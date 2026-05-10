Mức chuẩn trợ cấp người có công dự kiến tăng lên hơn 3 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tăng 8%), thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Nội dung được đề cập tại dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thay thế Nghị định số 75/2021/NĐ-CP, hiện đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng (tương ứng tỷ lệ tăng là 8%), thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo Tờ trình, Bộ Nội vụ lý giải mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng giữ nguyên mối tương quan giữa các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công hiện hành so với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo số tiền tuyệt đối được điều chỉnh tăng bằng với tỷ lệ tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 8%.

Bộ Nội vụ tính toán, với mức chuẩn hiện hành quy định tại Nghị định số 77/2024/NĐ-CP là 2.789.000 đồng, thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 ước hơn 39.200 tỷ đồng.

Theo phương án nâng mức chuẩn lên 3.012.000 đồng từ ngày 1/7/2026, thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2026 là 40.992 tỷ đồng, tăng thêm 1.729 tỷ đồng; từ năm 2027 tăng thêm là 3.458 tỷ đồng/năm.

Bộ Nội vụ cho rằng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Năm 2026, triển khai lộ trình cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ cũng đã xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Mức lương cơ sở được đề xuất điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%).

Bên cạnh đó, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, mặt bằng giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao, việc điều chỉnh mức trợ cấp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công, Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, từ 1.400.000 đồng/liệt sĩ/năm lên 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm, thực hiện kể từ ngày 1/1/2027.

Bộ Nội vụ lý giải, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định hiện hành được thực hiện kể từ ngày 1/1/2022, đến hết năm 2026 là tròn 5 năm thực hiện. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh tăng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Mức hỗ trợ ăn thêm ngày lễ, Tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, cũng dự kiến được điều chỉnh tăng từ 200.000 đồng/người/ngày lên 300.000 đồng/người/ngày, thực hiện từ đầu năm 2027.

Tiền hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng, đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành Nội vụ cũng sẽ tăng từ tối đa 8.500.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm.

Hỗ trợ phục vụ công tác nuôi dưỡng người có công tăng từ tối đa 8.000.000 đồng/người/năm lên tối đa 11.000.000 đồng/người/năm.

Về bảo hiểm y tế cho người có công, Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên như quy định tại Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định việc đóng bảo hiểm y tế và thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm y tế. Bởi qua thực tiễn triển khai đã bảo đảm tính phù hợp, ổn định và khả thi.

Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cũng giữ nguyên như quy định hiện hành, theo tỷ lệ gắn với mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đã đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp và được triển khai ổn định, thống nhất, không phát sinh vướng mắc.