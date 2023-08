Mức giá trên trời của các phòng chờ sân bay siêu xa xỉ

Ca sỹ Lisa (Blackpink) và doanh nhân trẻ Frédéric Arnault đã được bắt gặp tại phòng chờ VIP PS Lax tại Sân bay Los Angeles ngày 14/8 vừa qua. Hình ảnh thân thiết của đại sứ toàn cầu thương hiệu thời trang Celine và trang sức Bulgari, cùng với con trai người sở hữu tập đoàn thời trang số 1 thế giới LVMH nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên cạnh việc có thêm bằng chứng hẹn hò giữa cả hai, nhiều người cũng không khỏi choáng ngợp với độ xa hoa của phòng chờ riêng chỉ dành cho giới siêu giàu tại sân bay này.

PHÒNG CHỜ THƯỢNG HẠNG TẠI LOS ANGELES

Được biết, phòng chờ này thuộc hạng Private Suite, là một nhà ga riêng sang trọng tại Sân bay Quốc tế Los Angeles (LAX). Với The Private Suite, các khách hàng sẽ được cung cấp gần chục nhân viên phục vụ riêng bao gồm nhân viên chào đón ở cửa vào, một người dẫn và hộ tống đến phòng riêng, hai người luôn túc trực sẽ giải quyết bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào của khách hàng (dịch vụ spa miễn phí, trang điểm, làm tóc,...) một người hộ tống qua khu vực hải quan riêng, một người khác hộ tống khách hàng ra thẳng đến máy bay, một người đợi ở chân máy bay để hộ tống khách hàng đến cửa máy bay và một người chịu trách nhiệm mang hành lý.

Đi kèm với sự săn sóc chu đáo này là mức giá hạng nhất: mỗi khách hàng phải trả phí thường niên lên đến 7.500 USD. Bên cạnh đó, họ cũng cần trả thêm 2.700 USD cho mỗi chuyến bay nội địa và 3.000 USD cho chuyến bay quốc tế. Họ sẽ được dẫn theo tối đa 4 người. Các hành khách VIP đi cùng cũng được sử dụng phòng chiếu TSA riêng bên trong để thực hiện các thủ tục an ninh. Họ cũng không cần xếp hàng chờ lên máy bay hay mang theo hành lý riêng. Ngay cả khi cần phải di chuyển đến điểm đáp máy bay, những hành khách hạng nhất này cũng sẽ được đưa đón bằng xe BMW 7-Series riêng.

Mọi yêu cầu đặc biệt của khách hàng đều sẽ được đáp ứng tại đây từ giường đôi, phòng tắm đến phòng làm việc, quầy thức ăn và view nhìn thẳng ra đường băng xem máy bay cất cánh, hạ cánh.. Nếu chưa thỏa mãn, các khách hàng VIP còn có thể đưa ra yêu cầu cung cấp dịch vụ chuyên biệt hơn để phù hợp với nhu cầu, như: phòng gia đình với đồ chơi trẻ em, dãy phòng thân thiện với vật nuôi có hiên ngoài trời, hay dãy phòng kiểu Trung Đông được bố trí thảm cầu nguyện...

Hiện sân bay Los Angeles có 12 dãy phòng chờ hạng Private Suite mới được nâng cấp và thiết kế lại bởi nhà thiết kế nổi tiếng Cliff Fong. Với một bộ sưu tập sách và tác phẩm nghệ thuật của Assouline do Creative Art Partners sắp xếp dọc theo các bức tường, Private Suite giống một căn hộ sang trọng hơn là một phòng chờ sân bay. Hiện tại, mỗi năm hàng nghìn tỷ phú và người nổi tiếng đã chọn dịch vụ này để nghỉ ngơi “giết thời gian” trước giờ ra máy bay.

PHÒNG CHỜ HOÀNG GIA WINDSOR SUITE

Tại sân bay Heathrow Airport cũng có một phòng chờ đẳng cấp được biết đến với cái tên Windsor Suite, chuyên phục vụ nguyên thủ quốc gia và các thành viên trong Vương thất Anh. Khách hàng dùng bữa tại đây sẽ được phục vụ món ăn theo mùa khá đa dạng, từ đồ ăn nhẹ cho đến bữa tối ba món, được chính tay đầu bếp nổi tiếng người Anh, Jason Atherton từng đoạt sao Michelin chế biến.

Dịch vụ của phòng chờ sẽ bắt đầu từ lúc tài xế sẽ tới đón bạn trước cửa nhà. Sau đó, bạn sẽ được chở tới đến sân bay trên chiếc xe BMW mái kính sang trọng. Hành khách cũng không cần phải sợ trễ giờ, bởi sau khi nghỉ ngơi tại Windsor Suite, tài xế sẽ đích thân chở khách tới máy bay. Một nhân viên ăn mặc chỉnh tề sẽ giúp bạn mang hành lý đi kiểm tra rồi chuyển lên máy bay. Sau đó, một nhân viên của nhóm Heathrow VIP sẽ giúp bạn làm thủ tục check in chuyến bay. Lúc này, các thượng đế chỉ cần yên tâm đi tới phòng chờ VIP của mình để nghỉ ngơi.

Heathrow khuyến nghị hành khách nên đến trước 90 phút để được tận hưởng trọn vẹn dịch vụ của hãng tại phòng chờ tuyệt đẹp được bài trí sang trọng, nổi bật là bức chân dung của Nữ hoàng Elizabeth II treo trên tường. Bạn cũng không phải lo về vấn đề mất an toàn, bởi bên trong căn phòng còn có lớp chống bom và hệ thống lưới che phủ để tránh bị chụp ảnh trộm. Thứ duy nhất không có trong phòng chờ là vòi hoa sen hay giường ngủ như ở LAX.

Để giúp hành khách thích shopping không phải chờ đợi xếp hàng tại các cửa hàng miễn thuế trong sân bay, nhân viên mua sắm sẽ luôn túc trực, giúp bạn chọn món đồ muốn mua. Thậm chí bạn không cần phải xách đồ vì đã có nhân viên làm thay cho bạn. Được biết, gia đình Thân vương William và Kate Middleton từng chi trả số tiền hơn 3.000 bảng (hơn 90 triệu VNĐ) cho 3 giờ lưu trú tại phòng chờ Windsor Suite này.

NHÀ GA HẠNG A TẠI DUBAI

Cổng vào nhà ga hạng A FBO Terminal của Jetex- công ty khai thác dịch vụ đã từng đoạt giải "FBO of the Year" vào năm 2017 và 2018 do Aviation Business trao - không được trải thảm đỏ, mà là một tấm thảm màu cam đặc trưng. Khách hàng sẽ được tài xế riêng chở bằng Bentley hay Roll Royces đưa thẳng đến đây, với sự đón tiếp chu đáo của người gác cổng, trong khi hành lý được di chuyển lên máy bay.

Tại sảnh chính được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau cùng một số nhạc cụ như đàn piano, guitar, cello..., Jetex sẽ gây bất ngờ bằng một tách cappuccino có hình mặt của mỗi vị khách VIP. Siêu sao điện ảnh Will Smith từng đăng lên trang cá nhân hình ảnh anh cầm tách cà phê có hình mặt mình và viết rằng: "Điều này quả thực rất điên rồ!"

Bên trong là các phòng giải trí dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Ở đây có đủ các loại trò chơi khác nhau như bi-a, cờ vua, ping pong… cũng như xe đạp để tập thể dục. Tuy nhiên, thứ ấn tượng nhất trong phòng là chiếc TV LED trị giá 1 triệu USD giúp hành khách có thể xem thoải mái phim, Netflix hoặc chơi Playstation với chất lượng 4K. Nếu như bạn đang mệt mỏi có thể trải nghiệm chiếc hộp ngủ mang nhãn hiệu The Metro Naps. Nhân viên sẽ đắp chăn khi bạn nằm xuống, rồi chìm dần theo điệu nhạc thư giãn khi chiếc hộp đóng lại từ từ. Thậm chí, phòng vệ sinh dành cho nữ ở đây có cung cấp đồ dùng vệ sinh mang nhãn hiệu Hermes.

Mỗi ngày, có khoảng 25 - 35 chuyến bay tư nhân cất cánh từ nhà ga này. Tuy nhiên, bởi vì chỗ này quá rộng nên không tạo cảm giác quá đông đúc. CEO Jetex Adel Mardini cho biết, hầu hết khách hàng tới đây đều ở trong những căn hộ penthouse, đi xe Bentley và di chuyển bằng những chiếc máy bay trị giá đến 20.000 USD. Vì thế, nhà ga này cũng phải tương xứng với địa vị và độ giàu của họ.