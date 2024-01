Năm 2023, Vietravel ghi nhận doanh thu tăng 56% đạt gần 6.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel (mã VTR-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024.

Theo Vietravel, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động và khó khăn nên đã tác động mạnh đến nhiều hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, Vietravel sau một năm nhìn lại cũng đã giữ vững được tốc độ khôi phục nhanh chóng sau đại dịch Covid-19. Với chiến lược kinh doanh hiệu quả, Tập đoàn đã tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ và mở ra những cơ hội, triển vọng mới cho Ngành Du lịch Việt Nam trong tương lai.

Trong năm 2023, Vietravel đã phục vụ 730.314 lượt khách; đạt doanh thu gần 6.000 tỷ đồng, tăng 29% về lượt khách và 56% về doanh thu so với năm 2022, đạt 102% kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, đồng thời chiếm 87% lượng khách so với thời kỳ trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Riêng quý 4, doanh số của Vietravel ước thực hiện 1.435 tỷ đồng, một con số đạt kỷ lục vượt cả trước đại dịch.

Đối với mảng hàng không, Vietravel Airlines, công ty đã bổ nhiệm ông Philipp Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, làm thành viên HĐQT độc lập, với vai trò cố vấn chiến lược, nhằm mở rộng hợp tác quốc tế đến năm 2027. Đồng thời, sự gia nhập của ông Nguyễn Minh Hải với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, cùng với ông Andrew J Pyne, một chuyên gia hàng không kỳ cựu hơn 30 năm kinh nghiệm, càng làm tăng cao năng lực lãnh đạo và mở ra hướng phát triển mới cho hãng.

Bên cạnh đó, Vietravel Airlines đã mở rộng mạng đường bay trong và ngoài nước với trên 01 triệu lượt hành khách bay an toàn tuyệt đối kết hợp với thành công của 80 chuyến bay charter quốc tế, minh chứng cho khả năng đáp ứng nhu cầu cao và cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng, đánh dấu bước tiến vững chắc của hãng.

Trong giai đoạn du lịch xuân 2024, Vietravel Airlines cũng lên kế hoạch khai thác hơn 100.000 ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, thực hiện loạt seris charter quốc tế với tần suất 01 chuyến/ngày.

Trong định hướng chiến lược kinh doanh 05 năm tới, Tập đoàn Vietravel cùng các công ty thành viên đặt mục tiêu phát triển dựa trên 3 trục chính: “Du lịch xanh, chuyển đổi số và mở rộng phạm vi kết nối liên kết”. Trong đó, “Du lịch xanh” không chỉ là nền tảng phát triển bền vững mà còn hướng tới việc trải nghiệm du lịch sinh thái, gắn kết với bảo vệ môi trường. “Chuyển đổi số” sẽ được tập trung thông qua việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng AI và Big Data để mang tới nhiều trải nghiệm cho khách hàng và tối ưu hóa quản lý nội bộ. Cuối cùng, “Mở rộng phạm vi kết nối liên kết” sẽ thúc đẩy mạng lưới đối tác toàn cầu, mở rộng thị trường và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và du lịch quốc tế.

Được biết, VTR báo lãi quý 3/2023 tăng 391% so với cùng kỳ từ 6,99 tỷ đồng lên hơn 34,3 tỷ đồng là do doanh thu của Tập đoàn tăng 30% so với cùng kỳ và cũng là thành công do tái cơ cấu lĩnh vực hoạt động mang lại.

Luỹ kế 9 tháng đạt 56,6 tỷ (cùng kỳ lỗ 107,5 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm lỗ từ 77,6 tỷ hồi đầu năm xuống còn gần 23 tỷ đồng.