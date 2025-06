Nam A Bank huy động thành công vốn vay từ Symbiotics

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và bất bình đẳng giới, sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Nam A Bank và Symbiotics không chỉ thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn dài hạn mà còn đánh dấu một mô hình liên kết kiểu mẫu giữa các tổ chức tài chính vì mục tiêu phát triển bền vững. Hai bên đang không ngừng mở rộng nền tảng hợp tác theo hướng toàn diện và chiến lược, tập trung vào các dự án có tác động lâu dài cho môi trường và xã hội.

Theo đó, khoản tài trợ trên sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ cho các chương trình tín dụng xanh, đặc biệt là hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư kinh doanh và sử dụng xe điện – một xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quốc gia về trung hòa carbon.

Đây là bước đi chiến lược không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái tài chính xanh tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nam A Bank trong việc hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế phát thải thấp.

Cụ thể, các nguồn vốn huy động từ Symbiotics sẽ được ưu tiên tài trợ cho các lĩnh vực như phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số gắn liền với giảm phát thải carbon, đồng thời đầu tư vào các ngành nghề tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng - đặc biệt là tại các khu vực dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, bình đẳng giới cũng là một trong những trụ cột trong chiến lược hành động của Nam A Bank. Ngân hàng hiện đang triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi dành cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực nông thôn. Các chương trình này nhằm đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, xóa bỏ rào cản về giới trong hoạt động kinh doanh, từ đó hỗ trợ phát triển hệ sinh thái tài chính công bằng và bền vững.

Symbiotics, một trong những công ty nước ngoài đang dẫn đầu tiếp cận các thị trường trong lĩnh vực đầu tư tác động (đầu tư vào các công ty với mục đích thúc đẩy xã hội hoặc môi trường và cùng mang về lợi nhuận tài chính) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ. Kể từ năm 2005, Symbiotics đã đầu tư hơn 8.200 thương vụ, tương đương hơn 10.5 tỷ USD cho 608 doanh nghiệp tại 99 quốc gia.

Hiện tại, tổng giá trị danh mục đầu tư của Symbiotics là 2.5 tỷ USD, phân bổ tại hơn 19 quỹ con và các tổ chức được ủy thác quản lý vốn. Bên cạnh đó, Symbiotics cũng hỗ trợ các đối tác tổ chức nằm trong danh mục đầu tư của mình với hơn 170 dự án hỗ trợ kỹ thuật (technical assistance) và tổng giá trị hơn 19 triệu USD.”

Từ đầu năm đến nay, Nam A Bank liên tục gia tăng nguồn vốn nước ngoài từ các đối tác Global Climate Partnership Funds (GCPF), The Bank of New York Mellon, The Shanghai Commercial & Savings Bank (SCSB), Symbiotics Investments SA,…

Mối quan hệ đối tác bền vững giữa Nam A Bank và các tổ chức này không chỉ là cơ hội tài chính, mà còn là nền tảng để lan tỏa các giá trị nhân văn, trách nhiệm xã hội và phát triển toàn diện. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết lâu dài của hai bên trong việc kiến tạo những tác động tích cực, bền vững cho xã hội và các thế hệ tương lai.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Việc kết nối và huy động thành công nguồn vốn từ các quỹ quốc tế, đặc biệt là qua lần hợp tác này với Symbiotics, đánh dấu một bước tiến tích cực trong chiến lược tài chính của Nam A Bank. Đây cũng là bước đi thiết thực trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển hài hòa giữa kinh tế - môi trường - xã hội mà Nam A Bank đã và đang kiên trì theo đuổi”.

Triển khai các mục tiêu ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) trong chiến lược phát triển đang trở thành định hướng xuyên suốt của Nam A Bank. Trong nhiều năm qua, ngân hàng đã liên tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn quốc tế để tài trợ cho các lĩnh vực ưu tiên như thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tài chính giới và các sáng kiến vì cộng đồng.