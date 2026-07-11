Nâng cao năng lực thương mại điện tử cho hợp tác xã, hộ kinh doanh tại Huế

Tập huấn, nâng cao năng lực thương mại điện tử được xem là bước đi chiến lược giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nắm bắt quy định pháp luật mới, tối ưu hóa kênh bán hàng trực tuyến và bứt phá năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm đặc sản OCOP, làng nghề truyền thống...

Các sản phẩm OCOP của Huế có nhiều tiềm năng trên thị trường số.

Trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử năm 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, thành phố Huế đã kịp thời tổ chức hội nghị tập huấn quy mô lớn nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

YÊU CẦU CẤP THIẾT TỪ NHỮNG THAY ĐỔI MANG TÍNH BẢN LỀ VỀ PHÁP LÝ

Nền kinh tế số Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi một hành lang pháp lý hoàn thiện để quản lý và thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh.

Bước ngoặt lớn nhất gần đây chính là việc Luật Thương mại điện tử năm 2025 (Luật số 122/2025/QH15) và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2026. Những văn bản quy phạm pháp luật này quy định chi tiết một số điều của Luật, mang đến những quy chuẩn mới, chặt chẽ hơn đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Đối với các địa phương, việc kịp thời cập nhật quy định pháp luật, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số cho cộng đồng doanh nghiệp không còn là kế hoạch dài hạn mà đã trở thành một yêu cầu thiết yếu, cấp bách.

Thành phố Huế là địa phương sở hữu tiềm năng vô cùng lớn về phát triển các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, làng nghề truyền thống và dịch vụ du lịch. Trong chiến lược phát triển kinh tế địa phương, thương mại điện tử không chỉ đơn thuần là một kênh mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, mà đã trở thành động lực quan trọng hàng đầu thúc đẩy phát triển kinh tế số toàn diện.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tại Huế vẫn đang phải đối mặt với không ít rào cản nội tại, nhất là kỹ năng kinh doanh trên các nền tảng số của người lao động và chủ doanh nghiệp chưa đồng đều. Năng lực xây dựng, định vị thương hiệu số còn nhiều hạn chế.

Đặc biệt, việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay việc khai thác một cách bài bản các nền tảng mạng xã hội để làm kinh tế vẫn chưa được triển khai rộng rãi.

GIẢI BÀI TOÁN THỰC TIỄN TỪ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Xuất phát từ những đòi hỏi và yêu cầu thực tiễn của thị trường, ngày 10/7/2026, Sở Công Thương thành phố Huế đã phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức "Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thương mại điện tử".

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm lớn, kết nối hơn 100 đại biểu trực tiếp đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Huế.

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thương mại điện tử tại Huế.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế khẳng định: "Việc ứng dụng thương mại điện tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương. Trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực, việc cập nhật kịp thời các quy định mới, đồng thời nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số cho doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết để thích ứng với xu hướng phát triển của nền kinh tế số”.

Theo đại diện Sở Công Thương thành phố Huế, chương trình tập huấn lần này được thiết kế chuyên sâu nhằm mục đích hỗ trợ từng bước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Chương trình giúp họ làm quen, tiếp cận và ứng dụng một cách hiệu quả các công cụ thương mại điện tử vào ngay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày.

Mục tiêu trọng tâm được đặt ra là phải thúc đẩy tiêu thụ mạnh mẽ các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, hàng hóa làng nghề truyền thống và các loại đặc sản mang đậm bản sắc Huế trên môi trường số.

Không dừng lại ở thị trường nội địa, hội nghị còn hướng tới việc mở rộng cơ hội cho các đơn vị kinh doanh tham gia vào chuỗi thương mại điện tử xuyên biên giới, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số toàn diện của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả những nỗ lực này chung quy lại nhằm nâng cao giá trị thặng dư và năng lực cạnh tranh cốt lõi cho các sản phẩm của địa phương.

Tại hội nghị, bà Trần Quỳnh Trang, Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số, đã hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các xu hướng kinh doanh số đang phát triển mạnh trên thế giới, trong đó nổi bật là thương mại xã hội (Social Commerce), video ngắn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kinh doanh.

"Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, doanh nghiệp không chỉ cần đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử mà còn phải biết xây dựng thương hiệu thông qua nội dung số, video ngắn và các nền tảng mạng xã hội", bà Trang nhấn mạnh; đồng thời cho rằng AI đang trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản, thiết kế hình ảnh, sản xuất video, tối ưu quảng cáo và chăm sóc khách hàng, góp phần giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên môi trường số.