120 tỷ đồng. Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248 nghìn lượt khách quốc tế, tổng thu đạt trên 5.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Quảng Ninh ghi nhận khoảng 1,34 triệu lượt khách, doanh thu đạt 4.165 tỷ đồng; Lâm Đồng đạt 970 nghìn lượt khách với doanh thu 2.188 tỷ đồng.

Ở các địa phương khác, Lào Cai đón khoảng 800 nghìn lượt khách, tổng thu ước đạt 2.217 tỷ đồng; còn Huế (từ 29/4- 3/5) đón khoảng 610 nghìn lượt khách, mang lại doanh thu khoảng 1.350 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy bức tranh du lịch sôi động trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, đồng thời phản ánh xu hướng phục hồi và tăng trưởng rõ nét của ngành trong năm 2026.

PHÚ THỌ VÀ THÁI NGUYÊN BỨT PHÁ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, cho biết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Phú Thọ ghi nhận bức tranh du lịch sôi động với gần 6 triệu lượt du khách về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tham gia chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng cùng Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.

Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn cũng được tổ chức tại các địa bàn trung tâm như Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu… đã tạo sức hút mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch văn hóa – tâm linh vùng Đất Tổ.

Dữ liệu từ Agoda cho thấy mức độ quan tâm của du khách tăng đột biến khi lượng tìm kiếm chỗ ở tại Phú Thọ dịp chính lễ (24–26/4) tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì vào tối 25/4 trở thành điểm nhấn, góp phần đẩy công suất phòng tại khu vực trung tâm tăng cao. Lượng khách lớn cũng tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét tới các lĩnh vực dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải, thương mại và vui chơi giải trí; nhiều doanh nghiệp đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm và ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Song song với Phú Thọ, Thái Nguyên cũng ghi nhận kết quả tích cực trong dịp nghỉ lễ khi đón khoảng 315.000 lượt khách, doanh thu đạt 210 tỷ đồng. Lượng khách tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi doanh thu tăng 64%. Đáng chú ý, số liệu so sánh đã bao gồm cả quy mô trước sáp nhập với Bắc Kạn, cho thấy mức tăng trưởng thực chất và là tín hiệu lạc quan cho mùa du lịch năm nay.

Những kết quả trên phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch các địa phương, đồng thời cho thấy hiệu quả từ công tác tổ chức, chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

NINH BÌNH TẠM DỪNG FLYBOARD SAU SỰ CỐ KỸ THUẬT

Theo Báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, nhờ chủ động chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, đa dạng sản phẩm dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ cứu nạn, du lịch Ninh Bình đã bứt phá mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, trong đó có 2.502.560 lượt khách nội địa và 274.563 lượt khách quốc tế, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đón khoảng 14,36 triệu lượt khách, gồm hơn 12,84 triệu lượt khách nội địa và 1,52 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Những con số ấn tượng này cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả từ công tác tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Cảnh đệp ở khu Phố cổ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Chu Khôi.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong dịp Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5/2026, chương trình biểu diễn Flyboard tại khu vực hồ Kỳ Lân – Phố cổ Hoa Lư diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, thu hút đông đảo du khách và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.

Tuy nhiên, sáng 3/5, trong quá trình khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật tại khu vực hồ Núi Lớ – chùa Vàng (địa điểm chưa phải khu vực biểu diễn chính thức), đã xảy ra sự cố do thiết bị Flyboard gặp trục trặc, khiến người hướng dẫn và người tham gia rơi xuống nước. Ngay sau đó, đơn vị tổ chức đã triển khai cứu hộ, đưa các cá nhân vào khu vực an toàn, sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế. Kết quả, không có thiệt hại về người; các cá nhân liên quan đã ổn định sức khỏe.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do rác thải, vật cản cuốn vào hệ thống Jetski, làm gián đoạn áp lực nước. Hiện các hoạt động Flyboard tại hồ Núi Lớ đã tạm dừng để kiểm tra, rà soát; cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và yêu cầu chỉ tổ chức trở lại khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.