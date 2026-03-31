Nâng cao vai trò của tư nhân trong phát triển lưới điện quốc gia
Phương Hoa
31/03/2026, 06:00
Bên cạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đang trở nên ngày càng cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu về điện và vốn không ngừng gia tăng...
Nhu cầu về điện dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, cùng với việc đẩy nhanh phát triển các dự án nguồn, ngành điện Việt Nam cũng đang gia tăng tốc độ đầu tư vào hạ tầng lưới điện. Mục tiêu là nâng cao năng lực truyền tải, kịp thời giải tỏa công suất các nguồn điện và bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định.
Về đầu tư, theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải của Việt Nam tương đương 136,3 tỷ USD, trong đó đầu tư cho nguồn điện khoảng 118,2 tỷ USD, lưới điện truyền tải khoảng 18,1 tỷ USD.
Với hơn 1.000 dự án lưới điện truyền tải dự kiến được triển khai trong giai đoạn này, cùng tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 18,1 tỷ USD, áp lực đầu tư đối với hạ tầng lưới điện quốc gia là rất lớn.
Đặc biệt, trong tổng nhu cầu vốn 18,1 tỷ USD, khoảng 12,9 tỷ USD dự kiến sẽ đến từ khu vực nhà nước, trong khi khoảng 5,2 tỷ USD (chiếm gần 30% tổng số vốn), sẽ được huy động từ khu vực ngoài nhà nước.
Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài trong phát triển lưới điện truyền tải.
Định hướng trên cũng phù hợp với tinh thần của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 70-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư các dự án năng lượng trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng.
Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hiện đang khẩn trương thể chế hóa các chủ trương này trong dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), tập trung vào hoàn thiện cơ chế huy động vốn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho các lĩnh vực mới như lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng....
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026.
