Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ
Chu Khôi
06/05/2026, 07:57
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...
Trong
hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên cả
nước đạt khoảng 70%, trong đó nhiều điểm đến trọng điểm và khu vực ven biển ghi
nhận mức trên 80%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của du lịch nội địa trong mùa cao
điểm lễ.
DOANH
THU DU LỊCH TĂNG CAO
Nổi
bật nhất là Ninh Bình khi dẫn đầu cả nước với hơn 2,37 triệu lượt khách, trong
đó có 231.189 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch ước đạt 3.569,1 tỷ đồng. Thành
phố Hồ Chí Minh xếp thứ hai với khoảng 1,69 triệu lượt khách, bao gồm 190 nghìn lượt
khách quốc tế, tổng thu đạt 8.700 tỷ đồng. Tại Khánh Hòa, lượng khách ước đạt
hơn 1,5 triệu lượt, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế lưu trú, mang lại
doanh thu khoảng 2.638 tỷ đồng.
Các
trung tâm du lịch lớn khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đà Nẵng đón hơn 1,46
triệu lượt khách, với hơn 621.000 lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 5.727 tỷ đồng;
Hải Phòng đạt 1,45 triệu lượt khách, doanh thu ước 1.120 tỷ đồng. Hà Nội đón
khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó có hơn 248 nghìn lượt khách quốc tế, tổng
thu đạt trên 5.000 tỷ đồng.
Trong khi đó, Quảng Ninh ghi nhận khoảng 1,34 triệu
lượt khách, doanh thu đạt 4.165 tỷ đồng; Lâm Đồng đạt 970 nghìn lượt khách với
doanh thu 2.188 tỷ đồng.
Ở
các địa phương khác, Lào Cai đón khoảng 800 nghìn lượt khách, tổng thu ước đạt
2.217 tỷ đồng; còn Huế (từ 29/4- 3/5) đón khoảng 610 nghìn lượt khách, mang lại
doanh thu khoảng 1.350 tỷ đồng.
Những con số trên cho thấy bức tranh du lịch sôi
động trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, đồng thời phản ánh xu hướng phục hồi và
tăng trưởng rõ nét của ngành trong năm 2026.
PHÚ
THỌ VÀ THÁI NGUYÊN BỨT PHÁ
Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, cho biết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, Phú
Thọ ghi nhận bức tranh du lịch sôi động với gần 6 triệu lượt du khách về dâng
hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tham gia chuỗi hoạt động trong khuôn
khổ Lễ hội Đền Hùng cùng Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.
Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn cũng được
tổ chức tại các địa bàn trung tâm như Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang, Thanh Miếu…
đã tạo sức hút mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch văn hóa – tâm
linh vùng Đất Tổ.
Dữ
liệu từ Agoda cho thấy mức độ quan tâm của du khách tăng đột biến khi lượng tìm
kiếm chỗ ở tại Phú Thọ dịp chính lễ (24–26/4) tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm
trước.
Đặc biệt, chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì vào tối 25/4 trở thành điểm nhấn, góp phần đẩy công suất phòng tại khu vực
trung tâm tăng cao. Lượng khách lớn cũng tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét tới các
lĩnh vực dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận tải, thương mại và vui chơi giải
trí; nhiều doanh nghiệp đã chủ động nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng sản phẩm
và ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Song
song với Phú Thọ, Thái Nguyên cũng ghi nhận kết quả tích cực trong dịp nghỉ lễ
khi đón khoảng 315.000 lượt khách, doanh thu đạt 210 tỷ đồng. Lượng khách tăng
57% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi doanh thu tăng 64%. Đáng chú ý, số liệu
so sánh đã bao gồm cả quy mô trước sáp nhập với Bắc Kạn, cho thấy mức tăng trưởng
thực chất và là tín hiệu lạc quan cho mùa du lịch năm nay.
Những kết quả trên
phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch các địa phương, đồng thời cho thấy hiệu
quả từ công tác tổ chức, chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và đảm bảo an
ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
NINH
BÌNH TẠM DỪNG FLYBOARD SAU SỰ CỐ KỸ THUẬT
Theo
Báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, nhờ chủ động chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất,
đa dạng sản phẩm dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và triển
khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ cứu nạn, du lịch Ninh
Bình đã bứt phá mạnh mẽ trong dịp nghỉ lễ vừa qua. Toàn tỉnh ước đón 2.777.123
lượt khách, trong đó có 2.502.560 lượt khách nội địa và 274.563 lượt khách quốc
tế, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ
đồng, tăng 205,1%.
Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đón khoảng 14,36 triệu lượt khách, gồm hơn 12,84 triệu lượt khách nội địa và 1,52 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.
Những con số ấn tượng này cho thấy
sức hút ngày càng lớn của điểm đến, đồng thời phản ánh hiệu quả từ công tác tổ
chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân
thiện.
Theo Sở Du lịch Ninh Bình, trong dịp Ngày Giải phóng
miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5/2026, chương trình biểu diễn Flyboard tại
khu vực hồ Kỳ Lân – Phố cổ Hoa Lư diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, thu
hút đông đảo du khách và góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.
Tuy
nhiên, sáng 3/5, trong quá trình khảo sát, thử nghiệm kỹ thuật tại khu vực hồ
Núi Lớ – chùa Vàng (địa điểm chưa phải khu vực biểu diễn chính thức), đã xảy ra
sự cố do thiết bị Flyboard gặp trục trặc, khiến người hướng dẫn và người tham
gia rơi xuống nước. Ngay sau đó, đơn vị tổ chức đã triển khai cứu hộ, đưa các
cá nhân vào khu vực an toàn, sơ cứu và chuyển đến cơ sở y tế. Kết quả, không có
thiệt hại về người; các cá nhân liên quan đã ổn định sức khỏe.
Nguyên
nhân ban đầu được xác định có thể do rác thải, vật cản cuốn vào hệ thống
Jetski, làm gián đoạn áp lực nước. Hiện các hoạt động Flyboard tại hồ Núi Lớ đã
tạm dừng để kiểm tra, rà soát; cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh và yêu
cầu chỉ tổ chức trở lại khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn.
