Nâng cao vai trò của tư nhân trong phát triển lưới điện quốc gia

31/03/2026, 06:00

Bên cạnh vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, việc thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đang trở nên ngày càng cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu về điện và vốn không ngừng gia tăng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhu cầu về điện dự báo tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, cùng với việc đẩy nhanh phát triển các dự án nguồn, ngành điện Việt Nam cũng đang gia tăng tốc độ đầu tư vào hạ tầng lưới điện. Mục tiêu là nâng cao năng lực truyền tải, kịp thời giải tỏa công suất các nguồn điện và bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, ổn định.

Về đầu tư, theo Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), trong giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải của Việt Nam tương đương 136,3 tỷ USD, trong đó đầu tư cho nguồn điện khoảng 118,2 tỷ USD, lưới điện truyền tải khoảng 18,1 tỷ USD.

Với hơn 1.000 dự án lưới điện truyền tải dự kiến được triển khai trong giai đoạn này, cùng tổng nhu cầu vốn lên tới khoảng 18,1 tỷ USD, áp lực đầu tư đối với hạ tầng lưới điện quốc gia là rất lớn.

Đặc biệt, trong tổng nhu cầu vốn 18,1 tỷ USD, khoảng 12,9 tỷ USD dự kiến sẽ đến từ khu vực nhà nước, trong khi khoảng 5,2 tỷ USD (chiếm gần 30% tổng số vốn), sẽ được huy động từ khu vực ngoài nhà nước.

Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài trong phát triển lưới điện truyền tải.

Định hướng trên cũng phù hợp với tinh thần của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 70-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư các dự án năng lượng trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hiện đang khẩn trương thể chế hóa các chủ trương này trong dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), tập trung vào hoàn thiện cơ chế huy động vốn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho các lĩnh vực mới như lưới điện thông minh và hệ thống lưu trữ năng lượng....

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-13-2026.html

Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm tại Ninh Bình

Việt Nam đặt mục tiêu điện hạt nhân chiếm 6-8% sản lượng điện quốc gia vào năm 2050

Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026...

Từ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) đến các dòng vốn xanh và hỗ trợ kỹ thuật, các đối tác châu Âu đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cải cách chính sách và năng lực triển khai trong nước...

Dù nguồn vốn giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, dự án Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn (Nghệ An) vẫn đối mặt với nhiều "điểm nghẽn" về hạ tầng kỹ thuật...

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung 1 ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mở thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Đông tỉnh...

Việc phân bổ vốn được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc và thứ tự ưu tiên rõ ràng, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp bách và các chương trình mục tiêu, bảo đảm tính trọng tâm và hiệu quả trong triển khai...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

