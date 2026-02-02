Năm 2025, ngành y tế đã đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Thi Nguyễn
02/02/2026, 15:34
Năm 2025, ngành y tế ghi nhận những chuyển biến tích cực sau giai đoạn hậu Covid-19, với trọng tâm là cải cách mạnh thủ tục hành chính, đẩy nhanh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn…
Tại Hội nghị Triển khai công tác khám, chữa bệnh năm 2026 diễn ra ngày 2/2/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết năm 2025, ngành y tế, trong đó có hệ thống khám, chữa bệnh, đứng trước nhiều cơ hội đan xen thách thức.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, năm 2025, sau thời gian dài khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực, đồng lòng của các cơ sở y tế và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, công tác khám, chữa bệnh đã ghi nhận những bước tiến tích cực và đáng khích lệ.
Thứ nhất, ngành y tế tập trung xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh theo hướng chuyên sâu, hiện đại, lấy tinh thần phục vụ người dân làm cốt lõi. Tư duy quản lý từng bước chuyển từ “người dân đến với cơ sở y tế” sang “ngành y tế phục vụ người dân”, qua đó thúc đẩy mô hình lấy người bệnh làm trung tâm.
Thứ hai, trong năm 2025, hệ thống khám, chữa bệnh đã bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho khoảng 200 triệu lượt người, trong đó có khoảng 180 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và gần 17 triệu lượt điều trị nội trú, phản ánh khối lượng công việc rất lớn trong giai đoạn hậu Covid-19. Cùng với đó, hành lang pháp lý tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ.
Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh đây là một “cuộc cách mạng” nhằm giảm thiểu khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và chính các cơ sở y tế.
Năm 2025, công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, từ 106 thủ tục hành chính trước đây, Bộ Y tế đã phân cấp triệt để, giảm còn 19 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ, tương đương giảm 82%.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hệ thống y tế vẫn còn một số nhóm vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng kỳ vọng của xã hộ như: nâng cao tính đồng đều về chất lượng chuyên môn giữa các tuyến; cải thiện thái độ phục vụ theo tinh thần Nghị quyết 72 và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; tăng cường minh bạch chi phí, thuận tiện trong thanh toán bảo hiểm y tế;…
Thông tin tại hội nghị, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực khám chữa bệnh cũng được xác định là một trong những trọng tâm chiến lược. Cụ thể, Bộ Y tế đã hoàn thành 3 cơ sở dữ liệu trọng yếu gồm: cơ sở dữ liệu người hành nghề; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kê đơn thuốc điện tử…
“Với quan điểm “lấy người bệnh làm trung tâm, chất lượng làm nền tảng, hiệu quả làm mục tiêu”, hệ thống khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bệnh; cung cấp dịch vụ y tế công bằng, kịp thời, chất lượng, nhân văn và phát triển hệ thống khám, chữa bệnh hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế”, TS-BS Hà Anh Đức nhấn mạnh.
Trong bối cảnh đó, minh bạch tài chính và hiện đại hóa thanh toán được xác định là trọng tâm tiếp theo trong đổi mới hệ thống khám, chữa bệnh. Theo chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, số hóa quy trình thanh toán viện phí là một mắt xích quan trọng. Mới đây, giải pháp “Cổng bảo lãnh viện phí” do Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thẻ Việt xây dựng, kết nối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đã được giới thiệu như một phần của hệ sinh thái y tế số.
Nền tảng này được tích hợp với ứng dụng VNyTe, hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) và liên thông với dữ liệu định danh điện tử quốc gia. Thông qua Cổng bảo lãnh viện phí, toàn bộ quy trình từ xác thực người bệnh, ghi nhận chi phí đến thanh toán được tự động hóa.
Với vai trò đối tác tài chính, SHB cung cấp các giải pháp thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ phong tỏa và giải tỏa tiền theo yêu cầu của hệ thống. Giải pháp này giúp tự động hóa công tác đối soát, giảm tải áp lực cho bộ phận thu ngân, kế toán bệnh viện, đồng thời giảm thiểu sai sót và rủi ro tài chính. Đối với người bệnh, lợi ích rõ rệt nhất là không còn cảnh xếp hàng chờ đóng tiền, rút ngắn thời gian chờ đợi tại bệnh viện.
Đại diện Cục Công nghệ Thông tin (Bộ Y tế) cho biết người dân có thể đăng ký khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng, đồng thời thực hiện nhiều tiện ích trong suốt quá trình điều trị. Cùng với đó, dữ liệu y tế được kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu dùng chung thông qua nền tảng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tích hợp trên VNeID. Đến nay, đã có khoảng 35 triệu sổ sức khỏe điện tử đã được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 theo quy định của Bộ Công an, bảo đảm chặt chẽ về xác thực và quản lý dữ liệu.
Trong năm 2026, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số với mục tiêu hoàn thành 100% người dân có sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.
Cũng theo đại diện Bộ Y tế, SHB cũng là ngân hàng tiên phong phối hợp triển khai dịch vụ thanh toán viện phí trên cổng bảo lãnh thanh toán viện phí. Sau SHB, Bộ y Tế sẽ triển khai việc bảo lãnh viện phí với nhiều ngân hàng khác để mang lại sự thuận tiện cho người khám chữa bệnh.
Theo TS-BS Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, công tác thanh toán và bảo lãnh viện phí trước nay vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, khi người bệnh phải thực hiện các bước tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán nhiều lần. Từ thực tiễn đó, bệnh viện đã phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối với ngân hàng SHB và được Cục Quản lý Khám chữa bệnh giao triển khai thí điểm Cổng bảo lãnh viện phí nhằm giảm bớt thủ tục và vướng mắc cho người bệnh. Chỉ sau hơn 1 tuần triển khai, đã có hơn 100 khách hàng trải nghiệm.
“Cổng bảo lãnh viện phí mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như rút ngắn thời gian làm thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, quyết toán nhiều lần, đơn giản hóa quy trình thanh toán, minh bạch chi phí nhờ đối soát tự động và không cần mang tiền mặt khi đi khám. Đáng chú ý, một cá nhân hoặc một cơ quan có thể bảo lãnh viện phí cho nhiều người, tạo thuận lợi trong quá trình khám, chữa bệnh”, ông Vinh cho biết.
Đối với bệnh viện, giải pháp này giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính, đặc biệt là khối lượng thu - chi, tạm ứng - hoàn ứng của bộ phận thu ngân và kế toán; đồng thời hạn chế rủi ro tiền mặt, tăng tính công khai, minh bạch tài chính.
Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết tính đến đầu năm 2026, có 163/164 bệnh viện trên địa bàn đã triển khai bệnh án điện tử (đạt tỷ lệ 99,4%), trong đó khối bệnh viện công lập đạt 100%. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng để tiến tới loại bỏ bệnh án giấy, mà quan trọng hơn, là điều kiện tiên quyết để hình thành nguồn dữ liệu y tế “sạch”, có cấu trúc, có khả năng kết nối và khai thác, làm nền tảng cho việc xây dựng kho dữ liệu ngành và chuyển sang phương thức quản trị y tế hiện đại, dựa trên dữ liệu.
Thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung kết nối dữ liệu bệnh án điện tử của tất cả các bệnh viện trên địa bàn vào kho dữ liệu ngành; đồng thời từng bước đẩy mạnh ứng dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ công tác điều hành và hỗ trợ quyết định lâm sàng ở mức độ phù hợp, có kiểm soát, bảo đảm hiệu quả, an toàn và đúng quy định.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn xác định các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc diện phải sắp xếp, tổ chức lại...
Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 22 bị can trong vụ án liên quan đến dự án “đất vàng” 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM), khiến Nhà nước thất thoát hơn 542 tỷ đồng...
Bộ Nội vụ ban hành 10 thủ tục hành chính mới về việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, 9 thủ tục sẽ do Sở Nội vụ, Tổ chức dịch vụ việc làm công thực hiện...
Lễ hội “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương” không chỉ là ngày hội mùa xuân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về nội lực văn hóa, niềm tin phát triển xanh – bền vững của vùng biên cương. Đây là cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn – vùng đất hội tụ sắc xuân và tiềm năng kết nối bốn phương.
Virus Nipah - mầm bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 75% - vừa xuất hiện trở lại tại Ấn Độ sau gần hai thập kỷ, dù mới chỉ ghi nhận hai ca nhiễm. WHO và ECDC khẳng định nguy cơ lan rộng hiện ở mức thấp, song nhiều quốc gia đã lập tức siết chặt kiểm soát y tế…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: