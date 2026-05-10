Mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng

Thu Hằng

10/05/2026, 10:41

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tăng 8%), thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Người có công với cách mạng sắp được tăng mức chuẩn trợ cấp. Ảnh: Mạnh Dũng.

Nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, hiện đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%), thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Tờ trình, Bộ Nội vụ lý giải mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng giữ nguyên mối tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện hành so với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được điều chỉnh tăng bằng với tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 8%.

Bộ Nội vụ tính toán, với mức chuẩn hiện hành quy định tại Nghị định số 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng, thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 ước hơn 39.200 tỷ đồng.

Theo phương án nâng mức chuẩn lên 3.012.000 đồng từ ngày 1/7/2026, thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 là 40.992 tỷ đồng, tăng thêm 1.729 tỷ đồng; từ năm 2027 tăng thêm là 3.458 tỷ đồng/năm.

Bộ Nội vụ cho rằng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Năm 2026, triển khai lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%).

Bên cạnh đó, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, mặt bằng giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao, việc điều chỉnh mức trợ cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, từ 1.400.000 đồng/liệt sĩ/năm lên 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm, thực hiện kể từ ngày 1/1/2027.

Bộ Nội vụ lý giải, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định hiện hành được thực hiện kể từ ngày 1/1/2022, đến hết năm 2026 là tròn 5 năm thực hiện. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ  lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, cũng dự kiến được điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày, thực hiện từ đầu năm 2027.

Tiền hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng, đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ cũng sẽ tăng từ tối đa 8.500.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm.

Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tăng từ tối đa 8.000.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm.

Về bảo hiểm y tế cho người có công, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định việc đóng bảo hiểm y tế và thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế. Bởi qua thực tiễn triển khai đã bảo đảm tính phù hợp, ổn định và khả thi.

Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cũng giữ nguyên như quy định hiện hành, theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp và được triển khai ổn định, thống nhất, không phát sinh vướng mắc.

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Tặng quà Tết của Chủ tịch nước đến người có công trước 31/1

Tặng quà Tết của Chủ tịch nước đến người có công trước 31/1

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

