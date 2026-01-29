Mức lương trên 100 triệu đồng/tháng xuất hiện ngày càng nhiều

Những vị trí có mức lương cao tại Việt Nam vẫn chủ yếu thuộc về quản lý các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm; thực phẩm - đồ uống - hàng tiêu dùng nhanh; năng lượng - dầu khí, song cao nhất lại thuộc về nông nghiệp, lên đến trên 520 triệu đồng/tháng...

Theo báo cáo Lương và Thị trường lao động năm 2026 do Navigos Group thực hiện, mức lương của người lao động tại Việt Nam có sự phân hóa rõ giữa các ngành nghề, vị trí chức vụ và kỹ năng kinh nghiệm. Mức cao nhất chủ yếu thuộc về các vị trí quản lý, trung bình trên 100 triệu đồng đến hơn 500 triệu đồng.

Navigos Group khảo sát lương của người lao động đa dạng ở các nhóm ngành nghề, cho thấy mức lương cao nhất thuộc về tổng giám đốc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lên đến 527 triệu đồng/tháng.

Cùng vị trí tổng giám đốc/giám đốc điều hành, theo sau là lĩnh vực thực phẩm - đồ uống - hàng tiêu dùng nhanh, với 461 triệu đồng; thiết bị y tế - dược phẩm - dịch vụ chăm sóc sức khỏe 430 triệu đồng; dịch vụ tài chính - bảo hiểm - chứng khoán 419 triệu đồng; năng lượng - dầu khí 395 triệu đồng; ngân hàng 386 triệu đồng; sản xuất điện tử, tự động hóa, ô tô với 356 triệu đồng; chuỗi cung ứng, giao nhận, vận tải 317 triệu đồng.

Các vị trí quản lý có mức lương từ trên 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là bất động sản – xây dựng 299 triệu đồng; hóa chất, bao bì, vật liệu xây dựng 290 triệu đồng; bán buôn - bán lẻ 263 triệu đồng; công nghệ thông tin - viễn thông - thương mại điện tử - dịch vụ trực tuyến - công nghệ tài chính với 200 triệu đồng; giáo dục 184 triệu đồng; dệt may - da giày - sản phẩm gỗ 158 triệu đồng; khách sạn - nhà hàng - du lịch 145 triệu đồng.

Không chỉ vị trí quản lý nhận mức lương cao, ở nhiều lĩnh vực, các vị trí chuyên gia cũng được chi trả mức lương lên đến cả trăm triệu đồng. Đơn cử, ở lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông - thương mại điện tử - dịch vụ trực tuyến - công nghệ tài chính, vị trí giám đốc/trưởng bộ phận về dữ liệu có thể nhận mức lương tối đa 274 triệu đồng mỗi tháng; giám đốc phần mềm/trưởng bộ phận kỹ thuật/giám đốc công nghệ 152 triệu đồng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, vị trí chuyên gia dữ liệu có thể nhận tối đa 132 triệu đồng/tháng; chuyên gia cao cấp mảng ngân hàng doanh nghiệp 100 triệu đồng…

Kết quả khảo sát của Navigos Group cũng cho thấy tăng lương/thưởng tiếp tục là một trong ba chính sách nhân sự được doanh nghiệp Việt Nam ưu tiên cao nhất trong năm 2026, bên cạnh gắn kết nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đào tạo và phát triển năng lực.

Song song đó, 34% doanh nghiệp dự kiến triển khai lộ trình thăng tiến rõ ràng, trong khi 31,2% lên kế hoạch mở rộng phạm vi bảo hiểm sức khỏe và các phúc lợi ngoài lương.

Theo Navigos Group, bước sang năm 2026, thị trường việc làm Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh và phân hóa sâu theo ngành nghề, buộc người lao động phải chuyển từ tư duy “ổn định việc làm” sang “ổn định năng lực”.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa ngành nghề ngày càng rõ rệt, với những lĩnh vực như kinh tế số, năng lượng tái tạo, logistics, sản xuất công nghệ cao hay bán dẫn tăng trưởng mạnh, trong khi các ngành truyền thống đối mặt nguy cơ thu hẹp, việc chủ động thích ứng càng trở nên quan trọng.

Các chuyên gia tuyển dụng nhấn mạnh rằng, người lao động nên đánh giá mức độ rủi ro của ngành nghề hiện tại, xác định sớm các kỹ năng còn thiếu và chủ động xây dựng lộ trình dịch chuyển nếu cần. Không chỉ vậy, sự linh hoạt về địa lý cũng mở ra cơ hội đáng kể, đặc biệt khi nhiều trung tâm sản xuất công nghệ cao đang mở rộng sang các tỉnh, thành mới.

Với người lao động trẻ, đây là thời điểm vàng để thử nghiệm vai trò mới, nhận các dự án đa dạng hoặc tận dụng cơ hội nghề tay trái có giá trị phát triển, thay vì chỉ tập trung vào thu nhập ngắn hạn.

Song song đó, dù AI mang tới nhiều công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, việc thiếu kiến thức chuyên sâu về cách vận hành AI vẫn là rào cản lớn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị người lao động không chỉ nên học cách sử dụng công cụ, mà cần hiểu cách AI vận hành, cũng như cách ứng dụng AI vào từng ngữ cảnh công việc để tạo ra lợi thế thực sự.

Đồng thời, các kỹ năng bổ trợ như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo và thích ứng nhanh - những năng lực khó bị thay thế cần được đầu tư song song.