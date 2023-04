Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội (AME) tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong quản lý chất lượng sản xuất - hành trang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu” nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp quân đội về quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cũng như tăng cường hợp tác giữa NIC và các doanh nghiệp quân đội trong đổi mới sáng tạo.

DOANH NGHIỆP VIỆT MỚI THAM GIA “PHẦN NGỌN” CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Tại Hội thảo, các ý kiến cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới có nhiều chuyển biến khó lường và khó dự báo dưới tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 duy trì xếp hạng về chỉ số GII thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới; tầm nhìn đến năm 2045, trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á…

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ tập trung giải quyết những khía cạnh thuộc “phần ngọn”, hơn là tập trung giải quyết các khía cạnh tiền đề, thuộc về năng lực nền tảng, tạo tác động dài hạn như xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo chất lượng sản phẩm... nhằm nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ trái sang, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan các giải pháp, công nghệ phục vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại NIC.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như đang có nhiều lợi thế để đón dòng vốn dịch chuyển của các tập đoàn đa quốc gia.

“Vì vậy, yêu cầu nâng cao khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho các doanh nghiệp được đặt ra một cách cấp thiết, nhằm tận dụng tối đa các cơ hội đưa Việt Nam trở thành một trong những “công xưởng” sản xuất của thế giới”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh.

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP ĐẦU TÀU

Song để thực hiện hóa các mục tiêu đó, các ý kiến tại hội thảo cho rằng, Việt Nam cần có những doanh nghiệp mạnh, có vai trò đầu tàu dẫn dắt, kết nối với các doanh nghiệp khác trở thành các doanh nghiệp vệ tinh tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do vậy, thời gian qua, NIC đã “chắp cánh” cho nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động như phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam; phối hợp với Google tổ chức chương trình Google for Startups; phối hợp với Do Ventures và Forbes tổ chức Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam; phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cũng như tổ chức các hoạt động thường niên để kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo, Diễn đàn Qũy Đầu tư Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Ventures Summit)…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chia sẻ tại Hội thảo.

Nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp quân đội, tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới và các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu, trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng hợp tác chặt chẽ với NIC để cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển giao và ứng dụng công nghệ ở Việt Nam; triển khai một số hoạt động thuộc Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam; và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Qua nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương những thành tích đã đạt được của doanh nghiệp quân đội trong những năm gần đây và chỉ đạo, các doanh nghiệp quân đội tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

“Tôi rất mong lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, các cơ quan Bộ ngành và các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế có mặt ngày hôm nay tiếp tục dành sự ủng hộ, quan tâm đến việc phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội gia tăng khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của các đơn vị, nhất là trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản xuất”, Thượng tướng Vũ Hải Sản chia sẻ.