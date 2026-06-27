Mang tinh hoa sản phẩm và văn hóa xứ Huế đến với Thủ đô

Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế...

Chương trình “Sức sống hàng Việt” với chủ đề "Huế thương" là bức tranh sống động về văn hóa, lịch sử và con người vùng đất Cố đô.

Ngày 26/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương thành phố Huế tổ chức khai mạc chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề "Huế thương".

Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa mà còn là bức tranh sống động về văn hóa, lịch sử và con người vùng đất Cố đô.

Chương trình có sự tham gia của 12 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của thành phố Huế, mang đến hơn 20 dòng sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm ngành hàng: thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, thời trang và thủ công mỹ nghệ.

Không chỉ đơn thuần là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm có mặt tại "Huế thương" còn là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế. Từ những làng nghề truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ đến những sản phẩm đang từng bước đổi mới mẫu mã, ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu thị trường, tất cả góp phần tạo nên bức tranh sinh động về sức sống của các sản phẩm địa phương trong đời sống hiện đại.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thăm quan gian trưng bày tại sự kiện.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, không gian tại số 62 Tràng Tiền đã thu hút đông đảo khách tham quan và các đơn vị phân phối. Các sản phẩm như sen Huế, tôm chua, mè xửng, dầu tràm, trà sen cùng các mặt hàng thủ công làm từ cỏ bàng (nón, túi xách) hay áo dài Huế đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Mỗi sản phẩm không chỉ là vật phẩm tiêu dùng, mà còn chứa đựng những câu chuyện về hành trình làng nghề và nỗ lực đổi mới mẫu mã để phù hợp với thị hiếu hiện đại.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của sự kiện: “Chương trình “Sức sống hàng Việt” được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua các hình thức tương tác hiện đại, kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số”.

“Việc lựa chọn Huế làm chủ đề cho số thứ 8 xuất phát từ mong muốn đưa các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền đến gần hơn với thị trường Thủ đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ” ông Linh chia sẻ.

Mỗi sản phẩm có mặt tại "Huế thương" là một câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người xứ Huế.

Về phía địa phương, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công thương thành phố Huế, khẳng định: “Chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của địa phương giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô và du khách. Không chỉ giúp các sản phẩm đặc trưng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, chương trình còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các làng nghề truyền thống của địa phương”.

Một nét mới đầy ấn tượng của “Sức sống hàng Việt” số 8 là phiên livestream “Huế thương” trên nền tảng TikTok Shop (diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26/6) với sự đồng hành của diễn viên Ngô Lệ Quyên. Tại đây, khán giả không chỉ mua sắm mà còn được lắng nghe những câu chuyện văn hóa phía sau các đặc sản như bánh bột lọc gói lá chuối, kẹo mè xửng Thiên Hương hay dầu tràm cung đình Vỹ Dạ.

Việc kết hợp đa kênh giữa trải nghiệm trực tiếp tại 62 Tràng Tiền và quảng bá trên môi trường số đã mở ra hướng đi mới, giúp các doanh nghiệp Huế khẳng định vị thế trên thị trường nội địa. Chương trình sẽ tiếp tục đón khách tham quan cho đến 21h00 ngày 28/6.