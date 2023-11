Năm 2023, những nền tảng để Quảng Ninh phát triển bền vững

Kỳ họp thứ 41 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ Quảng Ninh vùa qua đã tập trung thảo luận, phân tích các kết quả công tác như việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ dự toán, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương và tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của tỉnh.

Qua các số liệu công bố tại hội nghị cho thấy năm 2023 tỉnh Quảng Ninh đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng. Những thành quả đó đã và đang tạo ra những đột phá cho việc chuyển phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh” của Quảng Ninh.

QUẢNG NINH GHI NHẬN NHIỀU KỲ TÍCH

Về kinh tế, GRDP năm 2023 ước đạt 11,02%, cao hơn 0,74 điểm % so với tốc độ tăng cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,28%), là năm thứ 8 liên tiếp (2016-2023) tăng trưởng 2 con số; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 312.000 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.300 tỉ đồng, tăng 3% so với dự toán tỉnh giao, tăng 4% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 39.632 tỉ đồng, bằng 94% dự toán tỉnh giao, tăng 7% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16.000 tỉ đồng, tăng 33% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện đạt 29.543 tỉ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên ước đạt 13.824 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư: Tổng vốn thu hút đầu tư trong , ngoài nước vào Quảng Ninh ước đạt 5 tỷ USD. Trong đó thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 3,1 tỷ USD, bằng 311% chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách ước đạt 1,9 tỷ USD, vượt 17,3% kế hoạch của UBND tỉnh.

Về an sinh xã hội, tổng chi an sinh xã hội ước thực hiện hết năm 2023 là 1.437 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng (21,8%) so với năm 2022. Tỉnh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo tiêu chí của Trung ương và triển khai áp dụng quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 cao hơn mức chuẩn nghèo theo quy định của Trung ương. Ước đến cuối năm 2023 toàn tỉnh còn 361/411 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số hộ dân toàn tỉnh.

Nút giao Minh Khai giữa 2 tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và Hạ Long - Vân Đồn với QL18 nằm tại vị trí cửa ngõ TP Hạ Long-2. Ảnh: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2023, tạo việc làm tăng thêm ước đạt 21.000 người, tăng 5% kế hoạch cả năm. Chỉ đạo tập trung hoàn thành Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 đảm bảo mục tiêu tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt trên 70%. Công tác giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,22%.

Về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hiện Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước lần thứ hai giữ vị trí đứng đầu cả 4 chỉ số quan trọng: PCI, PAR-Index, PAPI, SIPAS, 10 năm liền (từ năm 2013-2022) nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, trong đó, 6 năm liên tiếp (từ 2017-2022) giữ vị trí quán quân chỉ số PCI.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, Quảng Ninh đã xác định rõ bản sắc văn hóa của tỉnh phải mang những giá trị cốt lõi, riêng có với các đặc trưng “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc. Năm 2023, Quảng Ninh hoàn thành nhiều mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội, con người của cả giai đoạn 2020-2025; đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo được cải thiện, nâng lên rõ rệt.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia trên địa bàn được giữ vững, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được quan tâm. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả; vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

PHÁT TRIỂN HÀI HÒA GIỮA KINH TẾ- MÔI TRƯỜNG- XÃ HỘI

Đánh giá về các kết quả trên, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đóng góp to lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;

Các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở, trong đó có vai trò người đứng đầu;

Sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có ngành than đã trách nhiệm, tận tâm, tận lực đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Ký, qua những chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê khoa học và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định, Quảng Ninh đã tận dụng tốt cơ hội, chủ động vượt qua các khó khăn, thách thức, đoàn kết, giữ vững sự ổn định, đổi mới và phát triển ngày càng bền vững, hiệu quả trong nửa chặng đường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

Những thành quả này góp phần đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng vào chất lượng phát triển thông qua việc giải quyết hài hòa mối quan hệ: kinh tế - môi trường - xã hội. Đó cũng là cách tạo đột phá trong chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Trong năm qua, Quảng Ninh đã đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại chủ yếu bằng nguồn lực xã hội hóa dựa trên nguyên tắc “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn gắn với phát triển kinh tế biển, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đổi mới toàn diện và hướng vào chất lượng phát triển thúc đẩy hình thành một cơ cấu xã hội tiến bộ theo hướng giảm nhanh người nghèo, gia tăng tầng lớp trung lưu, phát triển cân đối, hài hòa giữa nông thôn và đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, không ngừng mở rộng phạm vi bao phủ và nâng cao chất lượng bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; phát huy văn hóa, xã hội, môi trường là nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững.

Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”.