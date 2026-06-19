Mua nhà “thảnh thơi” tài chính suốt 5 năm với The Parkland
19/06/2026, 14:33
Với người trẻ hiện đại, lựa chọn một tổ ấm không chỉ là tìm kiếm một không gian sống lý tưởng, mà là khả năng tối ưu hóa dòng tiền trong dài hạn. Tại tâm điểm Ocean City, The Parkland định hình lại tiêu chuẩn sống khác biệt song hành cùng chiến lược tài chính linh hoạt, giúp hành trình sở hữu tổ ấm thêm phần an tâm.
An cư lạc nghiệp từng là cột mốc trong hành trình trưởng thành. Nhưng với nhiều người trẻ thuộc thế hệ Millennial và Gen Z, quyết định mua nhà ngày càng phân hóa do điều kiện thị trường. Một trong những nguyên nhân dễ thấy nhất là tốc độ tăng giá nhà đã vượt xa thu nhập.
SỰ DỊCH CHUYỂN TRONG TƯ DUY AN CƯ CỦA THẾ HỆ TRẺ
Theo dữ liệu của Avison Young, trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng lần lượt 72%, 50% và 34%, trong khi thu nhập trung bình chỉ tăng 6–10%/năm. Song song với đà tăng giá, nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, phân khúc dưới 1.500 USD/m2, lại suy giảm kéo dài. Điều này đẩy giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ ngày càng xa vời.
Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận đây là một “gánh nặng”, thế hệ trẻ đang cho thấy một sự thay đổi vượt bậc trong tư duy quản lý tài chính. Một khảo sát đầu năm 2026 về hành vi tiêu dùng nhấn mạnh họ không hề từ bỏ giấc mơ sở hữu bất động sản. Ngược lại, họ đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn. Họ mong muốn sở hữu không gian sống xứng tầm, vừa duy trì được thặng dư tài chính để chủ động phát triển sự nghiệp, du lịch và tận hưởng cuộc sống.
Thấu hiểu khát khao đó, sự xuất hiện dự án The Parkland được phát triển bởi MIK Group chính là lời hồi đáp hoàn hảo, mang đến một chiến lược trọn vẹn để người trẻ tự tin làm chủ giấc mơ an cư mà không phải đánh đổi sự tự do của chính mình.
PRIME GARDEN - TÂM ĐIỂM KẾT NỐI NỘI KHU CỦA “ỐC ĐẢO GIỮA LÒNG ĐÔ THỊ”
Phân khu Prime Garden tọa lạc tại vị trí “cửa ngõ chuyển động” của dự án The Parkland trong đại đô thị Ocean Park 2. Với mật độ xây dựng chỉ 29% trên tổng diện tích 33,68 ha, dự án theo đuổi triết lý “sống nhịp phố, thở hồn xanh” và được ví như “ốc đảo trong lòng đô thị”, hướng tới những gia đình hiện đại cùng lớp cư dân trẻ năng động.
Đặc biệt, tòa tháp M3 vừa ra mắt của Prime Garden nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường khi đón đúng “điểm rơi” bứt tốc của khu Đông Hà Nội nhờ mặt bằng giá hợp lý và làn sóng hạ tầng mạnh mẽ. Từ các dữ liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, trong quý 4/2025, giá chung cư tại Văn Giang - Hưng Yên chỉ tương đương khoảng 62% mức giá trung bình nội thành Hà Nội, trong khi toàn khu ghi nhận khoảng 8.200 giao dịch - mức cao nhất trong hai năm. Nhiều chuyên gia nhận định, trong 2-3 năm tới khi hạ tầng hoàn thiện, dư địa tăng giá có thể chạm mức 25-35%, khiến dự án trở thành đích đến tiềm năng đáp ứng trọn vẹn cả khát khao an cư lẫn tầm nhìn đầu tư lâu dài.
Trong bức tranh đó, sức hút cốt lõi của tòa M3 đến từ vị trí tâm điểm nội khu đắt giá, nơi giao thoa của hai đại lộ huyết mạch tại Ocean Park 2. Nếu trục Đông - Tây mở ra dòng chảy giao thương sầm uất, kết nối trực tiếp hệ tiện ích trung tâm; thì trục Bắc - Nam lại ôm trọn “lá phổi xanh” Công viên Trung tâm rộng lớn. Tại chính giao điểm này, triết lý “Sống nhịp phố, thở hồn xanh” được hiện thực hóa trọn vẹn. Cư dân chỉ cần một bước chân để hòa vào nhịp sống đô thị rực rỡ và có thể tận hưởng không gian sinh thái thuần khiết ngay trước thềm nhà.
Đặc quyền sống của cư dân tại tòa M3 càng được thăng hạng nhờ lực đẩy của các công trình hạ tầng chiến lược. Nằm trong vùng lõi của Vành đai 3.5, Vành đai 4 cùng chuỗi cầu vượt sông Hồng (Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở), thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm Hà Nội được rút ngắn chỉ còn khoảng 15 phút. Cộng hưởng cùng lộ trình đưa Văn Giang lên thành phố vào năm 2030, M3 trở thành “điểm chạm” đưa những người trẻ chạm đến nhịp sống sôi động.
Nếu vị trí của tòa M3 trả lời câu hỏi “sống ở đâu”, thì điều khiến The Parkland thật sự khác biệt nằm ở câu trả lời cho câu hỏi “bắt đầu như thế nào”. Cụ thể, chính sách “5 năm để bắt đầu cuộc sống ổn định” hỗ trợ người mua nhà trọn vẹn trong quãng thời gian quan trọng nhất. Ngay từ khi giải ngân cho đến lúc nhận nhà, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong suốt giai đoạn chờ bàn giao. Khi đã nhận nhà, lãi suất tiếp tục được cố định ở mức 6%-6,8%/năm trong 2 năm mà không phụ thuộc vào biến động lãi suất thả nổi trên thị trường. Song song, người mua được ân hạn nợ gốc tới 60 tháng chưa phải trả phần gốc.
Nhờ chính sách hấp dẫn, “5 năm” trở thành khoảng đệm tài chính đủ để người trẻ vững vàng sự nghiệp và làm chủ dòng tiền. Kết hợp cùng vị trí tâm điểm của tòa M3, The Parkland không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn mở ra một khởi đầu an tâm cho thế hệ sẵn sàng làm chủ cuộc sống của mình.
Sự kiện giới thiệu Prime Garden – The Parkland
Thời gian: 14h00 | 20/6/2026 – Văn phòng trải nghiệm Imperia Ocean City, tầng 3 Vincom Ocean Park 2.
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