Năm 2025, ngành y tế đã đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…

Tại Hội nghị Triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026 diễn ra ngày 2/2/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết năm 2025, ngành y tế, trong đó có hệ thống khám, chữa bệnh, đứng trước nhiều cơ hội đan xen thách thức.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TẠO ĐỘT PHÁ TRONG KHÁM CHỮA BỆNH

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 2025, sau thời gian dài khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực, đồng lòng của các cơ sở y tế và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, công tác khám, chữa bệnh đã ghi nhận những bước tiến tích cực và đáng khích lệ.

Thứ nhất, ngành y tế tập trung xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh theo hướng chuyên sâu, hiện đại, lấy tinh thần phục vụ người dân làm cốt lõi. Tư duy quản lý từng bước chuyển từ “người dân đến với cơ sở y tế” sang “ngành y tế phục vụ người dân”, qua đó thúc đẩy mô hình lấy người bệnh làm trung tâm.

Thứ hai, trong năm 2025, hệ thống khám, chữa bệnh đã bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho khoảng 200 triệu lượt người, trong đó có khoảng 180 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và gần 17 triệu lượt điều trị nội trú, phản ánh khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn hậu Covid-19. Cùng với đó, hành lang pháp lý tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây là một “cuộc cách mạng” nhằm giảm thiểu khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và chính các cơ sở y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, từ 106 thủ tục hành chính trước đây, Bộ Y tế đã phân cấp triệt để, giảm còn 19 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ, tương đương giảm 82%.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hệ thống y tế vẫn còn một số nhóm vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng kỳ vọng của xã hộ như: nâng cao tính đồng đều về chất lượng chuyên môn giữa các tuyến; cải thiện thái độ phục vụ theo tinh thần Nghị quyết 72 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; tăng cường minh bạch chi phí, thuận tiện trong thanh toán bảo hiểm y tế;…

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÚC ĐẨY THANH TOÁN

Thông tin tại hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh cũng được xác định là một trong những trọng tâm chiến lược. Cụ thể, Bộ Y tế đã hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trọng yếu gồm: cơ sở dữ liệu người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kê đơn thuốc điện tử…

“Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, hiệu quả làm mục tiêu”, hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh; cung cấp dịch vụ y tế công bằng, kịp thời, chất lượng, nhân văn và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế”, TS-BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khám chữa bệnh năm 2026.

Trong bối cảnh đó, minh bạch tài chính và hiện đại hóa thanh toán được xác định là trọng tâm tiếp theo trong đổi mới hệ thống khám, chữa bệnh. Theo chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, số hóa quy trình thanh toán viện phí là một mắt xích quan trọng. Mới đây, giải pháp “Cổng bảo lãnh viện phí” do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thẻ Việt xây dựng, kết nối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã được giới thiệu như một phần của hệ sinh thái y tế số.

Nền tảng này được tích hợp với ứng dụng VNyTe, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và liên thông với dữ liệu định danh điện tử quốc gia. Thông qua Cổng bảo lãnh viện phí, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, ghi nhận chi phí đến thanh toán được tự động hóa.

Với vai trò đối tác tài chính, SHB cung cấp các giải pháp thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền theo yêu cầu của hệ thống. Giải pháp này giúp tự động hóa công tác đối soát, giảm tải áp lực cho bộ phận thu ngân, kế toán bệnh viện, đồng thời giảm thiểu sai sót và rủi ro tài chính. Đối với người bệnh, lợi ích rõ rệt nhất là không còn cảnh xếp hàng chờ đóng tiền, rút ngắn thời gian chờ đợi tại bệnh viện.

Đại diện Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) cho biết người dân có thể đăng ký khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng, đồng thời thực hiện nhiều tiện ích trong suốt quá trình điều trị. Cùng với đó, dữ liệu y tế được kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dùng chung thông qua nền tảng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tích hợp trên VNeID. Đến nay, đã có khoảng 35 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 theo quy định của Bộ Công an, bảo đảm chặt chẽ về xác thực và quản lý dữ liệu.

Trong năm 2026, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số với mục tiêu hoàn thành 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.

Cũng theo đại diện Bộ Y tế, SHB cũng là ngân hàng tiên phong phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán viện phí trên cổng bảo lãnh thanh toán viện phí. Sau SHB, Bộ y Tế sẽ triển khai việc bảo lãnh viện phí với nhiều ngân hàng khác để mang lại sự thuận tiện cho người khám chữa bệnh.

Theo TS-BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, công tác thanh toán và bảo lãnh viện phí trước nay vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, khi người bệnh phải thực hiện các bước tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán nhiều lần. Từ thực tiễn đó, bệnh viện đã phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối với ngân hàng SHB và được Cục Quản lý Khám chữa bệnh giao triển khai thí điểm Cổng bảo lãnh viện phí nhằm giảm bớt thủ tục và vướng mắc cho người bệnh. Chỉ sau hơn 1 tuần triển khai, đã có hơn 100 khách hàng trải nghiệm.

Dịp này, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã khai trương Cổng bảo lãnh viện phí (Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương).

“Cổng bảo lãnh viện phí mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như rút ngắn thời gian làm thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, quyết toán nhiều lần, đơn giản hóa quy trình thanh toán, minh bạch chi phí nhờ đối soát tự động và không cần mang tiền mặt khi đi khám. Đáng chú ý, một cá nhân hoặc một cơ quan có thể bảo lãnh viện phí cho nhiều người, tạo thuận lợi trong quá trình khám, chữa bệnh”, ông Vinh cho biết.

Đối với bệnh viện, giải pháp này giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính, đặc biệt là khối lượng thu - chi, tạm ứng - hoàn ứng của bộ phận thu ngân và kế toán; đồng thời hạn chế rủi ro tiền mặt, tăng tính công khai, minh bạch tài chính.