Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm cơ hội đầu tư cảng xanh, logistics tại Huế

Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc) vừa tới khảo sát, tìm hiểu khả năng triển khai các dự án cảng xanh và logistics tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hướng tới phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, bền vững...

Lãnh đạo thành phố Huế trao đổi với doanh nghiệp Hàn Quốc về cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và logistics

Chiều 8/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Kim Joon, Tổng Giám đốc Công ty The Energy Consulting (Hàn Quốc), nhân chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển và dịch vụ logistics tại thành phố Huế.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty The Energy Consulting cho biết doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đồng thời nghiên cứu khả năng triển khai các dự án phù hợp với thế mạnh của công ty trong lĩnh vực phát triển hạ tầng cảng biển xanh và logistics bền vững.

Theo ông Kim Joon, doanh nghiệp đang xem xét đầu tư các hạng mục như hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống cấp điện từ bờ cho tàu biển (Alternative Maritime Power - AMP), hệ thống quản lý năng lượng cảng và cơ chế giám sát phát thải carbon tại Cảng Chân Mây. Đây đều là những giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình cảng xanh, sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả khai thác cảng.

Để hiện thực hóa kế hoạch, phía doanh nghiệp mong muốn được thành phố Huế hỗ trợ cung cấp thông tin về quy hoạch phát triển cảng biển, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cũng như tạo điều kiện khảo sát thực tế nhằm đánh giá tính khả thi của dự án, tiến tới xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác Công ty The Energy Consulting

Hoan nghênh Công ty The Energy Consulting lựa chọn Huế là điểm đến để nghiên cứu cơ hội đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh đánh giá cao định hướng phát triển các giải pháp cảng xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải mà doanh nghiệp đề xuất. Theo lãnh đạo thành phố, đây là hướng đi phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và mục tiêu xây dựng kinh tế biển hiện đại của Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế khẳng định địa phương luôn chào đón, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, đặc biệt là những dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tạo giá trị gia tăng cho hạ tầng logistics.

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu đầu tư, lãnh đạo thành phố Huế giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế cùng các sở, ngành liên quan phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, hướng dẫn thủ tục đầu tư, kết nối với các đơn vị liên quan để khảo sát và nghiên cứu phương án hợp tác phù hợp.